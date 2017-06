Premiér má koule, říká Jan Birke, který skončil s kampaní ČSSD

Když Jan Birke vzpomíná na posledních pět měsíců, bez přípravy vypálí, že se ocitl v šíleném mixéru. Zdá se však, že post volebního manažera ČSSD, kterého se vzdal minulý týden po odchodu Bohuslava Sobotky z čela strany, jej nesemlel (o konci Birkeho v kampani jsme psali zde). „Zbavení se“ funkce už vůbec neohrozilo Birkeho postavení jasné jedničky krajské kandidátky sociální demokracie pro podzimní parlamentní volby.



„Určitě neodcházím a nebouchám za sebou dveřmi,“ zdůrazňuje starosta Náchoda. Krajské zemětřesení uvnitř strany odmítá rovněž hejtman Jiří Štěpán: „Jan Birke zůstává jedničkou a jasným lídrem a bude se plně věnovat kampani do Sněmovny.“

Rovněž politolog Jiří Štefek souhlasí s prvotní interpretací Birkeho, že jeho odchod je logický: „Určitě to není výraz zbabělosti ani toho, že by udělal něco špatně, ale spíš toho, že nastupuje zcela nový tým. Birke se podílel na velké části kampaně a jeho role podle mě nyní určitě nebude upozaděná, protože je příliš pozdě na to, aby se začala dělat úplně od začátku.“

„Návrat do kampaně vylučuju“

Místopředseda strany a starosta Náchoda si užívá comebacku do města a vylučuje, že by kývl na svůj návrat do čela předvolební kampaně ČSSD:

„Návrat opravdu vylučuju. Teď je to na novém šéfovi strany, já mu do toho určitě nebudu mluvit ani mu radit. Milanu Chovancovi s čistým svědomím předám celý balík kampaně a je otázka, co z toho použije a co ne. To už určitě půjde mimo mě, protože já se budu naplno věnovat dvěma věcem: abych byl úspěšný v Královéhradeckém kraji a protože se vracím do mého milovaného Náchoda, budu se věnovat městu, které si to zaslouží. Hrozně se na to těším, činím tak už od pondělka a nesmírně mě to nabíjí.“

Podle Birkeho kampaň předává hotovou v mašličkách. Strategie volebního tažení sociální demokracie sice ještě není smluvně ukotvená, ale prý je to jen dobře, protože v opačném případě by se s ní hýbalo již jen velmi obtížně.

Birke v uplynulých měsících vymýšlel principy online i kontaktní kampaně a prezentaci strany. Coby o esu sociální demokracie v rukávu hovoří o geotargetingu, tedy o cílení kampaně na specifika a problematiku konkrétních regionů. „To je skutečně věc, o které se domnívám, že bude velmi účinná,“ tvrdí.

Prý o setrvání v pozici volebního manažera nepřemýšlel ani minutu. „Rozhodl jsem se v tom samém momentu, kdy premiér oznámil odchod z čela strany,“ říká a současně odmítá poměrně časté spekulace o svých neshodách s volebním lídrem Lubomírem Zaorálkem či o poraženecké náladě.

„Není to žádné zemětřesení ani tragédie. O té by se dalo hovořit, kdybychom se zabývali sami sebou. Máme to vyřešené a teď máme všichni společný cíl,“ vykládá zaníceně.

Jenže cíl, kterým před pěti měsíci podle Birkeho bylo rychlé smazání asi desetiprocentního náskoku hnutí ANO, je podle všeho nereálný. Andrej Babiš a spol. nejenže zvýšili vedení, ale na ČSSD se dotáhli i občanští demokraté a komunisté. „Brod je daleko, proč stahovat kalhoty,“ zlehčuje situaci Birke, ale připouští jistou nervozitu:

„Rozptyl v našich volebních preferencích je za poslední měsíc asi 10 procent, to přece není možné. My jsme zvyklí vyhrávat a být úspěšní. Já sice nevím, zda je to pravda, ale vypadá to, že se potýkáme s určitou hranicí, a proto je potřeba na to zareagovat.“

Sociální demokracie není bez šance ani podle politologa. „Průzkumům nevěřím, protože i v minulosti se dost často strašně pletly. Je sice neoddiskutovatelné, kdo vyhraje, ale v případě ČSSD podle mě dojde ke stabilizaci a mírnému růstu. Zisk sociální demokracie určitě nespadne pod 10 procent,“ předpokládá Štefek.

Paroubek? Špatně se mi o tom mluví

Alespoň podle reakcí krajských představitelů ČSSD lze soudit, že Bohuslav Sobotka byl v regionu oblíbený. „Bylo to osobní rozhodnutí pana Sobotky, nicméně byl jsem z toho trochu zklamaný. Premiér tím však ukázal notnou dávku politické kultury, která není v našich končinách obvyklá,“ říká hejtman.

Loajalitou se netají ani Birke: „To, jak zareagoval podle mého názoru nejúspěšnější premiér této země a současně nejúspěšnější vlády, má můj respekt a obdiv, protože na to už musíte mít koule. Vždy jsem se za něj stavěl a přijde mi logické, že jsem svou funkci dal k dispozici.“

Jan Birke je však poněkud rozpolcený v případě návratu Jiřího Paroubka do ČSSD. Přitom jen málokdo měl k bývalému šéfovi tak blízko jako někdejší ředitel jeho kabinetu.

„Špatně se mi o tom mluví, protože součástí mého života byl šest let, býval jsem s ním 18 hodin denně, hodně věcí jsem se od něj naučil a vážím si jej jako manažera a jeho tahu na bránu. Postavil si však svou vlastní politickou stranu, která nás připravila o několik procent hlasů, poměrně zásadně do nás kopal a byl naším politickým protivníkem, a proto by mně připadalo zvláštní, kdybychom se chovali tak, že je najednou vše zapomenuto a zalito sluncem. Nepochopil jsem, proč odešel a proč se tak chová. Je to složitý příběh a jsem rád, že to nemusím řešit,“ podotýká starosta Náchoda.