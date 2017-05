V Krkonoších roste stezka do korun stromů, hotová bude v červenci

Největší turistická atrakce, která má do lokality u Hofmanových bud v Janských Lázních přivést desítky tisíc návštěvníků, už roste do výšky. Stavbaři od května pracují na nejdůležitější části - 45 metrů vysoké vyhlídkové věži, kolem které povede jako had až na vrchol bezbariérová trasa. Turistům se 1300 metrů dlouhá stezka otevře v červenci.

Stezka v korunách stromů na úpatí Černé hory začala vznikat loni v září, na podzim stavbaři vybudovali základy pro dřevěnou konstrukci a podzemní část. Stavba pokračuje bleskovým tempem, každý den na ní pracuje padesátka dělníků.

„Podstatná část stezky už stojí, v současnosti se pracuje hlavně na vyhlídkové věži,“ říká ředitelka krkonošské stezky Marie Jarkovská. Nad zemí už dnes vede dřevěný chodník v délce zhruba 500 metrů, chybí mu pouze ochranné sítě po stranách.

Po chodníku 24 metrů nad zemí

V nejvyšších místech se trasa mezi jehličnatými a listnatými stromy klene téměř 24 metrů nad zemí, podpírají je kmeny stromů zapuštěné do betonových patek. Kmeny douglasky vytěžené vrtulníkem, aby se zabránilo jejich poškození, stavbaři přivezli z Bavorska. Celkem jich na trase bude 106.

V květnu dva mohutné jeřáby instalovaly 12 zahnutých dřevěných nosníků, které tvoří základ vyhlídkové věže. Spojují je ocelová lana a trubky.

„Sloupy jsou z lepeného dřeva a mají výjimečné vlastnosti, protože na věž působí obrovské síly. Jsou velmi pevné a odolné proti povětrnostním vlivům i proti ohni. Dřív by shořely ocelové prvky než sloupy,“ vysvětluje projektový manažer Václav Meškan.

Kolem koruny věže povede 800 metrů dlouhý chodník z douglasky, který stavbaři položí na ocelové traverzy. Celou konstrukci ještě vyztuží centrální ocelový pylon s únikovým točitým schodištěm. Po obou stranách parkoviště u Hofmanových bud už vyrostly dvě částečně dřevěné budovy – nástupní a výstupní stanice, v níž vznikne také restaurace.

Kvůli atrakci nepadl v místě jediný strom

Stavbaři s technikou jezdí po provizorních cestách, po dokončení výstavby je zrevitalizují. Také zásahy do krajiny jsou minimální, stavbě nemusel ustoupit jediný strom.

„Díky využití speciálních technologií probíhá celá stavba s minimálními zásahy do okolní přírody,“ potvrzuje Filip Pekárek, jednatel společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše.

Investorovi se daří dodržovat časový harmonogram, na konci června by měla být bezbariérová stezka na okraji Janských Lázní hotová. První návštěvníci si ji projdou na začátku letních prázdnin. „Počítáme s tím, že stezku pro veřejnost otevřeme v první polovině července,“ tvrdí Marie Jarkovská.

Janskolázeňská stezka bude s délkou 1300 metrů patřit k nejdelším stavbám tohoto typu v Evropě. Na rozdíl od ostatních korunových stezek bude mít i podzemní část. V jeskyni o rozloze 400 metrů čtverečních vzniká rozsáhlá expozice s 3D modely, která návštěvníkům odhalí mikrosvět půdy. Naučný program připravují odborníci ze Správy Krkonošského národního parku.

Vizualizace stezky v korunách stromů, která má v Krkonoších začínat už v podzemí.

„Příroda v Krkonoších je nesmírně pestrá a vyskytuje se zde i velké množství endemitních druhů. Jsme moc rádi, že prostřednictvím stezky můžeme veřejnost seznámit s jejími specifiky, a to navíc zábavnou a nenucenou formou,“ poznamenává ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. Podle Marie Jarkovské stavbaři dělají v jeskyni dokončovací práce a nyní budou instalovat exponáty.

Součástí stezky budou i tři adrenalinové zastávky a 50 metrů dlouhý suchý tobogán, který povede uvnitř vyhlídkové věže. Investorem projektu je společnost Stezka korunami stromů Krkonoše, za kterou kromě Filipa Pekárka stojí německý podnikatel a stavitel zážitkových center Bernd Bayerköhler. V roce 2012 postavili obdobnou stezku u lipenské přehrady (více zde).

Podle jejich odhadů krkonošská trasa v korunách stromů ročně přiláká na 200 tisíc turistů. Bude otevřená celoročně a vytvoří 30 nových pracovních míst. Většina zaměstnanců bude pracovat v gastroprovozu.