Věznice Odolov na Trutnovsku staví nové ploty, loni uteklo šest vězňů

Když vězni pracují, nemají čas na lumpárny Věznice v Odolově ukázala firmám plány na nové pracoviště pro vězně, které vznikne uvnitř areálu do konce letošního roku. Mimo areál nyní pracuje zhruba polovina zdejších odsouzených. Dalším se tak věznice snaží nabídnout práci přímo na Odolově. Již nyní tam jsou čtyři pracoviště pro 44 odsouzených. Dalších 40 trestanců je v údržbě či vězeňské kuchyni. Dvě nová pracoviště mají pojmout až 60 lidí. „Když vězeň pracuje, nemá čas na lumpárny, může odvádět peníze a platit dluhy,“ řekl první náměstek ředitele věznice Daniel Vinkler. Odolov projekt připravuje tři roky a teď hledá firmy, kterým by prostory pronajal. Aktuálně chystá soutěž na zhotovitele stavby. O možnost zaměstnání vězňů přímo v areálu se zajímalo několik firem. Třeba společnost Krkonošské obálky musela loni odmítnout zakázku na sedm milionů kusů obálek, protože nebyla schopná zajistit jejich kompletaci. „Na Trutnovsku už prakticky nejsou volní lidé, kteří chtějí pracovat. Potřebuji 10 až 15 zaměstnanců. Třeba balení do balíčku by se dalo dělat i tady. Hledám ale i manipulační dělníky, které potřebuji ve fabrice,“ řekl ředitel Krkonošských obálek David Kotajný. Zástupce červenokostelecké Saar Gummi se ptal na závoz materiálu kamionem. O práci vězňů z Odolova se zajímali také zástupci společnosti Suchánek & Walraven ze 45 kilometrů vzdálené Horky u Staré Paky. Firma už nyní zaměstnává vězně ve Valdicích, chce však postavit další výrobu. V Odolově se nyní zaměstnanost vězňů pohybuje kolem 75 procent. Celorepublikově to je 54 procent ze zaměstnatelných vězňů. Odsouzení podle zákona mohou odmítnout pouze práci pro soukromé subjekty. Pokud jim činnost uloží přímo věznice, musejí ji přijmout, jinak by museli platit náklady výkonu trestu.