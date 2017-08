VIDEO: Po derechu zůstala na Trutnovsku z lesa jen měsíční krajina

Bouře doprovázená derechem (více o jevu čtěte zde) poničila plochu lesa o rozloze zhruba 150 hektarů.

Největší škody počítají Městské lesy Jaroměř, kterým lesy v zasažené oblasti na pomezí Náchodska a Trutnovska patří. „Odhadujeme, že bouře pokácela na zhruba 150 hektarech plochy minimálně 50 tisíc kubíků dřeva. To je desetkrát víc než škoda, kterou nám tu způsobil orkán Kyril. Zasažena je zhruba pětina našeho majetku,“ uvedl jednatel Městských lesů Jaroměř Jaroslav Němec.

Když vypočítává, co živel v lese napáchala, neskrývá emoce.

„Je to naprostá katastrofa, nic horšího nepamatuju. Snažíme se zpřístupnit cesty, abychom se vůbec někam dostali. Je to tragédie. Škody budou v desítkách milionů. Teď je tam měsíční krajina, mnozí to sledují se slzami v očích,“ řekl Němec.



Lesníci předpokládají, že odstraňování následků bouře potrvá téměř rok. „Nyní nasadíme těžkou techniku, abychom dřevo i kvůli kůrovci rychle zpracovali. Poté začneme znovu zalesňovat,“ dodal Němec.

Rychlost větru až 200 kilometrů v hodině

Průzkum nad zasaženou oblastí prováděl Lukáš Ronge, trutnovský „lovec bouřek“ a člen Amatérské meteorologické společnosti. „Zdá se, že škody jsou způsobené přímočarým větrem, s nejvyšší pravděpodobností šlo o takzvaný „downburst“,“ sdělil.

Derecho, o kterém mluví jeho kolega v odkazovaném textu v boxu, je pak speciálním případem takového přímočarého větru.

Ten na konkrétní lokalitu působí 5 až 10 minut a může zasáhnout oblast v šířce až několika kilometrů. Bouře může vygenerovat i sérii těchto větrů.

„Dle hrubého odhadu mohl mít vítr v místě polomu rychlost 150 až 200 kilometrů v hodině. Vzlétli jsme, protože je to výjimečná situace. Navíc blízko od největšího polomu mám chalupu. To nejhorší nás naštěstí minulo,“ prozradil.



Vítr odnesl střechu z domu starosty

Z následků páteční bouřky se stále vzpamatovává i samotný Libňatov a další okolní obce. V Libňatově vichřice poničila několik střešních krytin, které si lidé operativně sami během víkendu spravovali. Starostovi Libňatova vichr dokonce odnesl kompletní plechovou střechu z domu.



Celý víkend v obci nešla elektřina. Domácnosti se dělily o narychlo zakoupené elektrocentrály. Obecní úřad v Libňatově na pátek svolala brigádu, obyvatelé vesnice budou odklízet větve a dřevo kolem silnici a na veřejných prostranstvích.

„Škody na obecním majetku nebudou velké, shodilo nám to jednu zděnou kůlnu, kterou musíme dobourat. Obec bude mít velký výdaje za pronájem elektrocentrály, kterou jsme tady museli mít kvůli vodě, a pak za práce spojené s úklidem. Proto jsme na pátek svolali brigádu, abychom co nejvíc ušetřili,“ řekl libňatovský místostarosta Jaroslav Pich. Mnohem větší škody podle něj mají soukromníci, především v okolních lesích, kde bouřka pokácela stovky stromů.

Škody počítají také v Hořičkách nebo Brzicích a dalších obcích v regionu. „Zasáhlo nás to výrazně. V obci popadaly poměrně nové sloupy nízkého napětí, odnesly to hlavně lesy, naštěstí nikdo nebyl zraněn,“ uvedla starostka Brzic Nelly Kárníková.

Páteční bouře napáchala velké škody také v Bohuslavicích na Náchodsku, kde poškodila osm desítek domů (více čtěte zde). „Je to největší katastrofa za 50 let, řekl starosta obce Jiří Tojnar (rozhovor s ním čtěte zde).