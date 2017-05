Zákaz létání nad Krkonošemi je jen dezinformace, tvrdí letečtí experti

Správa KRNAP přesto trvá na tom, že plošný zákaz létání nad národním parkem začne od začátku června platit.



„Zákon zakazuje létání motorových i bezmotorových letadel, včetně paraglidů, nad územím národních parků. Stanovit limity pro regulované létání nad národními parky může podle zákona Úřad pro civilní letectví (ÚCL),“ uvedla Správa KRNAP v tiskové zprávě po schválení důležité novely (psali jsme zde).

Členy aeroklubů a odborníky, kteří se v oblasti letectví pohybují, však tato formulace pořádně nadzvedla ze židle. Podle expertů novelizovaný zákon nic takového nezakazuje a vyhlídková letadla či paraglidisté budou moci nad Krkonošským národním parkem plachtit i nadále.

„Zákon pouze říká, že nad územím národních parků je zakázáno létat v rozporu s opatřením obecné povahy, které vydá ÚCL. Novela zákona jednoznačně svěřuje určování pravidel létání do rukou kompetentní národní autority v této oblasti,“ tvrdí Adam Zuska, šéfredaktor informačního serveru pro piloty Aeroweb.

Aeroklub: KRNAP šíří dezinformace

Opatření obecné povahy, které vytyčuje omezený vzdušný prostor, však letecký úřad dosud nevydal. Kdy tak učiní, není dosud jasné. Podnět musí přijít od institucí, které na tom mají zájem.

„Jednáme s ministerstvem životního prostředí, které by podalo žádost za národní parky, aby se nám tu nesešlo několik obdobných žádostí najednou. Kdy opatření obecné povahy vydáme, proto nejde v tuto chvíli předjímat,“ říká mluvčí ÚCL Vítězslav Hezký a upozorňuje, že dokument musí projít standardním schvalovacím procesem.

V něm může návrh kdokoli připomínkovat. „Obecně platí, že respektujeme podmínky, které si žadatelé nastaví,“ dodává. Opatření obecné povahy, a tedy omezení, musejí být zanesena do leteckých map, které se vydávají jednou ročně.



Karel Horáček z Krkonošského aeroklubu ve Vrchlabí označuje vyjádření Správy KRNAP za dezinformaci. „Jejím cílem je zřejmě připravit veřejné mínění pro úřednické omezování leteckých sportů a aktivit na území národních parků,“ míní. Podle něj však může být otázkou času, než k zákazu skutečně dojde.

Pocítily by ho stovky pilotů z místních i okolních aeroklubů, kteří nad Krkonošemi létají. „Pro náš aeroklub by to v podstatě znamenalo konec. Už nyní startujeme v ochranném pásmu národního parku, 90 procent všech letů směřuje na hory. Jsou tam nejlepší podmínky pro létání a také nejméně kvůli mezinárodním letům omezených prostorů. Pokud nebudeme moci létat nad Krkonošemi, ztratí to pro nás kouzlo i smysl,“ říká Horáček.



KRNAP: Trváme na svém výkladu

Správa KRNAP nařčení ze šíření mylných informací odmítá a trvá na svém výkladu právní úpravy. „Podle našich právníků zákon od 1. června zakáže plošně létání nad národním parkem, pakliže Úřad pro civilní letectví do té doby nevydá opatření obecné povahy, které to bude regulovat,“ tvrdí mluvčí správy parku Radek Drahný.

Argumentem ochranářů pro zákaz leteckého provozu nad chráněným územím je rušení zvěře i návštěvníků národního parku.

Podle Horáčka jsou však zvířata na přítomnost letadel zvyklá: „Každý, kdo létá, vám potvrdí, že dravci přítomnost větroňů vyloženě vyhledávají. Záměrně s nimi krouží několik minut na dotek křídla, protože jim to dělá radost.“

Zákonu dali poslanci zelenou na třetí pokus. Do doby, než Úřad pro civilní letectví vydá opatření obecné povahy, se bude moci létat podle stávajících pravidel.