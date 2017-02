Kraj vyvěsí vlajku Tibetu. Kdo neradi dráždí Čínu, zbyli v menšině

Po dlouhých letech zavlaje na oficiálním stožáru v sídle Královéhradeckého kraje tibetská vlajka. Zastupitelé v pondělí po dlouhé a místy vyhrocené diskuzi prošpikované osobními invektivami schválili, že se hejtmanství po letech připojí k březnové mezinárodní akci Vlajka pro Tibet.

V uplynulých letech se vlajka v sídle kraje vyvěšovala jen partyzánsky, neboť tehdejší vedení sociálních demokratů s komunisty akci odmítalo kvůli zachování dobrých vztahů s Čínou.

„Předkládám to asi podesáté, v minulosti jsem snad byl i jednou dvakrát úspěšný. Vždy jsem pro jakoukoliv hospodářskou spolupráci, ale nikdy za podmínek, že mi ten druhý bude diktovat, s kým se budu bavit nebo ne. Tam, kde končí respekt k lidským právům, tam krachuje vše ostatní. I hospodářství,“ vysvětlil své pohnuty náměstek hejtmana Vladimír Derner (KDU-ČSL), který byl v minulosti organizátorem partyzánského vyvěšování.

Letos poprvé bude moci vlajku vyvěsit oficiálně, byť tomu předcházela napjatá diskuze napříč celým politickým spektrem zastupitelstva.

Některým zastupitelům, a to i těm koaličním, vadilo, že má tento krok vůbec schvalovat zastupitelstvo. „Být na vašem místě, zastupitelstva bych se neptal, žádný zákon to nenařizuje. Tohle je otázka statečnosti vedení každé samosprávy, která si to musí umět obhájit,“ řekl k zastupitelstvu poslanec a trutnovský starosta Ivan Adamec (ODS), jehož radnice vlajku pravidelně vyvěšuje.

Nehazardujme, i kvůli nemocnici, radil zastupitel

Opoziční zastupitel Miroslav Matějka (SPO) vyvěšení odmítl úplně, aby kraj nedráždil Čínu. „Pokud jsou kraj a jeho nemocnice účastné pilotního projektu s významem ve středoevropském měřítku, neměli bychom s tím hazardovat. Jste součástí nějaké vládní koalice, respektujte alespoň politická ujednání, která ve vztahu k Číně nedávno podepsali předsedové nejvyšších komor parlamentu, premiér a prezident,“ pronesl Matějka, čímž zvedl ze židlí několik dalších zastupitelů.

Nejdříve ho hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) taktně upozornil, že hradecká fakultní nemocnice nepatří kraji, ale státu. Poté se do něj už poněkud ostřeji opřel vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

„Nějaká úmluva vůbec nepopírá nic z toho, co se tady probírá. Jestli je někde vyvěšená vlajka, neznamená to porušení nějakého vzájemného prohlášení ústavních činitelů. Notabene to vůbec není závazné. Já jako člen vlády vás mohu ubezpečit, že jste úplně mimo,“ vzkázal Bělobrádek přes celý sál Matějkovi.

„Budeme hlasovat proti a je jedno z jakého důvodu“

K rozhodnutí vlajku vyvěsit se připojila i menší část opozice, a to sdružení Strany zelených a Pirátů. „Vyvěšení vlajky je symbolické připomenutí a apel na dodržování lidských práv v Číně. To se netýká jen Tibetu, ale dalších utlačovaných menšin, třeba Ujgurů. Situace v Číně je naprosto děsivá,“ uvedl Martin Hanousek ze Strany Zelených.

Konzistentní zůstali komunisté, kteří si nevyvěšování vlajky v minulých letech prosazovali z pozice koaličního partnera. „Budeme hlasovat proti a je jedno z jakého důvodu. Kolegové z ČSSD s námi uplynulé čtyři roky hlasovali proti. Uvidíme, kam se posunuli v novém volebním období,“ rýpl si poslanec a zastupitel za KSČM Zdeněk Ondráček. Jeho bývalí partneři nakonec hlasovali povětšinou pro, pouze Pavel Hečko se zdržel.

Návrh tak prošel 29 hlasy, kromě členů koalice hlasovali pro i Zelení s Piráty či Petr Sadovský a Zdeněk Praus z ANO 2011. Devět zastupitelů bylo proti návrhu a osm se zdrželo, včetně několika koaličních.

Speciálně na kraji, který se snaží s Čínou budovat dobré vztahy a jehož bývalý hejtman Lubomír Franc (ČSSD) často navštěvoval spřátelený čínský region, se kolem vyvěšování tibetské vlajky vždy jen našlapovalo. Derner s pravicovými kolegy tak pravidelně pořádali pouze happening pod okny hejtmana a on sám věšel malou vlajku do okna zastupitelského klubu (o loňské akci jsme psali zde).

Hradecká radnice se k vlajce přihlásila před jednadvaceti lety

Oproti tomu třeba radnice v Hradci Králové věší tibetskou vlajku pravidelně. Letošní vyvěšení bude schvalovat rada města v úterý dopoledne. „Pokud na vyvěšení radní kývnou, bude vlajka viset před úřadem už potřinácté,“ uvedla mluvčí hradeckého magistrátu Magdaléna Vlčková.

„Nevnímáme to jako provokaci, ale bereme to jako potvrzení demokratických principů v co nejméně rozděleném světě,“ uvedl loni hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK), který jako krajský zastupitel hlasoval i pro letošní vyvěšení vlajky nad krajem.

V minulých letech vyvěšovaly vlajku i Jičín, Trutnov a další radnice, školy a instituce v Královéhradeckém kraji. Loni se přidala třeba i správa Krkonošského národního parku.

Kampaň Vlajka pro Tibet se koná po celém světě již od 90. let, a to vždy 10. března k výročí tibetského národního povstání, které se uskutečnilo v roce 1959. Při povstání bylo zabito téměř 90 tisíc Tibeťanů a řada dalších byla nucena odejít do exilu, mezi nimi i tibetský dalajláma. Čínská armáda obsadila Tibet v roce 1950. Menší protesty se odehrály i v 70., 80. a 90. letech.

V České republice se poprvé konala v roce 1996 a zapojily se do ní pouze Hradec Králové, Litoměřice, Horná Planá a Praha 3. Počet měst rok od roku roste.