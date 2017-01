VIDEO: Údržba silnic přináší rizika, v Trutnově sypač nahodil chodce

Autor videa čekal, že podobný kousek natočí. Za sypačem jel několik kilometrů a po celou dobu špinavý sníh odlétával od radlice až do výšky téměř čtyř metrů nad zemí.

„Ten záznam je zkrácený, už dříve nahodil více lidí, tak jsem čekal, co bude následovat,“ uvedl autor videa Jan Duduš.

Na videu je vidět, jak letící sníh zasáhne muže v oranžové bundě. O chvíli později odlétá i na ženu v červeném kabátu, ale ta rychle uskakuje do sněhu.

„Hlavně že se nikomu nic nestalo,“ poznamenal k tomu autor.

Během dne nasbíralo video na Facebooku téměř devět tisíc zhlédnutí. Lidé v komentářích většinou s chodcem soucítili. Na druhou stranu se ale zastali i řidiče, který silnici prohrnout musí a nemá čas žádat pěší, aby se někam schovali.

„Když to nebude vyhrnutý do krajů, tak se tu budete vztekat, že jsou hňupové a neumějí vyhrnovat. Když to do krajů je, tak zase nadáváte, že nahodí lidi. Byl bych taky nas..nej, kdyby mě ohodil,“ napsal uživatel Zdeněk Jirda Jiroušek.

Někteří dokonce tvrdili, že to sypač udělal schválně. Muže nahodil, zatímco žena vyvázla celkem v pořádku. „Je zcela evidentní, že to bylo naschvál,“ napsal Jan Pechal.

Další lidé upozornili na to, že být na silnici kusy ledu, mohl incident skončit i vážným zraněním. Silničáři se podobně zasaženým lidem předem omlouvají, ale zároveň upozorňují na to, že pomaleji jet nemohou. Kdyby chtěli incidentům předejít, museli by v místě zastavit a přerušit pluhování.

„Když se vyhrnuje, tak sníh zkrátka létá. Abychom tu vrstvu prorazili, musíme jet rychlostí kolem třiceti kilometrů za hodinu, někdy i čtyřicet. Navíc vyjíždíme s plnými zásobníky, protože s těžším autem se vyhrnuje lépe. Teď máme v terénu stovku sypačů a další stovku pomocných traktorů s radlicí. Jenže když sníh padá a do toho fouká, za dvacet minut jsou cesty opět zaváté,“ řekl šéf silničářů v Královéhradeckém kraji Milan Brandejs.

V Trutnově během středy napadlo až 35 centimetrů sněhu a technické služby na večer chystají jeho hromadný odvoz z historického centra města. Radnice požádala řidiče, aby po 19. hodině neparkovali v okolí Krakonošova náměstí. Do terénu vyrazí bagry a nákladní vozy, které naberou sníh a odvezou ho na volné prostranství k řece Úpě.

„Sníh už není kam vyhrnovat. Musíme ho proto uklidit jedním zásahem, očekáváme totiž sněžení i zítra,“ řekl radní Trutnova Lumír Labík.

V historickém centru jsou úzké ulice a odhrnutý sníh blokuje chodníky. Lidé proto na několika místech musejí chodit po silnici. Na středové ploše náměstí by měl sníh zůstat.