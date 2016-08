Čínská klinika začne v Hradci růst v lednu, léčit bude do dvou let

17:24 , aktualizováno 17:24

Klinika tradiční čínské medicíny by v Hradci Králové měla naplno fungovat do dvou let. Při páteční návštěvě čínské delegace to řekl ředitel hradecké nemocnice Vladimír Palička. Do několika týdnů by měl vzniknout fond, kam Číňané pošlou čtvrt miliardy na její stavbu.