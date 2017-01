Boj Hradce Králové s firmou CTP jde do finále, firma už dala ultimátum

„Mým osobním přáním by bylo, aby si to rozebrali a odjeli.“ To uvedl v červnu roku 2015 královéhradecký primátor Zdeněk Fink (HDK). O necelé dva roky později, když firma CTP začala na město silně tlačit, začal naznačovat, že by mohl změnit původní názor.

„Naše zamýšlené sny o tom, že opustí město, kde se chovali neslušně, teď trochu ztratily na významu, a to narušení může vést ke zvýšení jejich výdajů a investic spojených s otevřením toho areálu. To by v případném soudním sporu mohlo vést k případnému zvýšení jejich požadavků na vyrovnání. Máme strach, aby po nás nezůstal finanční deficit, který by naši následovníci museli brát z městského rozpočtu a splácet,“ přiznal před několika dny Fink.

Primátor vyzval developera k jednání a debatoval také s předsedy zastupitelských klubů.

„Pokud od nich bude cítit změnu názoru na základě nových skutečností, předloží to na zasedání zastupitelstva,“ uvedla mluvčí radnice Magdaléna Vlčková, která potvrdila, že od firmy minulý týden již přišla předžalobní výzva.

Podle mediálního zástupce firmy Borise Kudláčka primátorovi nezbývá nic jiného, než bod o narovnání vztahů s CTP zařadit již na úterní zasedání. „Podle mých informací pan primátor chce posunout jednání až na únor, neboť se bojí, že nebude mít dostatek hlasů. Tím však nedodrží požadavek CTP z předžalobní výzvy,“ upozornil Kudláček.

Firma prý k poslednímu prosinci loňského roku vyčíslila škodu necelý milion eur, jejíž uznání městem bylo podmíněno 3. únorem 2017 (dříve firma vyhrožovala ještě vyšší částkou). Pokud tedy zastupitelstvo neotevře bod týkající se developera na nadcházejícím zastupitelstvu, termín se nestihne. Další zasedání se totiž koná až 28. února.

„Město má poslední šanci zabránit žalobě. Myslím, že pan primátor si uvědomuje, co Hradci hrozí,“ řekl Kudláček a dodal, že CTP už má předkupní smlouvu na sousední pozemek včetně přístupové cesty, takže haly dostaví tak jako tak.

V říjnu zastupitelé stejné hlasování odmítli

Zastupitelé o CTP jednali naposledy koncem loňského října, kdy rozhodli o setrvání na dosavadní stanovisku, tedy že firmě nedovolí užívat příjezdovou cestu k jejímu pozemku, na čemž je závislé vydání dodatečného stavebního povolení (více zde).

„Projednávání bodu v řádném programu navrženo není. Je však možné, že může být zařazen dodatečně či ho může někdo navrhnout na zasedání,“ dodala mluvčí Vlčková.

Pokud se tak stane, bude v zastupitelstvu nejspíš velký boj. Když se v říjnu jednalo o narovnání s CTP, z 29 oficiálně přítomných zastupitelů jich bylo pro devět, zbylých 20 proti. Při tom šestice zastupitelů ANO 2011 vytáhla karty z hlasovacího zařízení, oficiálně byli tedy nepřítomni.

Pro dohodu byli všichni tři zastupitelé ODS, čtyři členové HDK a dva z TOP 09. Jasně proti byli všichni přítomní členové Koalice pro Hradec, Změny a Zelených, ČSSD a komunistů. Právě ty by musela výhrůžka CTP přesvědčit, aby bylo možné žádost firmy odhlasovat.

„Náš názor se nezměnil. Jde tady o princip, je potřeba stejným metrem měřit všem, jak někomu, kdo špatně postaví plot, tak takovéhle firmě. Já osobně cítím, že jsme nějakým způsobem v právu, byť je v české legislativě možné cokoliv. V tomto případě pro mě však jde o názorovou konzistenci,“ uvedl předseda klubu koaličních sociálních demokratů Rostislav Jireš.

Změnu názorů neplánuje ani nejmenší seskupení v zastupitelstvu - Změna pro Hradec se Zelenými. „V tomto určitě nebudeme měnit svůj stávající postoj. Věříme, že město je v právu, jednání ze strany CTP vnímáme spíš jako zastrašování,“ řekl Adam Záruba ze Změny.

Dvě pokuty ve výši přes tři čtvrtě milionu korun

Hradecká radnice se proti CTP postavila v březnu 2015, kdy vyšlo najevo, že firma buduje na okraji města skladovací haly o rozloze 21 tisíc metrů čtverečních bez stavebního povolení (psali jsme zde). Magistrát na ni podal trestní oznámení a stavební úřad jí udělil dvě pokuty ve výši přes tři čtvrtě milionu korun.

Společnost si okamžitě zažádala o dodatečné stavební povolení, to jí však hradecký stavební úřad nevydal, neboť zastupitelé zrušili povolení k využití městské komunikace, na němž bylo vydání povolení závislé (více zde). Podle představitelů radnice firma na souhlas nemá automatický nárok.

„Jsou tady opakovaně zmiňovány souhlasy pro původního majitele pozemků, firmu Fato. Tam však byly souhlasy ke stavbě silnice radou města uděleny v roce 2011 na dobu jednoho roku, takže roku 2012 povolení pro tuto stavbu vypršelo,“ uvedl loni v létě Fink.