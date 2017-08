Prezidentem nemá být Marťan, opřel se Klaus do „Horáčků a Kulhánků“

„Rojí se kandidáti, které považuji za šílené a je úsměvné, že se o něco takového pokouší. Myslím si, že prezidentem nemá být Marťan, mám tím na mysli vůči politickému systému. Musí to být někdo z politického systému s jistou zkušeností, kdo tuší, o co v té politice jde. Proto když vidím pány Kulhánky, Horáčky a všechny další, tak mě trochu jímá hrůza,“ řekl dopoledne na Sněžce Václav Klaus, který byl českým prezidentem dvě volební období.



Václav Klaus nechce, aby Česká republika následovala Slovensko, kde se v roce 2014 stal hlavou státu podnikatel Andrej Kiska. „Když vidím, co se stalo na Slovensku, tak to by pro nás všechny mělo být zásadním varováním,“ dodal politik.

Za mnohem důležitější pro budoucnost České republiky považuje říjnové parlamentní volby. „Rozložení karet mezi jednotlivými politickými stranami mi nedává velkou naději, že by se v naší zemi po volbách mohlo něco zlepšit,“ dodal bývalý předseda ODS.

Klaus šel na Sněžku jako už tradičně v posledních letech z Luční boudy. Na vrcholu byl půldruhé hodiny před začátkem mše pod širým nebem, která začíná v pravé poledne. „Musel jsem jít dřív, aby mě všichni nepředbíhali,“ prohodil s úsměvem.



Na vrcholu se setkal se synem Václavem a vnuky. Pózoval na společných fotografiích s turisty a také rozdával autogramy. „Měl byste zase kandidovat,“ řekla politikovi výletnice, která si přišla pro podepsanou fotografii.

Pro exprezidenta je každoroční výstup na Sněžku pevným bodem v kalendáři. Letošní podmínky si nemohl vynachválit. Na hoře bylo kolem 20 stupňů Celsia a svítilo slunce. „Počasí je úžasné, cestou jsme se dívali na fotografie z loňského roku a je to úplně nesouměřitelné. Je to úžasná motivace být tady 10. srpna na svatého Vavřince. Člověk by se sem třeba ani jinak nedostal,“ řekl Václav Klaus.