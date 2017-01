Nechápu, jak to ututlal, řekla exmanželka účetního obžalovaného z vraždy

Z výpovědí vyplynulo, že Voříšek žil dva životy, jeden spořádaného účetního a manžela a druhý gamblera a zoufalého člověka.



„Když jsem se ho zeptala, proč to udělal, řekl, že neví a rozbrečel se. Je mi záhadou, jak to mohl všechno ututlat a neprořeknout se,“ řekla do policejního protokolu jeho bývalá manželka. U soudu vypovídat odmítla. Předseda senátu Luboš Sovák proto dále citoval z policejního protokolu.



„Pracovala jsem s ním, dělala jsem pomocné práce. Posílal mi peníze na účet a z toho jsem platila hypotéky na oba naše byty. Netušila jsem, že bychom mohli být ve finančních problémech, naopak mě nabádal, abych si něco koupila. Nikdy jsem neslyšela, že by přišel za manželem klient, který by tvrdil, že mu dluží. Po Trutnově se povídá, že dluží 80 milionů. Pokud bych se o tom tehdy dozvěděla, řešila bych to,“ uvedla do protokolu žena.

Obžaloba kromě vraždy viní Voříška také ze zpronevěry a z podvodu. V letech 2011 až 2015 pracoval jako účetní pro různé firmy a také pro obecní úřad v Malé Úpě v Krkonoších. Horské obci podle spisu zpronevěřil 9,1 milionu korun, když prý 9,4 milionu korun převedl na své vlastní účty, když byl odhalen, 262 tisíc vrátil.

Dvojnásobný podvod se týká dvou firem, ve kterých figuroval zavražděný podnikatel. Obžalovaný jako účetní údajně v letech 2012 až 2015 vyvedl z jejich účtů 7,2 a 8,1 milionu korun. Celková škoda, včetně údajné zpronevěry, je prý okolo 20 milionů korun.

Na hrání byl závislý, řekla svědkyně

Podle spisu všechny peníze použil pro sebe, většinou je prohrál na výherních hracích přístrojích. „Třikrát týdně ráno chodil do posilovny, o víkendu chodil hrát hokej a jednou týdně nepravidelně karty do hospody. Měla jsem radost, že nechodí domu opilý. Automaty nehrál, na počítači občas přiblblé hry - střílečky,“ uvedla ex-manželka.

U soudu vypovídala i žena, která má na starosti dohled na provozem tří heren v Trutnově a v Náchodě. „Pamatuji si ho z návštěv heren v Trutnově. Třeba tam byl čtyřikrát za měsíc, ale někdy ani jednou. Půjčovala jsem mu strašně málo, tak čtyřikrát za rok, vždy okolo 10 tisíc. Nic nám nedluží, částky vracel, i když to někdy trvalo déle. Za celou dobu, co ho znám, tedy asi dva roky, mohl vyhrát dva miliony korun. Žádná jednotlivá výhra ale nepřesáhla 250 tisíc, šlo o částky 50, 100 tisíc. Působil na mě příjemně, smál se, někdy s ním přišly dvě ženy. Na hrání byl závislý,“ uvedla svědkyně.



Podnikatele, kterému dlužil, podle spisu zavraždil loni 22. prosince. Voříšek se hájí, že si peníze od něho pouze půjčil a chtěl je z výhry na automatech vrátit. Kritický den pod smyšlenou záminkou, že získá úvěr, s podnikatelem vyrazili směrem na Hradec Králové. Když si ale obžalovaný uvědomil, že se mu úvěr nepodaří v Hradci získat a že mu peníze není schopen vrátit, v Jaroměři auto otočil a zamířili k němu domů.

„Měl starost, abychom všechno na Vánoce stihli“

Tam se údajně pohádali a Voříšek mu do hrudníku a břicha zasadil přes třicet ran nožem. Podle spisu se obžalovaný snažil těla zbavit. Do auta poškozeného se mu ho ale naložit nepodařilo, proto mrtvolu ukryl v dřevníku. Kriminalisté objevili tělo čtyři dny po útoku, když přišli k Voříškovi vyšetřovat podvody, z nichž byl podezřelý. Voříšek se k zabití šestapadesátiletého podnikatele přiznal, avšak odmítl, že by ho chtěl zavraždit.

Jeho dnes již bývalá manželka na policii řekla, že kritický den ani následující dny si na něm ničeho zvláštního nevšimla. Přitom v tu dobu bylo tělo ještě v domě, Voříšek se jej snažil zbavit až později.

„Od 22. do 25. prosince mi o tom vůbec nic neřekl. Toho dvaadvacátého jsem přišla ze cvičení kolem půl šesté odpoledne, ležel u televize a stěžoval si na naražená žebra, která si prý narazil, když spadl na schodech. To byl ve špatném psychickém stavu, ale už třiadvacátého jsme byli v Hradci v kině, byl normální, měl starost, abychom všechno na Vánoce stihli. Nechápu, že si mohl Vánoce tak užívat. Když si pro něho 25. prosince přišla policie, byl to pro mě šok. Vůbec jsem to netušila,“ uvedla bývalá manželka obžalovaného.

V případě prokázání viny Voříškovi hrozí trest vězení 15 až 20 let, případně výjimečný.