VIDEO: Kolony a fronta k pokladně. To byl první den na stezce v oblacích

„Je to čím dál tím horší. Aut začalo přibývat po poledni. Zvládáme to ale v pohodě, akorát řidiči musí mít trpělivost,“ říká policista, který na silnici kilometr před vstupem do areálu Stezky v korunách stromů u Hofmanových Bud na okraji Janských Lázní řídí dopravu.

Od Svobody nad Úpou se tvoří kolona. Aut a lidí přibývá, čím více se přibližuji do epicentra nové atrakce na úpatí Černé hody. Fronta k pokladně může mít dobrých dvě stě metrů. Nad nimi procházejí po vysutém chodníku ti, kteří už přes 1,5 kilometru dlouhou stezku mají za sebou.

„Bylo to příjemné. Je to oddychovka, vidíte scenérie kolem. Měli jsme volné vstupenky, takže jsme tu strašně dlouhou frontu nemuseli absolvovat. To bychom asi nepřijeli, nemám na to trpělivost,“ říká u východu Jan a jeho partnerka doplňuje. „Byla jsem už na podobné stezce v Dolní Moravě. Tam je to větší adrenalin. Tady to je ale zase líp zpracované naučně, děti se tady toho více dozví,“ říká Lenka.

Za 3D modely do podzemí

Janskolázeňská stezka patří k nejdelším stavbám svého druhu v Evropě. Měří více než 1 500 metrů a její dominantou je 45 metrů vysoká vyhlídková věž. Na rozdíl od ostatních korunových stezek má i podzemní část. V jeskyni o rozloze 400 metrů čtverečních návštěvníci najdou rozsáhlou expozici s 3D modely, která nabízí pohled do mikrosvěta půdy. Naučný program připravili odborníci ze Správy Krkonošského národního parku.

Věž ze dřeva a oceli, která se vypíná nad až 150 let staré stromy, připomíná mraveniště. Z ochozů vyhlížejí do krajiny lidé, děti v horním patře mizí v ocelové trubce tobogánu, který je po 50 metrech vychrlí v přízemí.

Kolik to stojí? Základní vstupné pro dospělého je 220 korun, pro dítě 180 a zvýhodněné rodinné 560 korun. První den provozu měly děti do 15 let vstup zdarma.

Stezka je bezbariérová a otevřená bude celoročně.

Investorem projektu je společnost Stezka korunami stromů Krkonoše. Krkonošská trasa v korunách stromů by měla ročně přilákat na 200 tisíc turistů.

V Česku jsou od neděle tři výškové stezky. Kromě Janských Lázní, Lipna má dřevěnou Stezku v oblacích i středisko Dolní Morava pod Králickým Sněžníkem.

K východu míří i Jaroslava Šafářová, která se přijela podívat z jižní Moravy. „Bylo to super. Byli jsme tu skoro první, takže jsme nemuseli tak dlouho čekat, asi jen půl hodiny. Přijeli jsme v deset, než jsme sem došli bylo jedenáct, když se otevíralo. Teď je to šílené,“ říká Šafářová.

„Moc se mi to líbilo, nejvíce ten úsek ve stromech. Je to velmi hezky udělané. Lidé se konečně dozví, co se děje v podzemí. Dostali jsme se dovnitř kolem dvanácté hodiny. Fronta? Nepřekvapilo mě to, byla kratší než na Korunovační klenoty,“ usmívá Blažena Stránská.

Počasí premiéře přálo

Během prvních tří hodin navštívilo stezku až dva tisíce lidí. „Akce se vydařila, počasí vyšlo s návštěvností jsme spokojeni. Nedělní návštěvnost očekáváme okolo čtyř tisíc lidí. Taková fronta se dala očekávat, dnes bylo slavnostní otevření, veřejnost to láká. Rádi bychom zajistili, aby tak dlouhá nebyla, ale při dni slavnostního otevření se to nedá,“ říká ředitelka Stezky korunami stromů Krkonoše Marie Jarkovská.

Podle ní se nápor aut i lidí podařilo zvládnout. „Centrální parkoviště v Janských Lázních bylo relativně brzy asi po dvou hodinách zaplněné. Máme další záchytná parkoviště, kam jezdí svozové autobusy a zároveň turistický vláček. Snažili jsme se připravit na všechny možné varianty a situace. Nejhorší byla, že by pršelo. Počasí je však naštěstí naprosto ideální,“ říká Jarkovská.