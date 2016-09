Trutnov hledá využití pro areál Bojiště, dva festivaly za rok jsou málo

Unikátní amfiteátr, kde se každoročně konají dva významné hudební festivaly, bude na konci roku opět ve správě města. Zatím není jasné, jestli radnice bude areál provozovat sama, nebo jej znovu na několik let pronajme.

„Chceme s tím něco dělat, protože současný stav není dlouhodobě udržitelný,“ naráží trutnovský starosta Ivan Adamec (ODS) na skutečnost, že areál na kraji města s rozlohou 30 tisíc metrů čtverečních, který pojme až 20 tisíc diváků, je většinu roku nevyužitý a chátrá.

Jeho budoucností se začala zabývat speciální pracovní skupina. Kromě zaměstnanců města v ní jsou koaliční i opoziční zastupitelé. Komise osloví různé subjekty, které by provoz mohly zajišťovat.

„Mohlo by vzniknout společenství několika městských i soukromých firem, které by bylo schopné zajistit smysluplný koncept a zároveň by bylo jistou garancí, že to za pár let neskončí,“ míní člen pracovní skupiny Libor Kasík, který je zároveň ředitelem společenského centra Uffo.

Areál má v současnosti v pronájmu společnost Misservice, smlouva však na konci roku vyprší. Do té doby chce mít radnice jasno. Zda bude Bojiště spravovat přímo město, spolek několika subjektů, nebo zda jej znovu získá do nájmu soukromá firma, zůstává otevřené.

„V tuto chvíli to zatím nevíme. Může se stát, že nikoho nenajdeme a areál bude od začátku roku provozovat město,“ naznačuje Adamec.

Nejlepší návrhy radnice odmění

Radnice se prostřednictvím výzvy rozhodla oslovit také veřejnost. Lidé mohou své návrhy na využití Bojiště zasílat na městský úřad poštou nebo je přinést na inforecepci do konce října. Jednotlivé návrhy posoudí pracovní skupina a autoři tří nejlepších návrhů dostanou finanční odměnu.

V amfiteátru bývalo letní kino, v posledních letech se však do centra pozornosti dostává jen dvakrát do roka: v červenci, kdy se zde koná festival tvrdé muziky Obscene Extreme, a na konci srpna. To se na Bojiště sjíždějí fanoušci kultovního Open Air Music Festivalu přezdívaného český Woodstock.

Jinak areál zeje prázdnotou. Město chce, aby hudební přehlídky pokračovaly na stejné adrese i v dalších letech.

„Oba festivaly ke kulturní scéně ve městě patří a shodli jsme se, že bychom jejich konání chtěli v Trutnově zachovat,“ potvrzuje trutnovský místostarosta Tomáš Hendrych (Volba pro město).

Plány na zábavní park utnula krize

Před lety chtělo město ve spolupráci se soukromými investory na Bojišti vybudovat zábavní park s atrakcemi pro rodiny. Ekonomická krize po roce 2008 však tyto plány zastavila. Areál není v nejlepší kondici, je vidět, že se zde dlouho neinvestuje.

„Základní věci tu jsou, ale je patrné, že nějaká investice je nutná. Vše záleží na tom, co na Bojišti nakonec bude. Je také otázkou, kdo by ty investice měl zaplatit: zda město, nebo případný nájemce,“ říká Ivan Adamec.

Využití Bojiště limituje jeho velikost i okolní zástavba. Na letní festivaly si obyvatelé zvykli, častější produkce by ale nejspíš narážely na kritiku, tak jako v minulosti promítání letního kina.

„Pro malé akce je areál příliš obrovský. Nesmíme zapomenout na to, že okolí se stává obydlenou částí města,“ připomíná starosta.

Vedení města i opoziční zastupitelé se shodují na tom, že místo kvůli své unikátnosti by mělo nabízet zábavu vícekrát do roka. „Nejlepší by bylo, kdyby se na Bojišti pořádaly další kulturní akce a ne jen dva hudební festivaly,“ poznamenává opoziční zastupitel Petr Sobotka ze sdružení Žít v Trutnově.