Africká krize skončila, textilka Veba má více zakázek a přijímá lidi

„Ve druhém pololetí loňského roku jsme skutečně začali pociťovat určité vyčerpání krizových faktorů na cílových trzích. Akciová společnost uskutečnila řadu kroků ke stabilizaci své dodavatelské a konkurenční pozice. Příliv nových zakázek a objednávek na začátku letošního roku pokračoval, a firma proto v některých tkalcovnách a v části úpraven obnovila nepřetržitý provoz. Opustili jsme loni uplatňovaný systém výplaty 65 procent mzdy pracovníkům, kteří v daném období neměli zajištěnou práci,“ uvedl generální ředitel společnosti Veba Josef Novák.

Firma byla šest let na vzestupu, ale od poslední třetiny roku 2014 v poptávce po afrických brokátech nastal propad. Tehdy Veba zakončila hospodaření ještě v rekordních číslech, ale tržby za rok 2015 už meziročně poklesly z 2,2 miliardy na 1,3 miliardy korun a ztráta činila 47 milionů.

Na západoafrických trzích je znovu zájem o bavlněný brokát z Veby Broumov.

Exportu páté největší tuzemské textilky se dotkla nestabilní situace v Mali po vzniku neuznaného státu Azavat, bezpečnostní situaci několika zemí ovlivnily útoky džihádistů z Boko Haram ovládající sever Nigérie a zasáhla také epidemie eboly.I když krize pro Vebu zřejmě doznívá, v loňském hospodaření bude ještě patrná.

Podle odhadu vedení firmy klesly tržby meziročně z 1,3 miliardy korun zhruba o 400 milionů a horší bude i hospodářský výsledek, což přesně ukáže až roční závěrka. Pro letošek si však továrna plánuje nárůst výroby či tržeb o 40 až 50 procent.

Firma se chce prosadit také v arabském světě

„Příliv nových zakázek vychází především ze západoafrických trhů v sortimentu bavlněných brokátů, a to jak v bílém, tak v barevném provedení. Výrobu a prodeje zvyšujeme také v odvětví domácenského textilu a pánských šátků pro arabské trhy. Letos se zaměříme i na růst tržeb za potištěné tkaniny,“ uvedl generální ředitel Novák.

Podle něj se Veba snaží rozrůznit svou nabídku, ale i cílové země, kam exportuje, třeba právě o arabské státy.

Společnost jako největší zaměstnavatel na Broumovsku a Policku propustila za poslední tři roky přes tři stovky lidí, těm zbývajícím se snížily platy. Na úřad práce se však obrátilo jen přes padesát propuštěných, protože lidé si dokázali rychle najít nové místo u jiných podniků.

Teď už Veba nabírala i pracovníky do provozů. „Už asi ve třetím čtvrtletí jsme se vrátili ke směnování v nepřetržitému provozu tam, kde to šlo. Tento rok by měl být lepší, je to určitě optimističtější než loni, ale není ještě asi doba, aby se vrátily mzdy tam, kde byly před čtyřmi lety,“ řekl jeden ze zaměstnanců.

Firma hledá učně do tříletého oboru výrobce textilií

Prostřednictvím náchodského úřadu práce v současnosti Veba hledá jen profese do svých hotelových provozů, ale po své linii shání už i jednotlivce vesměs s textilní kvalifikací. Jde například o prodejce, marketingové pracovníky, specialisty na řízení nových projektů nebo technology. I když se v regionu rozrůstá Škoda Auto v Kvasinách, s náborem problém nemá, protože nároky na kvalifikaci lidí pro textilní průmysl jsou dost jiné.

Letos se Veba znovu snaží přilákat i učně do tříletého oboru výrobce textilií v hronovské střední průmyslové škole. Ten se loni pro nezájem neotevřel, pouze pokračovaly první dva zahajovací ročníky. Absolventi oboru mají do provozu Veby nastoupit jako plnohodnotní zaměstnanci.

„Vedle klasických předmětů se učí i pět těch, které jsou přímo zaměřené na textil,“ řekl vedoucí odboru personalistiky ve Vebě Zdeněk Kousal.

Výrobce damašků a brokátových látek se loni pustil do spolupráce s návrhářkou Beatou Rajskou a její folklorní variace nedávno představil na frankfurtském veletrhu Heimtextil. V Mali Veba zase angažovala tamní pop hvězdu Salifa Keitu, aby propagoval její látky. Podniku by mohlo pomoci i to, že státní agentura CzechTrade v lednu otevřela novou zahraniční kancelář v nigerijském Lagosu.

Mezi roky 2011 a 2014 akciová společnost postupně zvýšila stavy z 1 000 na 1 250 pracovníků. Loni jich akciovka zaměstnávala téměř 900, skupina Veba jako celek nyní má zhruba 1 200 zaměstnanců.