Starobylá radnice ve Vrchlabí se promění v hornické muzeum se šachtou

Město už má hotový projekt i stavební povolení, nyní potřebuje sehnat 16 milionů korun na uskutečnění. Upíná se k přeshraničnímu česko–polskému programu. Staré radnici přitom ještě před pár lety hrozila demolice, dům byl v žalostném stavu.

Když na konci roku 2013 skončila náročná rekonstrukce budovy, město chtělo starou radnici pronajmout. Za více než dva roky se však nepodařilo najít vhodného zájemce.

Stará radnice Dům s číslem popisným vznikl ve druhé polovině 16. století, první zmínky pocházejí z roku 1596. Jako jediný z vrchlabských měšťanských domů měl podloubí a hlavní vchod podél delší strany. Radní v něm sídlili do postavení nové radnice na hlavním náměstí. Po roce 1737, kdy se vystěhoval starosta, se z radnice stal běžný měšťanský dům. Na počátku 20. století budovu vlastnila rodina Möhwaldova. V přízemí byl malý obchod a holičství, a to i po druhé světové válce.

„Nutná je rekonstrukce interiérů. Nikomu se do toho nechtělo investovat miliony korun, navíc úpravy kulturní památky mají svá omezení,“ přiznává vrchlabský místostarosta Michal Vávra.

Město proto zvolilo plán B a rozhodlo se, že pro historický dům na náměstí Míru najde využití samo.

Radnice vidí naději ve spolupráci s Poláky, kteří v posledních letech také chtějí zviditelnit hornickou minulost ve svých městech. V loňském roce Vrchlabí v hromadném projektu neuspělo, protože partner z polských Kowar nevyhověl dotačním kritériím.

O peníze z programu přeshraniční spolupráce se bude letos ucházet znovu. Náklady na dokončení oprav a vybudování expozice se mají pohybovat kolem 16 milionů korun.

„O jiném řešení neuvažujeme. Doufáme, že tentokrát by to mohlo vyjít. Pokud získáme dotaci, realizaci plánujeme na roky 2018 a 2019,“ dodává místostarosta. V zimě bude jasné, zda Vrchlabí peníze získalo.

Muzeum ukáže průřez hornickou historií v Krkonoších a Podkrkonoší od 16. století po současnost. Kryštof z Gendorfu koupil Vrchlabí v roce 1533 a udělal z něj jedno z nejvýznamnějších center hutnictví železa v českých zemích. ̈

Výstavu navrhl podle libreta Michaela Poláka a Vladimíra Jiráska architekt Miloslav Čejka, který se podílel na hornické expozici v Národním technickém muzeu.

„Měla by to být zčásti didaktická výstava bez velkých nároků na text, nechceme ji zahltit velkým množstvím exponátů. Podrobnější informace se návštěvníci dozvědí z iPadu, který bude k zapůjčení, nebo si je budou moct stáhnout do chytrých telefonů díky QR kódu,“ popisuje Miloslav Čejka.

Prožít výbuch v dole

Kromě minerálů a důlního vybavení expozice ukáže prapory hornických spolků, erby, velkoformátové historické a geologické mapy nebo modely uhelného i povrchového dolu. V části věnované báňským záchranářům autoři nainstalují repliku šachty s dřevěnou výdřevou a obrazovkou uvnitř.

„Návštěvníci budou moct prožít zával nebo výbuch v dole,“ naznačuje architekt.

Na zahradě radnice vznikne zmenšenina hlušinové haldy, kolejiště s důlním vozíkem či milíř pro výrobu dřevěného uhlí.

Jeden z architektonicky nejzajímavějších a nejhodnotnějších domů ve Vrchlabí téměř povstal z popela. Dřevěnou konstrukci před lety napadla dřevomorka a celá budova byla v havarijním stavu. Zasáhnout proto museli restaurátoři, intenzivní opravy odstartovali v roce 2011.

V prvních dvou etapách stavaři sanovali dřevěné části, zrekonstruovali kamenné podezdívky a vyměnili okna. Město do záchrany památky i díky státním dotacím investovalo okolo 10 milionů korun.

Plán na vytvoření hornického muzea navazuje na chystanou rekonstrukci náměstí Míru, kterou má radnice v plánu na konci letošního nebo v příštím roce (více čtěte zde). Stavaři zúží hlavní silnici a před kostelem sv. Vavřince vytvoří klidovou zónu s vodním prvkem.