Černé ubytovny kolem automobilky jsou zlatý důl, vznikají i v domcích

Obce však mají svázané ruce a mnohdy se o nových lůžkách a vznikajícím „zlatém dolu“ dozvědí jen díky tomu, že vzroste množství komunálního odpadu nebo najednou přestanou stačit parkovací místa.

Problémy už nemají jen Solnice, Kvasiny či Rychnov, ale přelévají se i do dalších měst v regionu (o kontrolách ubytoven jsme psali zde).

Prodej staré školy raději zrušili

Třeba Kostelec nad Orlicí v prosinci raději zrušil prodej objektu bývalé školy v místní části Kostelecké Lhotě, kterého se radnice snažila zbavit tři roky. Dva zájemci o koupi totiž zastupitelům přiznali, že v něm chtějí zřídit ubytovací kapacity.

„Kvůli zkušenostem ze Solnice, Kvasin a Rychnova to pro nás bylo nepřijatelné. Občané se vyjadřují, že si nepřejí, aby na území našeho města vznikaly ubytovny. Zastupitelstvo tedy raději prodej té nemovitosti stáhlo z nabídky,“ vysvětluje kostelecký místostarosta Tomáš Langr (nez.).

V Kostelci je už nyní několik neoficiálních a dvě oficiální ubytovny. Podle radnice v jejich blízkosti občas dochází k problémům. Jedna městská ubytovna funguje řadu let i v Týništi nad Orlicí, kde zatím podobné potíže neevidují. I tady se však v posledních měsících objevily snahy o vybudování nových „svobodáren“. Jedno menší zařízení roste v objektu, kde dříve sídlila policie, další mělo vzniknout v částečně prázdné budově jedné místní továrny.

„Majitelka nás požádala o změnu územního plánu, aby tam místo průmyslové výroby mohla být občanská vybavenost,“ říká starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský (TOP 09).

Solnice a ubytovny 59 ubytoven nejrůznějšího typu stojí v Solnici, obci u rostoucí průmyslové zóny. 7 solnických ubytoven je řádně zkolaudovaných, zbylé jsou neoficiální. 5 stovek lidí tu žije v ubytovnách. Město přitom má jen 2 300 obyvatel.

„Zastupitelstvo to schválilo, ale snažíme se investorku přesvědčit, aby tam místo ubytovny raději postavila klasické byty. Tato vlna z Kvasin jednou opadne a pak bude i pro ni výhodnější mít byty místo pokojů se záchodem na patře. Vypadá to velmi nadějně,“ dodává týnišťský starosta.

Za každou stavbou už lidé vidí nebezpečí

Lidé z Týniště se obávali také toho, aby se ve městě neobjevil investor, který by na ubytovnu přestavěl výškovou budovu bývalého Elitexu. To však podle starosty nehrozí. Objekt je ve špatném stavu, a tak by se nákladná investice nevyplatila.

Kvůli obavě veřejnosti ze vzniku dalších neoficiálních ubytoven mají problémy především v Solnici. Město chtělo v územním plánu vyčlenit nové plochy pro bytovou výstavbu. Místní však byli proti, protože obec jim nemůže zaručit, že na plochách pro bydlení se skutečně bude bydlet a nikoliv ubytovávat.

„Lidé už mají udělané rovnítko stavba = nebezpečí ubytovny. Bohužel nikdy nevíte, co z toho vyroste. Stavebník může celou dobu říkat, že dělá normální byt, ale do tří pokojů se mu vejde šest lidí a je z toho ubytovna. Takové u nás vznikají i z nových rodinných domků,“ stěžuje si starosta Solnice Jan Hostinský (nez.). Radnice nemá možnost kontrolovat, zda se objekty užívají v souladu s účelem, k jakému byly zkolaudovány.

Nová móda je, že se ubytovny tváří jako rodinné domy

Solnice má 2 300 obyvatel, podle starosty tam však k tomu v nejrůznějších ubytovnách žije více než 500 lidí. Těch zkolaudovaných - a tedy oficiálních - je však pouze sedm. Zbylých 52 se tváří jako byty nebo rodinné domy.

„Problém není v tom, že tu dělníci bydlí, ale v té míře. My zabezpečujeme parkování, platíme odpady, ale z neoficiálních ubytoven nemůžeme vybírat ani poplatky,“ upozorňuje Hostinský.

Další ubytovny samozřejmě rostou i v sousedních Kvasinách. Podle pracovníka automobilky, který si nepřál zveřejnit své jméno, jsou v současnosti v obci rozestavěné hned čtyři.

„Až teď bude léto a (ubytovaní) vylezou, bude veselo. Viděl jsem pár chlapů, jak jen tak ze zábavy rozbíjejí o zeď lahve od alkoholu,“ popsal reportérovi MF DNES jeden muž.

Dvacet lidí žije v jednom bytě, ale vadí to okolí

Soukromý investor staví bytový dům také poblíž kvasinského obecního úřadu. Ani tam však není vyloučeno, že hned několik bytů někdo skoupí a bude je pronajímat dělníkům.

„Problém je v tom, že to jsou pololegální ubytovny. Je to živelné a to je špatné. Oni do jednoho bytu nastěhují třeba dvacet lidí a tváří se, že jim to nevadí. Ale těm ostatním to vadí. Pod petici proti ubytovnám se podepisovali dokonce i zaměstnanci z automobilky,“ říká místní podnikatel Pavel Srdínko.

Zimní kontrola ubytovny v Rychnově nad Kněžnou: