Recidivisté šikanovali spoluvězně nucením k práci i sexu, tvrdí obžaloba

Mužům, kteří jsou dosud ve výkonu trestu, hrozí další odnětí svobody v rozmezí od pěti do 12 let.



„Jde o recidivisty, jeden z nich byl v minulosti odsouzen za násilnou trestnou činnost. Ve výkonu trestu si vyhledali potenciální oběti, které pak nutili, aby je obsluhovali, pak je i sexuálně zneužili,“ uvedl státní zástupce Milan Šimek.

Obžaloba viní Uherka, že předloni v pardubické věznici nutil násilím spoluvězně, aby mu například pral prádlo, nosil jídlo, uklízel za něj, ohříval vodu a také ho nutil k sexu. Oba dva společně pak podle spisu na podzim roku 2015 nutili ke stejným věcem druhého spoluvězně.

„Nepřipadá mi nenormální v nenormálním prostředí si ze spoluvězně vytvořit toho, kdo mi bude posluhovat. Ve vězení se lidé chovají úplně jinak. S poškozenými jsem měl problémy,“ řekl soudu Uherek. Že by někoho vydíral a znásilnil, odmítá.

Spoluvězeň mi byl dlužný za tabák a kafe. Znásilnění je nesmysl

„Dával jsem mu tabák, kafe a on mi to dlužil. Chtěl jsem si to vybrat zpět. Občas mi nějaké služby poskytl, ale někdy odmítl. Pak jsem na něho křičel. Neměl jsem žádný důvod, abych ho šikanoval. U druhého poškozeného to bylo podobné. Co se týče toho znásilnění, tak to je nesmyl. Nejsem žádný homosexuál, muži mě nepřitahují,“ tvrdil Uherek.

Také druhý obžalovaný odmítl, že by někoho šikanoval či dokonce nutil k sexu.

„Nabízel nám tabák i další služby. Do ničeho jsme ho nenutili. Nevím, proč nás obvinil. Nejsem teplej, doma mám přítelkyni, nevím proč bych to dělal. Vymyslel si to,“ hájil se šestadvacetiletý Pešta, který je ve vězení od roku 2014 za krádeže.

Zato dvaadvacetiletý Uherek má na svůj poměrně nízký věk trestní rejstřík zaplněný. Soudní znalci ho označují za osobnost s agresivními sklony. Ještě jako mladistvý dostal podmínku za ublížení na zdraví a krátce na to v listopadu 2010, když mu bylo teprve šestnáct let, spáchal zatím nejzávažnější zločin.

Neunesl rozchod s dívkou a v Ostravě na sídlišti si vybil zlost na třech dětech, které pobodal (psali jsme zde). Soud jeho jednání ohodnotil jako pokus vraždy a poslal ho na 9 let za mříže (více čtěte zde).

Když si už odpykával v ostravské věznici trest, vydíral spoluvězně. Za to ho soud potrestal dalšími 6,5 lety vězení. V současnosti je v nejpřísněji střežené věznici ve Valdicích u Jičína. Z vězení by měl vyjít v roce 2026.