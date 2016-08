Ve Valdicích zemřel doživotně odsouzený, nejspíš spáchal sebevraždu

„Okolnosti úmrtí doživotně odsouzeného vyšetřují vnitřní orgány vězeňské služby i policie,“ řekla mluvčí valdické věznice Eva Francová. Okolnosti smrti však sdělit odmítla. Potvrdila pouze, že Moric byl v době smrti sám ve své cele.

Čtyřiačtyřicetiletý Moric dostal doživotní vězení za podíl na mimořádně brutální vraždě manželského páru z Bohumína na Karvinsku. V únoru 2013 spolu s Michalem Zágorem a Jiřím Bohdálkem manžele zastřelili a jejich těla zakopali v pronajaté garáži v Ostravě (o rozsudku jsme psali zde).

Podle soudu byl jejich čin promyšlený. Manžele si vytipovali, pronajali garáž a Moric v ní vykopal díru. Navezli tam také materiál na betonování. Manželský pár popravili přímo na místě.

„Byla to poprava. Při popisování jejich činů někdy docházejí slova. Kam jsme to došli? Někde na Sicílii nebo do Jižní Ameriky?“ řekl k jejich případu ostravský soudce Miroslav Mucha (podrobnosti k případu najdete tady).

Lumír Moric dostal nejpřísnější trest, u soudu neprojevil lítost a svůj čin popíral. Znalci uvedli, že jeho převýchova není možná. I další dva obvinění dostali tresty u horní hranice sazby. Michal Zágora si odpykává 30 let vězení a Jiří Bohdálek 27 let.

Zabil se i lesní vrah Kalivoda

Ve valdické věznici to není v posledních letech ojedinělý případ úmrtí vězně. Například v roce 2013 našli v cele oběšeného Stanislava Blahuše (více zde), který byl odsouzený na 16 let vězení za pokus o vraždu.

V září 2010 se tam zabil Viktor Kalivoda odsouzený na doživotí za vraždu tří lidí v roce 2005. Kalivoda, přezdívaný jako lesní vrah, se v cele, kde byl sám, údajně podřezal.

Věznice ve Valdicích je umístěná v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera, podle informací z webu Vězeňské služby ČR je objekt využíván jako věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou a do Valdic jsou umísťováni odsouzení muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeční odsouzení. Celkem má věznice kapacitu 1098 míst.