V domovech pro seniory chybí pečovatelky, chtějí je hledat i na Slovensku

Domovy důchodců v regionu trápí velký nedostatek pečovatelů už nyní. O fyzicky i psychicky velmi náročné zaměstnání není zájem především kvůli velmi špatným platovým podmínkám.

„V minulosti jsme měli v zásobě na dvacet životopisů, je to tak dva roky zpátky. Dnes ale nemáme žádný,“ říká Karel Vacek, ředitel domova důchodců v Albrechticích nad Orlicí, který shání novou pečovatelku. Problémem jsou peníze, které může nabídnout. „Máme bohužel stanovené tabulky,“ říká.

Vykonávat náročnou práci za plat na hranici minimální mzdy se nikomu moc nechce, zvlášť když je za humny velká továrna Škoda Auto, která se plánuje ještě dál rozvíjet a nabírat nové lidi. Zatímco průměrná mzda na dělnických pozicích i s příplatky a bonusy je tam kolem 36 tisíc korun, pečovatelky v domovech pro seniory si vydělají zhruba 14 tisíc hrubého.

Škodovka přitom neláká jen zaměstnance z okolí, ale její vliv pociťuje i krajské město.

„Na pozici pečovatelky bereme i lidi se základním vzděláním. Trh práce je však nyní tak přesycen, že tito lidé mají dostatek jiných možností, třeba právě v automobilce ve Kvasinách, která má i dobře propracovaný systém dojíždění, takže dokáže stáhnout i lidi z Hradce,“ říká Daniela Lusková, ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové.

Problém nedostatku pečovatelů by podle ní vyřešily lepší platové podmínky. Většina domovů důchodců je však příspěvkovými organizacemi krajů s tabulkovými platy.

„Platové tabulky jsou opravdu legrační. Nově sice došlo ke zvednutí o 500 až 700 korun, ale i tak je nástupní plat i s příplatky u nás 14 tisíc korun. Od pečovatelů chceme hrozně moc, ale to, co jim za to nabízíme, je směšné. Řešení by se mělo hledat na té nejvyšší úrovni,“ myslí si Lusková.

V současné době potřebuje asi deset nových pečovatelek. I proto využila možnosti a zvedla nástupní plat ještě o dva tisíce korun, čímž inzeráty pro některé lidi přece jen zatraktivnila.

Pečovatelky chce ředitelka hledat i na Slovensku

„Podstav jsme asi o devět procent, nemluvě o tom, že máme dost vysokou nemocnost. Práce pečovatelky je fyzicky náročná, často dochází k úrazu nebo si strhnou záda,“ říká ředitelka hradeckého domova pro seniory. Už je natolik zoufalá, že se spojila i s úřadem práce v Rimavské Sobotě na Slovensku, kterou dlouhodobě trápí vysoká nezaměstnanost.

„Pokud se to u nás pozitivně nevyvine, pojedu do Rimavské Soboty v únoru, jsou ochotni nám pomoct s náborem slovenských pečovatelek,“ říká Lusková.

Hradecký a albrechtický domov nejsou jediné v kraji, které shánějí nové zaměstnance. „Pět nových zaměstnanců potřebuje domov ve Dvoře Králové nad Labem a po dvou Černožice a Humburky,“ říká mluvčí hejtmanství Martina Götzová. Dohromady v krajských domovech důchodců chybí 21 pečovatelek.

Podle Vladimíra Dernera (KDU-ČSL), náměstka hejtmana zodpovědného za sociální oblast je velkým konkurentem hradeckého domova důchodců i fakultní nemocnice. „Samozřejmě se dá na lidech šetřit. Místo tří pracovníků na sto klientů může být na noční službě jen jeden. Zařízení ale pak bude strádat na kvalitě,“ upozorňuje Derner.

Dotace od státu podle kraje nestačí

„Populace stárne, bude nutné navyšovat kapacity zařízení. Zároveň u klientů roste závislost na péči, což vyžaduje vyšší nároky na zaměstnance, kteří jsou ve větším stresu,“ přiznává Derner.

Kraj pro letošek získal na sociální služby od ministerstva práce a sociálních věcí 486 milionů korun. Z nich 420 milionů rozdělil a zbytek si nechal v rozpočtu jako rezervu na dofinancování sociálních služeb v druhém pololetí tohoto roku.

„I přesto se však pokusíme během roku získat z ministerstva další finance, které by pokryly růst mezd a rozšiřování sítě poskytovatelů. Představovali bychom si ještě dalších asi 30 milionů,“ odhaduje Derner.