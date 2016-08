Muž dostal osm let za pobodání družky, zachránili ji na poslední chvíli

Šestapadesátiletý Hofinger družku napadl 22. března kolem půl desáté večer v kuchyni restaurace v Tuněchodech na Chrudimsku. Opil se a při hádce svou družku dvakrát bodl kuchyňským nožem s patnácticentimetrovou čepelí.

„Způsobil jí tak bodnou ránu v zadní pažní čáře vlevo, pronikající do dutiny hrudní s následným proniknutím vzduchu do podkoží v okolí rány. Došlo ke krvácení do levé hrudní dutiny, zlomenině osmého žebra vlevo a částečnému kolapsu levé plíce,“ píše se v rozsudku.

Druhá rána směřovala do oblasti lopatek. Obžalovaný družku také poranil na levém uchu. Podle spisu ji zranění bezprostředně ohrožovalo na životě.

„Toto nebezpečí bylo odvráceno pouze poskytnutím včasné odborné lékařské pomoci, přičemž obžalovaný si musel být vědom toho, že svým jednáním může způsobit smrt poškozené,“ stojí dále v rozsudku.

Po útoku Hofinger navíc úmyslně poškodil vybavení restaurace, třeba vodovodní baterii, výčepní zařízení, lednici nebo kulečníkový stůl. Škoda se vyšplhala na 14,5 tisíce korun a soud mu ji nařídil zaplatit. Téměř 54 tisíc musí také dát pojišťovně za náklady na léčení pobodané ženy.

Pobodala jsem se sama, tvrdila soudu mužova družka

Obžalovaný u soudu vypověděl, že si na události nepamatuje a myslí si, že by takovou věc neudělal. V minulosti však byl již několikrát trestaný.

Pobodaná žena vypovídala ve prospěch svého druha. Tvrdila, že si bodné rány způsobila sama svou nešikovností a že na policii vypovídala pod psychickým nátlakem.

Soud jí však neuvěřil a poslal muže na osm let do věznice s ostrahou. Verdikt je zatím nepravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.