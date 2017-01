Ostuda zmizí, Špindlerův Mlýn postaví nový terminál pro autobusy

Stávající autobusové nádraží je dávno za zenitem: provizorní čekárna s toaletami na druhé straně budovy, oprýskaná fasáda, nezastřešená nástupiště.

Špindlerův Mlýn měl přitom před devíti lety stavbu luxusního autobusového nádraží na dosah. Získal na ni tučnou dotaci, ale projekt na terminál za 30 milionů na poslední chvíli zkrachoval.

Teď se krkonošské středisko pokusí o reparát. Nový terminál bude skromnější. Radnice už má stavební povolení a v ideálním případě práce začnou po zimní sezoně.

Radnice chce postavit terminál, který bude pro nejznámější české středisko zimních sportů důstojný. Novostavba o rozměrech 10 x 12 metrů vyroste na městských pozemcích, oproti původní budově se o několik desítek metrů posune směrem k dolní stanici lanové dráhy Hromovka. Vznikne na ploše parkoviště P2.

„Bude to jednoduchá přízemní budova se vstupním prostorem pro cestující, veřejnými toaletami, informačním centrem a drobným občerstvením. Nástupiště bude oproti stávajícímu kryté,“ popisuje špindlerovský starosta Vladimír Staruch.

Jedno odjezdové a jedno příjezdové nástupiště pro současný počet linek dostačuje. Pokud by do krkonošského střediska v budoucnu proudilo autobusových spojů více, bude možno počet stanovišť zvýšit. Terminál i nástupiště budou mít zelenou střechu.

Radnice má stavební povolení a připravuje výběrové řízení. Náklady odhaduje na 12,5 milionu korun. Pokud se jí podaří včas vybrat dodavatele a výrazněji se neprotáhne zima, začne stavět ještě letos na jaře. „Není to příliš složitá stavba, v ideálním případě by mohla být hotova do listopadu,“ naznačuje Staruch.

Projekt zhatily spory s dopravcem

Město se pokusí na projekt získat dotaci. Když nebude úspěšné, zaplatí ho ze svého rozpočtu. Až bude terminál hotov, začnou zastupitelé přemýšlet, jak naložit s nynější zchátralou budovou, která původně ani nevznikla pro účely nádraží.

Jednou z variant je demolice. „Tak daleko zatím nejsme, teprve o tom budeme diskutovat,“ dodává starosta. O demolici se hovořilo už v roce 2008, nakonec k ní nedošlo.

Ač to vypadá, že projekt nemůže nic ohrozit, místní jsou skeptičtí. V živé paměti mají devět let staré fiasko.

„O novém terminálu se tady mluví spoustu let. Přála bych si, aby se to konečně podařilo, ale dokud nebude stát, neuvěřím,“ říká žena ve středních letech, která prodává lístky na parkovišti.

V roce 2008 byla stavba vícepatrového terminálu se zastřešeným nástupištěm, informačním centrem a čekárnami za 30 milionů korun na spadnutí. Radnici se podařilo získat více než 27 milionů od Evropské unie, takže by projekt městský rozpočet prakticky nezatížil. Z plánů však sešlo a město muselo dotaci vrátit. Důvod? Nepovedlo se získat stavební povolení.

Provozovatel autobusového nádraží, společnost Krkonošská automobilová doprava (KAD), se totiž ve stavebním řízení odvolal. Oba objekty terminálu měly vyrůst na pozemcích města, autobusy by však jezdily přes pozemky dopravce. Radnice si je chtěla na pět let pronajmout a po skončení lhůty naopak dát dopravci do nájmu své pozemky i jeden objekt terminálu.

Zástupci KAD kvůli tomu, že město nezveřejnilo záměr pronajmout svůj majetek na úřední desce, odmítli podepsat nájemní smlouvu. „Hrozně nám na tom záleželo, nechtěli jsme propást šanci na třicetimilionovou dotaci,“ smutnil tehdejší starosta Bohumír Zeman.

Několikaměsíční přípravy původního terminálu stály městskou pokladnu tři miliony korun. Nové vedení se poučilo. Autobusové nádraží vybuduje na jiném místě. „Stavební povolení nabylo právní moci a já si nedokážu představit, co by projekt ohrozilo,“ ujišťuje Vladimír Staruch.