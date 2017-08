Škody po smršti v Bohuslavicích jdou do milionů, pomoc nabízejí mnozí

Vichřice v několika minutách připravila o střechu patnáct domů a další poškodila (psali jsme zde). Že se živel obcí prohnal, připomínají modré plachty na střechách, hromady suti a větví a také rytmické zvuky tesařského a klempířského náčiní.

Živo bylo v pondělí kolem domu Josefa Mencla, který vichřice poničila nejvíc. Odnesla mu střechu a pobořila i horní patro. Klempíři a pokrývači se do práce mohli pustit až tehdy, když dům obestoupilo lešení. Pracovat zevnitř jim kvůli částečně propadlým stropům statik zakázal.

„Mám tady už najatou zednickou firmu, po nich přijedou na střechu, ale pomáhají mi také příbuzní, kamarádi a spolupracovníci. Před chvílí volal likvidátor, že přijede,“ říká Josef Mencl, kterému zůstalo obyvatelné jen spodní patro domu. Horní, kde bydlí dcera, je poničené.

Když smršť přišla, naštěstí v horním obytném patře nikdo nebyl.

„Doma jsem byl jen já, manželka byla u rodičů nedaleko a druhá dcera s vnučkami byla na nákupu v Hradci. Trvalo to tři minuty: ukrutný hukot, rány, pískání, tma. Mraky pluly snad až na zemi, všechno lítalo vzduchem. Koukl jsem z okna a viděl, že mám totálně zdemolovaná auta. Myslel jsem si, že nám ulítlo jen něco ze zahrady, ale když jsem vyšel ven, střecha nikde,“ vypráví Mencl.

Hroby by musely být připojištěné, bude sbírka

Sílu větru dokazuje nejen střecha, ale i promáčklé dveře garáže či zohýbané kovové ploty u sousedů či pobořené žulové náhrobky na hřbitově. Ti, jimž vítr odnesl jen část tašek, už mají základní opravy hotové.

„Museli střechu opravit co nejdřív, kdyby se zase něco přihnalo. Já jsem přišla teprve dneska, dům je mojí maminky, kterou jsme hned v pátek odvezli pryč,“ říká starší žena, která u rodinného domu zametá střepy.

Zejména starší lidé se chodí dívat na kostel a hřbitov, které řádění také odnesly. Pokrývači už opravují střechu, z níž se vysypaly stovky tašek, skoro dvě desítky poničených hrobů však zatím čekají, až majitelé zjistí škody. Řadu jich pobořil i starý strom, který spadl až do silnice. Hasiči ho odstranili v pátek, připomíná ho už jen pařez a zbytky kovaného plotu u zdi kostela.

Pětiminutová bouře zasáhla střed obce:

VIDEO: Spoušť, která zůstala po pětiminutové vichřici v Bohuslavicích na Náchodsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ke hřbitovu přijelo několik aut s lidmi, kteří chtěli zkontrolovat, jestli to neodnesl zrovna jejich náhrobek. „Jako obec na hřbitov pojistku sice máme, ale teď jsem od pojišťovny zjistil, že na náhrobky se nevztahuje. Vlastník, aby mohl dostat částku na opravu, by musel mít hrob připojištěný,“ říká starosta Bohuslavic Jiří Tojnar (SNK Bohuslavice 1).

Nejen pro majitele poškozených náhrobků proto obec plánuje sbírku. „Teď jsem zrovna mluvil s krajským úřadem a domlouvali jsme se, jak to udělat,“ pokračuje starosta, který toho od pátečního večera příliš nenaspal.

Jezírko z tělocvičny už je pryč

Škody vznikly i na obecním majetku. Vichřice odnesla střechu tělocvičny, ve které se vytvořilo jezírko dešťové vody, poničené byly i komunikace či veřejné osvětlení.

„Likvidátory jsme tu už měli, někteří ještě přijedou, možná až v úterý. Škody na obecním majetku budou minimálně milion a více,“ odhaduje starosta.

Pobořené kandelábry se už podařilo odklidit, teď musí obec co nejdříve dát do pořádku tělocvičnu, aby mohla už od 1. září sloužit školákům. „Stihnout to musíme,“ pokrčí rameny starosta. Jezírko z tělocvičny se už odčerpalo, a tak čekají, jak dopadnou parkety.

Pomoc do Bohuslavic přichází ze všech stran, Tojnar už jednal se zástupci Královéhradeckého kraje, kteří se v obci byli podívat hned v sobotu. Pomoc sháněl i vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), který z Náchodska pochází.

„Nemáte někdo kontakt na tesaře a pokrývače, kteří by obratem mohli jet do Bohuslavic nad Metují, aby pomohli se zničenými střechami? Z okolí jsou už všichni vytíženi. Ubytování zajistím. Ozvěte se přímo starostovi,“ vzkázal vicepremiér na Facebooku. Jeho výzvu sdílela více než stovka lidí.

A řada firem ji vyslyšela. „Kontakty na pokrývače distribuuju mezi lidi, snažím se vybírat regionální firmy, protože jsou blíž. Firmy volají z celé republiky, čemuž jsem rád. Myslím však, že využijeme takové, které jsou poblíž, aby se to zařídilo co nejrychleji,“ říká starosta.

Pomoc přišla od dobrovolníků a dobrovolných hasičů. O víkendu se jich přihlásilo tolik, že některé musel kvůli nedostatku techniky dokonce odmítat.

„Solidarita mezi lidmi existuje, byl jsem mile překvapen, že lidé přijdou a chtějí pomáhat. Chci pochválit dobrovolné hasiče, bohuslavické i ty z okolních obcí. Bylo jich tady 60 a k tomu tak 60 dobrovolníků,“ zdůrazňuje Tojnar.

Popadané stromy poškodily elektrické vedení

Větrná smršť zasáhla v pátek večer celý kraj, na rozdíl od Bohuslavic, kde udeřila nejhůř, měla většinou za následek „jenom“ popadané stromy a sloupy elektrického vedení. V některých místech elektřina nešla ještě v pondělí.

„Naši technici pracují na obnovení dodávky energie na hladině vysokého napětí v posledních dvou úsecích u Libňatova a Maršova u Úpice, kde se musí odtěžit dřevo, abychom se vůbec dostali k vedení,“ uvedla v pondělí před polednem mluvčí společnosti ČEZ Šárka Beránková.

Na nízkém napětí byly bez energie evidovány ještě desítky domácností. „Aktuálně evidujeme poruchy na vedení nízkého napětí v obcích Bohuslavice, Hořičky, Křižanov, Mečov, Vyhnánov, Libňatov, Maršov u Úpice. Technici jsou na místě a na odstranění poruch intenzivně pracují. Budou pokračovat, dokud se nepodaří obnovit dodávku energie do všech domácností,“ ujistila Beránková.