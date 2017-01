Udal černé stavby na pozemku souseda, ten mu chce zabrat příjezd k domu

Vše začalo v únoru 2015, když Zdeněk Hrnčíř upozornil na nezkolaudované stavby v areálu, kde podniká jeho soused s výrobou dřeva a autodopravou. Podnikatel Pavel Pop kontroval. Před časem oznámil, že jeho soused Hrnčíř má na svědomí černou stavbu. Šlo o to, že před lety na městském pozemku při vjezdu k svému domu nechal položit necelých šedesát čtverečných metrů zámkové dlažby a zřídil parkovací stání se zelení a keříky.

„Můj soused, který už nežije, položil zámkovou dlažbu před vjezdem na můj pozemek v roce 1997. Dlažba je moje. Celou dobu to nikoho nezajímalo, ale loni v říjnu městská rada rozhodla, že se to pronajme nejvyšší nabídce. Podle mé právničky je přitom absurdní pronajmout část komunikace. Odmítl jsem se o to ucházet. Věděl jsem, jak to nejspíš dopadne, že to vyhraje soused, s kterým mám spor,“ řekl Zdeněk Hrnčíř, který si zařídil v části domu reklamní studio.

Žije v obci téměř třicet let. Když prý soused před čtrnácti lety koupil vedlejší bývalý zemědělský areál, soužití bylo normální. Problémy přišly, když začal zpracovávat větší množství palivového dřeva na prodej a ve větším rozjel nákladní autodopravu.

Podle odhadu Hrnčíře se v areálu zpracovávalo až sto kubíků dřeva měsíčně a denně odtamtud odjížděla plná avie. Stěžuje si na hluk ze štípaček a z motorových pil, na pendlující nákladní auta i na liknavý postup úředníků.

Podle radnice slouží parkovací místo k podnikání

Zámkovou dlažbou před vjezdem k Hrnčířovým se nejprve zabýval stavební úřad, ale ten nechal město, ať si záležitost dotáhne coby vlastník pozemku sám.

Hrnčíř ho chtěl získat zdarma do výpůjčky, což podpořil i osadní výbor, ale to u radních neprošlo. Dal si totiž z recese na plot ceduli „Parking VIP only“, což v říjnu radním posloužilo jako argument, že parkovací místo využívá k podnikání pro své zákazníky. Radnice odmítla také prodej šedesátimetrového pozemku.

„Museli jsme reagovat na podnět, že nejsme správní hospodáři, když máme na městském pozemku vybudované parkovací stání, které by mělo podléhat pronájmu. Usoudili jsme, že parkovací stání tam je, bylo vybudováno neznámo kým a nikdo se k němu nehlásí, a proto jsme ho nabídli k pronájmu. Předpokládali jsme, že by si stání logicky pronajal pan Hrnčíř, protože pozemek užívá. Byli dva zájemci, jeden z Prahy a pan Pop, který dal vyšší nabídku. Pan Hrnčíř se o pronájem nezajímal, to je podstatné,“ uvedl novoměstský starosta Petr Hable.

Zájemce Pop vyhrál s roční částkou téměř 11 tisíc korun, ale smlouvu podle starosty zatím nepodepsal, protože se mu nelíbí podmínky stanovené městem ve výběrovém řízení. V nich třeba stálo, že umožní průjezd k domu Hrnčířových a že osadí stání sklopnou zábranou. „K uzavření smlouvy nemusí ani dojít,“ odhadl starosta.

Spor mezi sousedy už před časem nabral obrátky. Hrnčíř nejprve žádal město, aby u silnice osadilo značku omezující tonáž aut na šest tun, ale neuspěl. Dva civilní soudy zkoumají, zda nákladní auta poškozují dům Hrnčířových a zda sousedovy podnikatelské aktivity znepříjemňují Hrnčířovým bydlení.

Soused musí zlegalizovat načerno postavené přístřešky

Stavební úřad jedná s výrobcem paliva, aby si dva načerno postavené přístřešky, jeden pro výrobu dřeva, druhý pro autodopravu, dodatečně legalizoval. Nyní je řízení přerušeno do dubna, aby stavebník doplnil dokumenty.

Majitel areálu dříve používal linku na zpracování dřeva v přístřešku u vjezdu, ale prý ji už převezl jinam na své pozemky. Dřevo v areálu však zpracovává dál.

„Jeden přístřešek na pozemku pana Popa by měl sloužit pro zpracování dřeva, ale protože by bylo složité získat povolení a vložila se do toho i hygiena a hasiči, majitel od tohoto účelu odstoupil. On využívá zařízení na mobilním vleku na svém pozemku, takže to už, myslím, není v kompetenci stavebního úřadu. Podle jeho vyjádření z poslední doby nyní z větší části vyrábí dřevo pro soukromou potřebu a podnikatelskou činnost se dřevem nyní provádí někde jinde. U přístřešku se teď změnilo užívání, řeší se tam uskladnění dřeva a zahradní techniky. Už by tam neměla být linka, která byla předmětem sousedského sporu a měla být zdrojem hluku,“ vysvětlil vedoucí stavebního úřadu Miloš Skalský, podle nějž by se stěžovatel spíš měl obrátit na soud.

Další spor mezi sousedy vznikl kvůli cestě, která vede za humny venkovských usedlostí. Když si tudy dřevovýrobce navážel těžkými soupravami kulatinu, Hrnčíř zabetonoval několik sloupků podél svého pozemku, aby jim v tom zabránil.

Dopravní odbor městského úřadu i krajský úřad už mu nařídily je odstranit. Dva tam ještě zůstaly. Kvůli postupu úředníků však dal žalobu na krajský soud. Za pravdu dává Hrnčířovi jeden z jeho sousedů, jemuž těžká auta se dřevem poškodila dům.

Ve sporu o sloupky kolem cesty se naopak jiní sousedé přidali na stranu podnikatele. Vyjádření Pavla Popa se získat nepodařilo, vzkázal po partnerce, že nic komentovat nebude.