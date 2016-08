Vláda kývla na nádrž v Orlických horách, podle místních je to podraz

Vláda kývla na začátek přípravných prací ke stavbě přehrady v Orlických horách minulý týden, když schválila materiál boje proti suchu. Ministerstvo zemědělství začne projektovat hned čtyři stavby nových vodních nádrží, ta na říčce Zdobnici je však suverénně nejdražší a vyvolává rovněž největší množství otázek.

Vodní nádrž Pěčín Nádrž má mít délku 4,9 kilometru, pojme 17 milionů krychlových vody, zatopí 80,6 hektaru a 25 obydlených budov. Hráz o délce 332 metrů může mít výšku až 79 metrů a kvůli přehradě by se muselo vystavět 14,2 kilometru přeložek silnic, zcela nová kanalizace a hlavně téměř 15kilometrový přivaděč vody až do Rychnova nad Kněžnou.

Zatímco investice do všech uvažovaných nádrží může být až 16,5 miliardy korun, nejlevnější varianta vodního díla, které by v budoucnu mělo pitnou vodou zásobovat Hradec Králové i Pardubice, by stála sedm miliard, ve hře je však i verze s cenovkou 10,8 miliardy.

Podle předkládajícího ministerstva zemědělství by stavba mohla trvat do čtyř let, ale již v blízké době se zahájí geologické studie, zpracovávání projektových dokumentací a celá řada schvalovacích řízení.

„Beru to jako podraz na občany a nejen na Zdobnici,“ zlobí se na vládu Ivan Pártl, starosta obce Zdobnice, které by se velkolepé dílo významně dotklo.

Nejvíc obětí přehrady má pocházet z osady Souvlastní, je mezi nimi i rodina Maderových, která na stejném místě hospodaří už téměř 200 let (o jejich boji proti přehradě čtěte zde).

„Jsem přesvědčen, že je to nerealizovatelný projekt. Je to tak obrovská devastace významné lokality celorepublikového rozměru, že to prostě neprojde. Například propíraný poldr v Mělčanech je oproti nádrži v Orlických horách desetkrát menší a škodlivější záležitostí,“ porovnává krajinný ekolog Martin Hanousek.

Vládou posvěcený projekt má být odpovědí na hrozící sucho. „Příprava vodního díla Pěčín je vyvolána objektivními ukazateli, které indikují, že bychom měli počítat s krizovými scénáři, jako je klimatická změna a pokles průtoků v tocích, postupné znehodnocení a degradace již dnes ovlivňovaných zdrojů,“ seznamuje s krizovým scénářem mluvčí Povodí Labe Jana Burianová.

Dalším argumentem pro budování nádrže zrovna 450 metrů nad soutokem Zdobnice s Říčkou je nezbytné minimum stavebních prací, které souvisí s hlubokým a špatně přístupným kaňonem říčky Zdobnice, kudy nevede žádná turistická stezka.

„Ten argument je částečně pravdivý, stavba by tu technicky skutečně mohla vzniknout. Přesto s ní nesouhlasíme a spoléháme na proces vyhodnocování vlivů na životní prostředí,“ říká David Rešl, vedoucí oddělení krajinné ekologie CHKO Orlické hory.

Další nádrže Podle dosud platného generelu z roku 2011 by další vodní nádrže mohly být i ve Fořtu, Babí a Lukavici. Ministerstvo zemědělství a Povodí Labe navíc oprašují záměr jiných nádrží, o kterých se ještě nedávno mělo za to, že jsou zapomenuté. V rozšířeném dokumentu známém coby Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod jsou nádrže Hořice, Židovka, Skuhrov, Lata a Šárovcova Lhota.

Přestože se stavbou kromě Zdobnice zásadně nesouhlasí ani Rokytnice v Orlických horách a Pěčín, blízký Liberk si od nádrže slibuje konec starostí s problematickým zásobováním pitnou vodou.

„Kdyby přehrada znamenala významné zlepšení stavu podzemní vody, nemuseli bychom být proti. Vždyť vloni jsme pitnou vodu dováželi od poloviny července až do konce listopadu a letos to vypadá stejně,“ konstatuje starosta Liberku Jiří Šimerda.

I když se proti záměru zvedla velká vlna protestů a petici podepisují stovky lidí, minimálně stejně velký tlak posouvá projekt dopředu. Podle informací MF DNES se na scéně objevují i lobbisté.

Nedělejte problémy, dostanete vodovod

„Z neoficiálních zdrojů jsme se dozvěděli, že pokud město nebude dělat problémy přehradě, mohlo by počítat například s rekonstrukcí přivaděče vody z prameniště Litá,“ říká pod podmínkou anonymity úředník hradeckého magistrátu.

Podle starosty Pártla může za problém i krátkozrakost. Orlické hory jsou podle něj na okraji zájmu Prahy. „Vím, o čem mluvím, sám jsem chalupář z Prahy. A byl jsem rovněž u výstavby a slibů co se změní po vybudování Nových Mlýnů. Odpovědí jsou zdevastované lužní lesy a voda zamořená sinicemi,“ upozorňuje šéf Zdobnice.

Hanousek je přesvědčený, že plány na stavbu přehrady v Orlických horách jsou poměrně snadno napadnutelné, avšak odpůrci mají již od začátku ztrátu:

„Bohužel se nepodařilo zastavit nebezpečnou spirálu obrovských investic. Dají se udělat účinnější a rychlejší opatření proti suchu - například na orné půdě - ale tady se raději bude projektovat za desítky milionů korun s nejistým výsledkem. Dalším problémem je, že přehrady ve skutečnosti nejsou zadáním odborným, ale politickým.“