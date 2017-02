Turnaj v koňském pólu přilákal do Špindlu hráče z Anglie i Malajsie

Nezvyklou podívanou připravili v pátek a v sobotu odpoledne návštěvníkům Svatého Petra sportovci z Anglie, Jihoafrické republiky či Malajsie. Dojezd sjezdovek se proměnil v arénu koňského póla, konal se tu jediný turnaj svého druhu u nás a jedna z mála takových akcí na světě: Czech Snow Polo Masters.

Zatímco lyžaři v pátek odpoledne postupně vyklízejí sjezdovky ve Svatém Petru, na urolbovaném hřišti pod svahem začínají drandit koně s jezdci. Devět hráčů se rozdělilo do tří týmů. Hra, jejímž cílem je podobně jako v hokeji nebo fotbale dopravit míč do branky, je na malém hřišti mnohem kontaktnější.

O tvrdé souboje a skrumáže není nouze. Speciální pólo poníci však díky upraveným podkovám působí na sněhu jistě. Mezi šesticí hráčů se proplétá rozhodčí, také na koni.

Díky takřka jarním teplotám povrch urolbovaného hřiště postupně měkne. Teplota se pohybuje pár stupňů nad nulou. Koně v těžkém terénu dostávají pořádně zabrat a rozježděné hřiště se podepisuje na rychlosti hry. Chlad zvířatům nevadí. „Pokud není víc než deset stupňů pod nulou, nemají žádný problém,“ poznamenává propagátor českého póla Naveed Gill, jenž zápasy pro diváky komentuje.

Punc nóbl akce špindlerovskému turnaji mimo jiné dodává módní přehlídka plavek přímo na sněhu. V zázemí se připravuje Eva Decastelo, která moderovala večerní afterparty. První zápasy sledují okolo hřiště desítky diváků, večer ochozy prořídnou. „Když jsem přijela do Špindlu lyžovat, nečekala jsem, že tady uvidím koňské pólo. Znala jsem to jen z televize,“ říká Hana Bergmannová z Prahy, která sleduje první turnajový den do posledního utkání.

Závodníci dorazili z ostrovů

Ve Špindlerově Mlýně se sešla parta hráčů, co už mají něco za sebou. Brit Graham Waring procestoval s pólem půlku světa, závodně hrál v Číně, Malajsii, JAR i ve Španělsku. Bývalý rugbyový hráč John Bunn vlastní v Anglii vlastní pólo klub a patří mezi hlavní postavy tohoto sportu na ostrovech. Zorganizoval mimo jiné celou řadu mezinárodních utkání. Jihoafrickou školu póla reprezentoval Martin Stegeman.

Z Anglie přicestoval také rodák z Malajsie Zul Junus. Jezdeckému sportu se věnuje více než 10 let, hru na sněhu si ale vyzkoušel poprvé. „Je to pro mě velice zajímavá zkušenost, mám rád lyžování, a i proto mě pólo na sněhu baví. Je tu dobrá atmosféra, sešla se také výborná parta lidí. Zimní pólo samozřejmě není v Anglii tak populární a ani není mnoho příležitostí si ho zahrát,“ říká Zul Junus.

Zatímco klasická hrací plocha pro pólo zabírá rozlohu několika fotbalových hřišť, zimní varianta se odehrává na placu o velikosti zhruba hokejového kluziště. „Hlavní rozdíl je v taktice, kterou musíte malému hřišti uzpůsobit,“ upozorňuje Junus. Také míček je zcela odlišný, na sněhu se používá středně veliký gumový balon oranžové barvy.

Češi v turnaji nestartovali

Čecha byste v týmech hledali marně. „Přestože kořeny této hry u nás sahají už do první republiky, tak v současnosti je koňské pólo v čase znovuzrození. Konkurence v České republice není příliš velká a pro úroveň turnaje je důležité, aby hráčská kvalita byla dobrá,“ vysvětlil Ondřej Špaček z pořádající agentury, proč všichni hráči na turnaj přicestovali ze zahraničí.

Historie póla Koňské pólo patří k nejstarším týmovým sportům v historii. Vzniklo už v 6. století před naším letopočtem v Persii, odkud se jako zábava urozených rozšířilo do Japonska a Indie. Britští kolonizátoři hru v 19. století přivezli na ostrovní království, ve stejné době se dostala i do USA. V Československu se pólo po druhé světové válce přestalo na 50 let hrát. První ukázka tohoto jezdeckého sportu se konala až v roce 1993 na strahovském stadionu v Praze. Ke znovuobnovení tradice došlo v roce 2008, kdy Brit s pákistánskými kořeny a českou manželkou Naveed Gill založil první český pólo klub. První turnaj na sněhu se uskutečnil na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici v roce 1985, v České republice měla zimní verze hry premiéru v roce 2014 ve Špindlerově Mlýně.

Konvoj speciálních pólo poníků, kteří vznikli křížením argentinských criollos a anglických plnokrevníků, přijel do Špindlerova Mlýně den před zahájením turnaje. Polovina z dvacítky koňů dorazila z tuzemského Gill Polo Clubu, druhá polovina od chovatele v Maďarsku.

Organizátoři je ustájili nedaleko dojezdu sjezdovek. „Jsou to odolní koně, zima jim nečiní problémy. Na noc přes sebe dostávají deky, aby neprochladli,“ dodal Ondřej Špaček. Hráči si koně už před turnajem vyzkoušeli a vybrali ty, které jim vyhovují.

Czech Snow Polo Masters se ve Špindlerově Mlýně uskutečnilo už počtvrté. Mnoho míst na zeměkouli, kde se hraje zimní verze koňského póla, není. „Jsme velmi rádi, že se takováto akce může ve skiareálu konat, protože tím se řadíme mezi Kitzbühl nebo Svatý Mořic, kde mají zápasy v koňském pólu na sněhu tradici,“ uvedl ředitel špindlerovského skiareálu Čeněk Jílek.

Turnajem v koňském pólu letošní nabídka nezvyklých sportovních akcí ve Špindlerově Mlýně nekončí. Druhou únorovou sobotu se ve Svatém Petru pojede hromadný sjezd červené sjezdovky, na start se postaví až 300 lyžařů a snowboardistů. Na konci února se do krkonošského střediska po roce vrátí zimní volejbalová tour a desítky odvážných bikerů se budou řítit po sjezdovce ve Svatém Petru. Pod taktovkou Michala Marošiho se zde uskuteční třetí ročník šíleného MTB Chinese Downhillu.