Mrtvá zvířata, červi, výkaly a zápach. Po skandálu zvěřinec ve škole končí

Rozkládající se těla hlodavců ve třicetistupňových vedrech produkovala ohromný zápach. Na zanedbaný chov upozornila televize Prima, na kterou se obrátila Eliška Petráčková z Hradce Králové. Ta byla v kroužku minulý čtvrtek na návštěvě a nestačila se divit.

„Myslela jsem, že budu zvracet. Jak jsem přišla dovnitř, bouchl mi do nosu takový smrad, asi hniloba nebo tak něco. Neskutečný smrad,“ popsala Petráčková.

Případem se zabývá Státní veterinární správa. Její krajský ředitel před týdnem osobně vyrazil na kontrolu, ale do školy se nedostal. Když to inspektoři zkusili v pondělí, bylo již částečně uklizeno. Tento pátek dopoledne absolvovali další návštěvu a vyžádali si další dokumenty, které mají obdržet v pondělí.

Mezitím se však do alarmujícího případu vložilo město i vedení školy. Primátor Zdeněk Fink prohlásil, že takovýto zvěřinec si nezaslouží další existenci a ředitel školy Roman Polda už rozhodl o tom, že chovatelský kroužek ve škole skončí.

Ředitel školy: Vyhrožovali mi fyzickým násilím

„Už jsem ho zrušil. Dnešním dnem začne být likvidován. Zvířata budou odvážena tak, aby byla předána do slušných rukou,“ řekl v pátek Roman Polda, který bude na rušení chovu osobně dohlížet. Kvůli zanedbanému zvěřinci nyní dostává anonymní esemesky a telefonáty s výhrůžkami.

„Tento týden byl pro mě velmi nepříjemný. Vyhrožovali mi fyzickým násilím. Samozřejmě, že v červnu to tam takto určitě nevypadalo,“ dodal ředitel, který stav zvěřince nechtěl podrobněji hodnotit.

Chovatelský kroužek pro školu zajišťovala Lucie Nečasová, jíž základka pouze poskytovala prostory. Ta se k případu nechce vyjadřovat a odmítla odpovědět i na to, kam zvířata přesune. „Nezlobte se, nemám na vás čas,“ odbyla redaktora, aniž by si vyslechla celou otázku.

Eliška Petráčková, která sama se zvířaty pracuje, byla v zookroužku minulý týden Nečasovou navštívit. Ta však byla na dovolené a místo ní tam byly dvě asi třináctileté dívky, které se měly o zvířata starat. Když Eliška viděla zanedbaná zvířata a otřesný nepořádek, vše natočila na video.

V lednici ležela mrtvá agama a ježek

Leguán či chameleoni neměli funkční zářivky ani výhřevy, v ptačí kleci rostla z humusu v podestýlce tráva a v kleci bodlinatek bylo plesnivé krmení. U osmáků a křečků byla v domečcích mrtvá rozkládající se zvířata, která již požírali červi.

„My jsme se s těmi holčinami bavili, jestli jim to nevadí. Říkaly, že vadí, ale že s tím nic neudělají. Když jsem to viděla, hned jsem začala jednat,“ sdělila Petráčková.

V lednici například našla v kýblech mrtvou agamu a ježka, v polici nad nimi byla plísní porostlá neidentifikovatelná hmota. Několik kotců či terárií bylo doslova přeplněno. Čtyři agamy se třeba tísnily v teráriu pro maximálně dva jedince, potkanů bylo šest v kleci pro dva živočichy. Podobně na tom byli králíci či užovky.

Kontrola veterinární správy stále probíhá. Přestože se začátkem týdne situace zlepšila a nyní se kroužek likviduje, inspektoři předeslali, že budou vycházet z prvotního nálezu. Případ nyní vedou jako nedodržení provozního a sanitačního řádu. Není však vyloučeno, že ho nakonec kvalifikují i jako týrání zvířat.

Správní řízení povedou úředníci proti škole

„Ke stavu, který tam byl, nemělo vůbec dojít. Bylo zřejmé, že tam došlo k zanedbání povinností chovatele. Sankce samozřejmě bude. Výsledky našeho šetření předáme odboru životního prostředí na hradeckém magistrátu, který to bude dál řešit,“ řekl krajský ředitel Státní veterinární správy v Hradci Králové Aleš Hantsch.

Přestože kroužek pro školu provozovala Nečasová, správní řízení povedou úředníci proti škole, která zvěřinec zaštiťovala. Podle odborníků však samotné umístění zvěřince nebylo dobře řešené.

„Byl to takový skleník - prosklená okna bez větrání. To jsou absolutně nevyhovující prostory. Uvnitř byl navíc hrozný nepořádek. Očekával bych, že odjela na dovolenou a nechala tam někoho krmit, ale toto se tam rozhodně neudělalo za týden,“ upozornil Tomáš Novák z hradeckého Přírodovědného centra, které už 22 let bezproblémově funguje při Základní škole Bezručova a kde se ve zhruba stovce terárií ošetřovatelé starají o tisíce živočichů.