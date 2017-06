Na Trutnovsko mířily stovky neonacistů, majitel areálu jim akci zrušil

Skoro deset let se mělo za to, že neonacistická scéna v Královéhradeckém kraji je mrtvá anebo se ji podařilo rozprášit. Jenže ultrapravicoví extremisté se tu nedávno přece jen zformovali a na pátek a sobotu se pokusili svolat akci, která v posledních letech nemá v regionu obdoby. V kempu svatá Kateřina u Chotěvic se měl odehrát festival, na který mělo kromě neonacistických kapel zamířit několik stovek radikálů z celé Evropy.



Přestože zastupitelstvo obce před časem akci, která se tvářila jako soukromá oslava, povolilo, provozovatelé Svaté Kateřiny ji zrušili, když se dozvěděli, kdo si ve skutečnosti jejich areál na víkend objednal.

Redakci MF DNES se podařilo zjistit, že setkání svolal Štěpán Holý z Trutnova, kdysi jeden z nejaktivnějších členů první militantní skinheadské neonacistické organizace Bohemia Hammerskins. Policie pro jistotu o akci stále mluví jako o připravované a má přichystaná i opatření, byť bližší podrobnosti z taktických důvodů tají.



Přestože Holý údajně naznačil, že festival se nakonec uskuteční mimo Českou republiku, stále se ještě nepodařilo rozptýlit obavy, že radikálové se pokusí setkání, na které mají pod smlouvou množství (nazi)kapel, narychlo přestěhovat na jiné místo.

„V žádném případě opatření nerušíme, jenom ho případně přizpůsobíme jinému místu a počtu návštěvníků,“ upozorňuje Ivana Ježková z krajského policejního ředitelství v Hradci Králové.



Provozovatel kempu neměl o náplni akce tušení

Pořadatel zrušení festivalu potvrdil starostovi Chotěvic Vladimíru Lukešovi. „Holý reagoval SMS zprávou a nakonec mně i volal. Omluvil se za problémy a řekl, že to bude někde v zahraničí. Nikdo si nedokáže představit, jak se nám ulevilo. S tím festivalem nás dávali do spojitosti, ale to je naprostý nesmysl. U nás by se nenašel nikdo, kdo by ho podpořil,“ říká starosta.



Informaci o zastavení Bohemia Excalibur Night potvrdila rovněž Romana Velecká, provozovatelka rekreačního zařízení Svatá Kateřina.

„Neměli jsme tušení, co se u nás chystá, za to ručím vlastní krví. Teď opravdu koukám jako puk na to, co se rozpoutalo. Opravdu s tím nechceme mít nic společného, já sama neměla tušení, že se podobné akce konají. Vždyť já znám snad jen Karla Gotta a Helenu Vondráčkovou a žádné další české kapely. Jsem ve věku, kdy mě tyhle věci naprosto míjejí,“ zdůrazňuje spolumajitelka Svaté Kateřiny.



Festival se měl uskutečnit v Chotěvicích u Trutnova.

Holý, jenž se připojil ke straně Svoboda a přímá demokracie (SPD), údajně na organizaci festivalu s přáteli z organizace Bohemia Hammerskins pracovali dlouhé měsíce. Očekávali, že dorazí nejméně 500 návštěvníků z celé Evropy a podařilo se jim smluvně zajistit celou řadu interpretů.

Na prvním místě propagačního letáku se vyjímá řecká kapela White Demons. Do Chotěvic měli dorazit také italští ultranacionalisté Legittima Offesa, jejichž frontman Luigi Guerzoni byl několik let ve vězení za brutální útok na studenta. Ohlásili se také polští Katastrof, kteří hrají „árijský rock“ i v současnosti největší neonacistická kapela v Polsku - Nordica.

Vstupenka za tisíc korun byla k mání výhradně po e-mailové rezervaci, což je běžná praxe při pořádání neonacistických srazů. Celý areál měl být uzavřený, aby se dovnitř nedostal nikdo nepovolaný a účastníci si mohli dělat, co chtějí. Podle informací organizace Antifa měla svatou Kateřinu obšancovat najatá bezpečnostní agentura Berserk Security, jež prý zaměstnává i lidi s vazbami na ultrapravicovou scénu.



Poslední podobná akce v regionu byla před 9 lety

S organizací Holému pomáhali Alex Drakos (vlastním jménem Alessandro Argiropulos) a další známý z Bohemia Hammerskins David Konečný. Tito i další neonacisté o sobě v Královéhradeckém kraji dali vědět po dlouhé době.

Naposledy v roce 2008 svolali do bývalého dětského tábora ve Vysoké Srsbké na Náchodsku vystoupení několika kapel, ale na odlehlé místo tehdy dorazila asi jen sedmdesátka lidí, kteří si vytetované symboly SS zakrývali přelepováním a obvazy. Ve stejném roce si Dělnická strana pronajala letní kino Širák, ale sraz extremistů včas zrušila radnice.



Trvalo skoro deset let, než se neonacisté opět zviditelnili. „Lze to chápat i tak, že nyní dochází ke snaze o oživení scény pravicového extremismu minimálně na Trutnovsku,“ uvádí Ježková.

Že si Holý a spol. vybrali zrovna Trutnovsko, není náhoda. Jejich srazy na soukromých akcích, kam kromě pozvaných nikdo jiný nemá přístup, mají v Podkrkonoší tradici. Jejich aktivitu se ale přece jen podařilo utlumit, když tehdejšího vedoucího skupiny a organizátora akcí před několika lety potrestal soud.

„Od té doby jsou takové hudební produkce spíše ojedinělé,“ potvrzuje policejní specialista na extremismus v kraji Radek Hlaváč, podle kterého jsou nejčastějšími projevy extremismu v kraji jen nenásilné projevy, tedy nošení nacistických symbolů, hajlování nebo malování hákových křížů po zdech.

Pravicový extremismus je tady typický roztříštěností a nižší počet radikálů doplňují stoupenci neonacismu z okolí. Potvrzuje to také Štěpán Málek - výtvarník, básník, textař i zpěvák kapely NVÚ.

„Neonacistická scéna v Hradci Králové a okolí je nyní poměrně splihlá. Starší kluci si zhusta prošli kriminály a teď se prostě zklidnili, za největší příznivce nácků jsou nyní považováni spíš fotbaloví chuligáni,“ říká Málek, který má s neonacisty několik zkušeností: „Měli jsme s nimi potyčky na našich koncertech. Například v Pardubicích vlétla do sálu partička asi 12 kluků, chtěli rozpoutat strach, jak byli zvyklí, ale přepočítali se, protože dostali šeredně na budku a my jsme nakonec pro tři lidi volali záchranku.“