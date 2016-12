Hradec má studii na opravu zchátralé Hvězdy, práce začnou za tři roky

Těžkopádný železobetonový kolos přijde o část ochozu, otevře se, přibude tu venkovní výtah. Naopak na náměstíčku se zruší záhony s nevzhlednými keři, které nahradí již vzrostlé stromy. Tím dobré zprávy týkající se rekonstrukce socialistického areálu Hvězda na Moravském Předměstí v Hradci Králové končí.

Špatná novina je sice jen jedna, zato může ty dobré zastínit. Opravy monstra budou muset s největší pravděpodobností ještě několik let počkat.

„Můj soukromý názor je, že dříve než za tři roky se s Hvězdou nehne. Vidím to na 90 procent. Kdyby to bylo dřív, považoval bych to za ohromné vítězství. Ale vítězství to každopádně bude i za tři roky,“ říká hradecký zastupitel a současně předseda výboru pro územní plánování Rostislav Jireš (ČSSD).

Už dlouho platí, že Hvězda je jen pro ostudu. Kdysi ozdobné obklady opadávají po desítkách, ocelové traverzy jsou prožrané rzí, nájezdová rampa se nebezpečně vlní, část ochozu je zamřížovaná a stěny už před lety vzali útokem sprejeři. Areál, do kterého město neinvestuje, se rozpadá (o špatném stavu jsme psali i tady).

Změnit to má částka mezi 20 až 30 miliony korun, jež má Hvězdu proměnit, vylehčit a zazelenit. Architektonickou soutěž se svým návrhem vyhrál Jaroslav Ševčík, kromě jiného autor hradeckého koupaliště Flošny.

„Pro nás je to priorita číslo jedna. Město nás nedávno seznámilo se studií, která vypadá moc pěkně a k níž jsme měli jen dílčí připomínky. Byli bychom rádi, kdyby se příští rok zpracovala projektová dokumentace. Těší nás, že se akce hýbe, ale už to trvá hrozně dlouho, doufal jsem, že touto dobou se určitě bude stavět,“ netají Petr Neckař, místopředseda komise místní samosprávy (KMS) Moravské Předměstí jih.

Rovněž město věří, že v roce 2017 budou vypracované všechny stupně projektové dokumentace. Až poté se bude moci začít uvažovat, z jakých zdrojů vzít finance.

Protože se zatím nepodařilo nalézt vhodný dotační titul, město se smiřuje s variantou, že akci zaplatí ze svého. Existuje však i příznivější alternativa.

„Z minulého dotačního období máme zkušenost, že se podmínky rozvolnily a ze zbylých peněz bylo možné zaplatit i projekty, které by předtím podmínky nesplňovaly. Takto jsme například vybudovali nové infocentrum či slunnou loučku u městských lázní,“ připomíná náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

S opravou musejí souhlasit majitelé obchodů

Je tu ale jiný problém. Město se před lety zbavilo obchodů v parteru, rozprodalo je, a tak budou muset s rekonstrukcí souhlasit jejich vlastníci. Ty však nikdo nemůže donutit, aby na opravy přispěli.

„Prostředí soukromých vlastníků je citlivá věc. Záměr upravujeme, aby to vyhovovalo návaznostem, a respektujeme i vazby na majitele. Snažíme se Hvězdu vymodelovat tak, aby to všechno fungovalo,“ uvádí Jireš a připomíná, že s vlastníky jednají zpracovatelé studie.

„Ubezpečují nás, že jejich souhlas nebude problém, ale problém může přijít, až se bude opravdu lámat chleba,“ připouští.

A potíže se skutečně dají očekávat. „Zatím nevíme, jestli areál při rekonstrukci zavřou nebo jestli zůstane otevřený. První možnost by se mi pochopitelně nelíbila, protože bych přišel o zákazníky,“ říká jeden z majitelů obchodu.

Zatímco vzhled Hvězdy architekt Ševčík trefil podle představ KMS i města, kolem zeleně jsou diskuse.

„Navrhovali jsme větší zastoupení kvalitnějšími druhy dřevin, Hvězdu bychom chtěli maximálně ozelenit, respektovat stávající výsadbu, vyhodit jen tu neperspektivní a nahradit ji již vzrostlými stromy,“ uvádí Jireš.