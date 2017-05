Vlci na Broumovsku zadávili další ovce, prohnali sedmisethlavé stádo

Vlci se na konci dubna objevili v Lachově u Teplic nad Metují, kde na pastvině nedaleko od stájí zakousli dvě odrostlejší asi pětatřicetikilová jehňata. Další dospělou ovci strhli pravděpodobně také vlci v tomto týdnu v Adršpachu. Nyní zakousli tři chovné bahnice opět v Lachově. Dostali se do ohrad z pletiva.

„Teď zahynuly tři březí ovce. Mám tady 700 ovcí, které budou rodit na pastvině, a ty tady vlk honil. Uvidíme, kolik jich z toho taky potratí. Nádhera. Jsme rádi, že se ten vlk vrátil do přírody. Stalo se to vzdušnou čarou sto metrů od prvního baráku ve vsi,“ okomentoval to farmář Jan Šefc.

Zlobí se, že státní úředníci vyčíslí škodu na zvířatech jen v penězích, ale jejich utrpení nikoho nezajímá. Až do letoška měl od vlků pokoj, smečka se vydávala ponejvíc do okolí nedalekého Adršpachu, Zdoňova a Teplic.

Ochranáři už zapůjčili zemědělci elektrické síťové ohradníky, aby je vyzkoušel. „Budu muset natáhnout elektřinu k ohradám, ale myslím, že to nepomůže. Mám kolem pastvin pletivo, což funguje na ovce v celé Evropě, ale na vlka to nikdy fungovat nebude. My chováme ovce, vlka chová stát, tak ať si moje ohrady předělá. Mě stály dva miliony korun a budoval jsem je pětadvacet let, za týden to nepředělám,“ zlobí se farmář. Před několika lety řešil jiný problém, když jeho stáda poškozovali chránění krkavci (psali jsme zde).

Vlci už zadávili víc než sto zvířat

Vlci se vrátili do regionu po 250 letech, pocházejí z Lužice. Od roku 2015, kdy se objevili na Broumovsku, zadávili už už víc než sto ovcí, koz, telat i divokých zvířat. Od loňského října byl po celou zimu klid, v prosinci se našly vlčí stopy. Podle ochranářů v příhraničí žije pár dospělých vlků s dvěma mladými (zachytila je fotopast). Nadále se v terénu sbírají vzorky, které svědčí o jejich přítomnosti.

„Dá se předpokládat, že škody budou dále pokračovat, pokud nedojde k lepšímu zabezpečení stád. Vlci už asi berou Broumovsko za své trvalé bydliště. K nynějším případům došlo v ohradách, ale pastviny jsou tak velké, že se ani nepodařilo zjistit, kde do nich vlci podlezli,“ řekl zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Petr Kafka.

Stát vyplácí náhrady škod podle zákona zaměřeného na zvláště chráněné živočichy v případě, že vlk útočil na domácí zvířata zavřená ve stáji nebo ohradě s elektrickým ohradníkem. Jinak je musí hlídat pastevec nebo pes.

Farmáři však namítají, že pastevečtí psi jsou drazí, musí vyrůstat se stádem a vůči vlčí smečce je jich potřeba víc. Podle ochranářů by měl stačit proti vlkovi plot vysoký metr až půldruhého metru. Za usmrcení kriticky ohrožené šelmy hrozí až tři roky vězení.

Takto zachytily kamery loni v září divoká vlčata: