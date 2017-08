Muže, který se málem utopil v rybníce Kníže, asi do vody kamarád nestrčil

11:36 , aktualizováno 11:36

Incident, při kterém se v rybníce Kníže v Jičíně v neděli málem utopili dva lidé, se podle policie zřejmě neodehrál tak, jak to popsala jediná svědkyně. Ta nejdříve tvrdila, že staršího muže, který zůstává v nemocnici ve vážném stavu, do vody strčil jeho kamarád. Nyní to vypadá, že si tento scénář vymyslela.