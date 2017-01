Poznávacím znakem jsou stopy v jedné lajně, říká hlídač vlků z Broumovska

Snímek vlka z fotopasti z prosince 2015.

Vlci se vrátili předloni po více než 250 letech. Přišli zřejmě z Lužice na polsko-německém pomezí a loni vyvedli mláďata, která zaznamenala fotopast (podrobnosti tady). To svědčí o tom, že se tu usadili. Kdyby šlo o migrující jedince, nebylo by tolik pobytových stop a navíc by se neobjevovaly téměř nepřetržitě.

Ochranáři odhadují, že na Broumovsku žijí dva až pět vlků. Na jaře roku 2013 sice zaznamenali stopy vlčí smečky, ale šlo pouze o migrující jedince. Vlci na Broumovsku jsou stále ve velkém ohrožení. Vědci nevylučují, že jak se náhle v oblasti objevili, mohou stejně rychle zmizet.