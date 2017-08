Na hradecký stadion vjedou bagry v říjnu, padne západní tribuna

Hradečtí radní v úterý rozhodli o zahájení demolice sportoviště z roku 1960. O jeho přestavbě Hradec uvažuje už skoro dvacet let, konkrétní obrysy projekt získal v roce 2007, od té doby však místo stavby nové arény trvají jen tahanice mezi různými skupinami, které mají na stavbu stadionu vlastní názor.

Rozhodnutí o zahájení demolice je po dlouhé době prvním krokem k nové fotbalové aréně.

„Konečně se práce na novém fotbalovém stadionu přesouvají od jeho virtuální podoby na výkresech a od stolů a razítek úředníků přímo do terénu, na staveniště stadionu,“ oddychl si náměstek primátora města zodpovědný za rozvoj Jindřich Vedlich (TOP 09), který už v minulosti v rozhovoru pro MF DNES přiznal, že (ne)stavba stadionu mu přidělala pěkných pár vrásek na čele.

Na stadion už byl vydán demoliční výměr a platné územní rozhodnutí (více zde). Nyní radní odsouhlasili vypsání soutěže na zhotovitele první etapy demolice, která by měla stát pět milionů korun.

„Pokud nedojde ke komplikacím, v říjnu by se mělo začít s odstraněním střechy, sedaček a dalších nadzemních částí západní tribuny,“ uvedl mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Pryč by mělo jít vše, co je nad valem západní tribuny. V další fázi demolice budou stavaři rozebírat samotný val, který byl v 60. letech vybudován z písku vytěženého ze Stříbrného rybníku v Malšově Lhotě. Vniveč nepřijde.

„Veškerý materiál, který získáme při demolici stadionu, chceme v maximální možné míře využít při stavbě stadionu nového, na terénní úpravy v jeho okolí nebo na jiné projekty ve městě,“ připomněl Vedlich.

Nekonečný příběh stadionu Peripetie kolem stavby nového stadionu začaly v roce 2007, kdy město vypsalo soutěž na vybudování fotbalové arény. O rok později ji vyhrála developerská firma ECE se svým projektem Park Malšovice, podle nějž měla na místě stadionu po vzoru třeba pražské Slavie vzniknout moderní fotbalová aréna s přilehlým nákupním centrem. Projekt, který byl už od počátku trnem v oku některým skupinám v Hradci, získal v roce 2012 územní rozhodnutí, firma ECE však o rok později kvůli vzniklým průtahům od něj odstoupila. Projekt se nepodařilo předat ani dalším dvěma developerským skupinám, které o něj ohlásily zájem. Sen jménem Park Malšovice proto v září roku 2014 definitivně skončil. Letos na jaře radnice představila nový projekt skromnějšího stadionu, který měl stát původně 400 milionů korun, tuto cenu však později zvýšila na 550 milionů.

Podle předpokladů se s bouráním začne letos v říjnu a jestli nedojde ke zdržení, hned po něm by měla začít růst samotná tribuna. „Můj odhad je polovina příštího roku,“ říká náměstek. Město požádalo letos v červnu o vydání stavebního povolení, které by rádo získalo do konce tohoto roku.

Zatímco první část demolice má stát pět milionů korun, další fáze budou podstatně nákladnější. Za první etapu stavby nové západní tribuny zaplatí Hradec 270 milionů korun. Další peníze pak budou stát stavby nové východní tribuny a postranních částí, které mají v dalších letech následovat. Letos v květnu zastupitelé navýšili rozpočet na stavbu stadionu na 550 milionů korun (psali jsme zde).

Podle opozičního zastupitele Martina Hanouska (SZ+ZpH) však město s demolicí příliš pospíchá a pouští se do něčeho, na co nemá peníze. „Akce je to poměrně odvážná v situaci, kdy není zajištěno financování stavby. Je to ekonomicky nesmyslné,“ uvedl Hanousek.

Vedlich však jeho názor vyvrací: „Na první etapu máme část peněz z vlastních zdrojů a druhou část zaplatíme úvěrem, který už delší dobu dojednává vedoucí ekonomického odboru. Nevzdáváme ani možnosti získání dotace. Obvinění pánů Pelty a Jansty s rozdělováním dotací nesouvisí.“

Město si dělá naděje na získání dotací také z toho důvodu, že nová aréna, která bude vznikat podobným způsobem jako stadiony v Plzni či Jablonci, bude splňovat požadavky na konání mezinárodních utkání.

„S takovými parametry má aréna reálnou šanci na získání dotace z ministerstva školství. Vzniknou v ní zcela nové prostory pro návštěvníky, hráče, ale i pro média a VIP, prosklené lóže se zázemím, kanceláře fotbalového klubu, fanshop či stanoviště komentátora,“ přiblížil nový stadion Vinklář.

Oproti původním plánům si zachová i svá typická „lízátka“, která by však měla prodělat modernizaci. Druhá etapa - tedy stavba východní tribuny a boků stadionu - by měla na první navazovat. Stávající východní tribuna má zůstat a sloužit jako zázemí krajského a okresního fotbalového svazu a také pro tréninkovou plochu s umělým trávníkem, která se nachází za ní.

„Mezi novou a starou východní tribunou vznikne průjezd pro hasičská auta,“ dodal náměstek.