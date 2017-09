Přestřihl jsem svou legitimaci, říká bývalý hradecký lídr hnutí ANO

Hnutí ANO se na hradecké radnici ocitlo v opozici (o výsledku komunálních voleb čtěte zde) a Václav Víška nyní ukončil svoje působení v hnutí i ve městě. Nezakrývá, že měl problém s některými dnes už bývalými stranickými kolegy a s jejich údajně destruktivní prací.

Abdikoval na zastupitelský mandát, už není ani proděkanem pedagogické fakulty hradecké univerzity, odstěhoval se do Kladna a s městem ho pojí jen místo v představenstvu fotbalového klubu FC Hradec Králové. Proslýchá se, že se pro krajské vedení hnutí stal osobou nežádoucí.

Osmatřicetiletý odborník na češtinu by nejspíš mohl favoritovi parlamentních voleb zavařit. On se však mstít nehodlá, byť nezapře, že se nerozloučil v dobrém.

„Došlo to tak daleko, že jsem přestřihl svoji legitimaci a ukončil členství v hnutí ANO,“ vykládá bez emocí čerstvý projektový manažer korporátní firmy.

Podle Víšky přišel začátek jeho konce už velmi brzo po komunálních volbách na podzim 2014. ANO získalo jen šest zastupitelských mandátů, putovalo do opozice a Víškovi to někteří členové dávali najevo.

„Ale nejsem zahořklý, protože ty roky mi něco ukázaly o charakteru některých jedinců, kteří jsou v hnutí ANO. Zkrátka ne úplně se všemi se dá spolupracovat, ne všichni jsou charakterově dobře nastavení. Nechci kritizovat ani obecně známou věc, že ANO si v poslední době dává na volitelná místa jen lidi, kteří jsou v rámci hnutí činní. Myšlenky hnutí jsou mi totiž dál blízké,“ pokračuje bývalý zastupitel.

Nemohl prý překousnout údajně destruktivní a až extremistickou práci některých kolegů zastupitelů, kteří se až příliš vcítili do opoziční role a rozhodli se sabotovat většinu koaličních návrhů.

„Nemyslím si, že by to měl být styl práce seriózního politického hnutí ze středu spektra. To mi prostě nešlo pod kůži, a proto jsem ukončil členství,“ řekl Víška.

Nechce být příliš konkrétní, zdůrazňuje však, že má lidský problém jen s několika vysoce postavenými krajskými členy. Pro volební úspěch prý obětoval peníze i čas na úkor rodiny, a tak mu způsob, jakým mu někdo dával za vinu odchod do opozice, přijde vyloženě neférový.

Klub pracoval a pracuje velmi dobře

„Informaci, že pan Víška nebyl spokojený v zastupitelském klubu, slyším poprvé. Vždyť on a celý zastupitelský klub hnutí ANO v Hradci Králové pracoval a i v novém složení pracuje velmi dobře,“ diví se krajská manažerka hnutí ANO Darina Kricnarová.

Někdejší lídr kandidátky ANO pro komunální volby se nedávno rozloučil i s pozicí proděkana pedagogické fakulty pro studijní záležitosti. A také v tomto případě by mohl cítit křivdu. Podle svých slov totiž patřil do skupinky nepohodlných oponentů.

„Není tajemstvím, že na fakultě se změnilo vedení a současný děkan své oponenty postupem času odstraňuje. Odešel jsem dohodou, protože už na jaře mi bylo řečeno, že nemohu počítat s prodloužením smlouvy, takže jsem se o sebe musel postarat sám. Nakonec jsem našel finančně i lidsky lepší zaměstnání,“ říká Víška.

Podle univerzity ukončil pracovní poměr na vlastní žádost k 31. květnu. „Nemáme informace o tom, že by došlo k nějakému podezřelému, natož nucenému odchodu kohokoliv z pedagogické fakulty. Fluktuace zaměstnanců je však naprosto normální jev, protože většina z nich má smlouvu pouze na dobu určitou,“ odpověděla dotaz MF DNES mluvčí Univerzity Hradec Králové Zuzana Boučková.

Stačí jen jeden projektový manažer

I když se už odstěhoval, mosty za Hradcem bývalý zastupitel nespálil. Dál totiž působí coby člen představenstva fotbalového klubu, ačkoliv ví, že existuje snaha o jeho odvolání.

„Hnutí ANO by si do představenstva samozřejmě přálo dosadit svého člověka a dělají pro to maximum, ale podle zákona mě může odvolat pouze majitel, tedy rada města. Když to rada udělá, funkci složím, ale do té doby normálně pracuji dál,“ uvádí Víška, který na květnovém zasedání zastupitelstva obhajoval navýšení rozpočtu na stavbu nové arény o dalších 150 milionů korun (o navýšení rozpočtu čtěte zde).

Přestože demolice současného spartakiádního stadionu začne již za několik týdnů (více zde), neskrývá rozpaky především nad termíny.

„Dostali jsme se do situace, že by celá akce měla být hotová až v roce 2021, což je naprosto neúnosné pro hráče i zaměstnance klubu, protože pracovní prostory jsou tristní. S těmi termíny se nedokáži ztotožnit,“ rozčiluje se Víška.

Podle něj by celý projekt měl mít jednoho zodpovědného šéfa a nikoli skupinu tvořenou zástupci města, klubu, stavařů či fotbalové asociace: „Od začátku jsem říkal, že by bylo dobré, kdyby byl pouze jeden projektový manažer, který by to řídil od počátku do konce. Teď se ukazuje, že absence takového člověka je politováníhodná. Byla pro mě docela velká rána, když jsem se dozvěděl o tak pozdních termínech, přestože máme stavební povolení a ještě nikdy jsme blíž novému stadionu nebyli.“