Účetní dostal za vraždu podnikatele 19 let, zabít ho prý nechtěl

Sedmačtyřicetiletý bývalý účetní vyslechl rozsudek v klidu a bez emocí. Krajský soud ho poslal do nejpřísnějšího typu věznice za zločin zpronevěry, podvodu a vraždy. „Odsuzuje se k úhrnnému trestu v trvání 19 let do věznice se zvýšenou ostrahou,“ uvedl předseda senátu krajského soudu Luboš Sovák.



Kromě toho má obžalovaný zaplatit pozůstalým, firmám a obecnímu úřadu v Malé Úpě škodu, kterou měl způsobit, a to celkem 23 milionů korun.

Hrozil mu trest vězení v rozmezí 15 až 20 let, případně výjimečný.

Šestapadesátiletého podnikatele zavraždil 22. prosince 2015 ve svém domě v Trutnově, kam ho vylákal pod záminkou zaplacení dluhu. Podle spisu mu Voříšek tvrdil, že to chce vyřešit získáním úvěru, proto s podnikatelem vyrazil nejprve do Hradce Králové.

Vrátili se k účetnímu domů, tělo skryl do dřevníku

„Obžalovaný si ale uvědomil, že úvěr se mu nepodaří získat, tedy, že peníze mu není schopen vrátit, a tak se v Jaroměři otočili a zamířili k němu domů,“ uvedla Faltusová.

K účetnímu domů přijeli krátce před polednem. Voříšek se k zabití podnikatele přiznal, avšak odmítl, že by ho chtěl zavraždit. „Zničil jsem si život, měl jsem mu dát jen pěstí, smrt si nezasloužil. Nesouhlasím, že jsem jednal v přímém úmyslu ho zavraždit. Vyprovokoval mě,“ uvedl obžalovaný.

Do hrudníku a břicha mu zasadil přes třicet ran nožem. Byt potom uklidil, tělo dal do igelitových pytlů a snažil se mrtvoly zbavit. U soudu podrobně popsal, jak se snažil tělo nejprve naložit do auta poškozeného, ale když se mu to nepodařilo, ukryl ho v dřevníku na zahradě.

„Poškozeného dostal do takového stavu, že byl silně rozrušen, požadoval peníze, nikoli však celou sumu, a to jen dva miliony korun. Vyhrožoval (obžalovanému), že si najme vymahače a vyhrožoval i jeho manželce,“ uvedl v odůvodnění Luboš Sovák. Podle něho to ale v žádném případě jeho chování neomlouvá.

Kriminalisté objevili tělo čtyři dny po útoku, když přišli k Voříškovi vyšetřovat podvody, z nichž byl podezřelý (o vyšetřování případu více čtěte zde).



Účetní dubloval faktury

Podle soudu v letech 2011 až 2015 jako účetní připravil několik firem a také Obecní úřad v Malé Úpě v Krkonoších o zhruba 23 milionů korun. Obžaloba původně pracovala se způsobenou škodou ve výši necelých 24 milionů korun. Soud tak z důvodu nedostatku důkazů o několik set tisíc korun škodu snížil.

„Finanční prostředky získal od poškozených organizací tím, že dubloval faktury,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Podle spisu například horské obci zpronevěřil 9,2 milionu korun, když prý 9,4 milionu korun převedl na své vlastní účty. Když byl odhalen, 256 tisíc vrátil. Dvojnásobný podvod se týká dvou firem, ve kterých figuroval zavražděný podnikatel. Obžalovaný jako účetní údajně v letech 2012 až 2015 vyvedl z jejich účtů 5,9 a 8,1 milionu korun. Peníze prý použil pro svoji potřebu, většinou je prohrál na automatech v hernách v Trutnově.

Jeho bývalá manželka, která se s ním nedávno rozvedla, prý nic netušila, nevěděla ani o dluzích ani o zabití podnikatele. Když byla v kritický den krátce po činu doma, tělo bylo ještě ukryté v suterénu domu (více čtěte zde).

„Nechápu, že si mohl Vánoce tak užívat. Toho dvaadvacátého na tom sice nebyl psychicky dobře, ale říkal, že upadl na schodech a bolí ho žebra. Druhý den jsme ale už jeli do Hradce do kina. Když si pro něho 25. prosince přišla policie, byl to pro mě šok. Vůbec jsem to netušila,“ uvedla do protokolu ex-manželka obžalovaného.

Podle soudních znalců Voříšek netrpí žádnou duševní poruchou, závislost na hracích automatech se v jeho případě nepodařilo zjistit. „Trpí zvýšenou poruchou osobnosti, jde o osobnost komplikovanou, má nadprůměrnou inteligenci. Znalci uvedli, že obžalovaný se cítí jako oběť události, byť uvedl, že toho lituje,“ uvedl Luboš Sovák.