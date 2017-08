Neprávem oceněného hasiče policie stíhat nebude, sbor ho vyloučil

Dobrovolný hasič dostal zlatý záchranářský kříž za historku o hrdinství při nehodě, kterou si vymyslel. Najevo to vyšlo v červnu.

Lidé ve stěžerském sboru dobrovolných hasičů (SDH) pojali podezření, že na příběhu něco nesedí, a začali pátrat do okolnostech dopravní nehody, při níž údajně bylo loni v lednu na Orlickoústecku vážně zraněno ani ne roční dítě.

Milan Zadrobílek mu - podle děkovného dopisu, který ovšem napsal sám - zachránil život (psali jsme zde). Server Lidovky.cz teď upozornil na další posun v kauze, kterou posuzovala i policie.

„Případ jsme odložili s tím, že se žádného protiprávního jednání nedopustil. Nešlo o trestný čin ani přestupek. Je to spíš morální pochybení,“ sdělila iDNES.cz hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

Hasič se omluvil, víc už říkat nechce

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Stěžery ho vyloučila ještě dřív, než jí to stihla doporučit centrála hasičského sdružení.

„Měli jsme indicie, že si to vymyslel a začalo se to vyšetřovat. Řešila to i policie, s níž jsme byli v kontaktu. Milan se pak přiznal. Náš výbor ho proto předběžně vyloučil a domluvili jsme se, že proběhne mimořádná valná hromada, která rozhodnutí potvrdí,“ potvrdil velitel jednotky SDH Stěžery Lukáš Králič.

Zadrobílek by už neměl usilovat ani o to, aby se stal hasičem v jiném sboru. I když proti právu by to nebylo. Sám to potvrdil i redakci iDNES.cz, více se však k situaci vyjadřovat nechtěl.



„Nezlobte se prosím, ale už k tomu nechci nic říkat. Bylo toho už hodně,“ řekl Zadrobílek. Už dříve ocenění vrátil a omluvil se

Případem se zabývalo i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které stěžerskému sboru doporučilo, aby Zadrobílka vyloučil.



„Porušil hrubě etiku SDH a udělal špatné jméno všem hasičům. Tam nebylo co řešit. Asi se chtěl zviditelnit. Sám už teď ví, že to přepísknul, a nejspíš se sám bouchá do hlavy,“ dodal Králič.



Nyní již bývalý hasič vrátil zlatý záchranářský kříž, který převzal v dubnu z rukou prezidenta Miloše Zemana, organizátorům projektu. Podle Lidovek přišel v krabičce od čaje.