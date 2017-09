Poláci chtějí v Orlických horách moderní rozhlednu, obce se bojí návalu aut

Polský investor se inspiroval vyhlídkovými trasami, které ve východních Čechách nedávno vyrostly. Jde o Stezku korunami stromů v Krkonoších a Stezku v oblacích na Králickém Sněžníku. Atrakce na jednom z nejznámějších vrcholů Orlických hor by měla plnit podobnou funkci. Stát má hned vedle horní stanice tamní polské lanovky.

Ocelovo skleněná konstrukce má být vysoká 30 metrů. Klikatá cesta na vrchol by měla návštěvníkům nabídnout šest zastavení naučné stezky. Na samé špici má být elipsoidní observatoř. Měla by sloužit nejen jako rozhledna, ale díky projekční technologii také jako vzdělávací centrum.

„Věž vzhledem připomíná strom poznání. Skleněný elipsoid bude vytvořen z průhledného plastu a bude tak přecházet v modrou oblohu. Otevřená stezka z oceli a dřeva bude přístupná i pro osoby se zdravotním postižením,“ píše se v prezentaci, kterou investoři představili zastupitelům Deštného.

Investoři počítají s tím, že významnou část návštěvníků obstarají turisté z Česka. Jenže právě to může být problém. Podle starostů obcí z české strany hor chybí na Šerlichu potřebná infrastruktura, především není kde zaparkovat.

Češi se obávají dopravního kolapsu

„Oni říkají, že mají dostatek parkovacích kapacit, ale dopad investičního záměru na českou stranu je nezajímá,“ upozorňuje starostka Deštného Alena Křížová.

Turisty z polských lázní Duszniki Zdrój by pod lanovku s observatoří měl vozit kyvadlový autobus. Řidiči by k parkování měli využívat louku pod sjezdovkami v Zielenci. Ani to však podle starosty Orlického Záhoří Vojtěcha Špinlera stačit nebude.

„Když postavili první lanovku na Zielenci a zvýšil se cestovní ruch, doprava tu byla neúnosná a řešíme to doteď. Parkoviště na Šerlichu je naprosto nedostačující, i pod sjezdovkami jsou parkovací kapacity minimální. Může přijít i sedm tisíc lidí denně, ale oni mají kapacitu jen pro tři a půl tisíce,“ říká starosta Špinler, který kritizuje také podobu objektu. Ocel a sklo by nahradil kamenem a dřevem.

Proti záměru vystoupili na české straně ochranáři ze Správy CHKO Orlické hory. Vadí jim, že atraktivní turistická atrakce leží v těsné blízkosti nejcennějších partií hor a obávají se, že nárůst turistů přírodě uškodí. Správa CHKO proto požádala o mezinárodní řízení dopadu stavby na životní prostředí (EIA).

„Domnívám se, že vedlejší vlivy té stavby, to znamená zvýšená turistická návštěvnost lokality a potřeba nějakých parkovacích ploch, budou mít vliv na českou stranu. Už teď se mluví o tom, že minimálně v létě je parkoviště plné, a jakmile se tam uskuteční tento záměr, bude lokalita v létě zatížená neúnosně,“ zdůrazňuje David Rešl ze Správy CHKO Orlické hory.

Turisté by měli mít náplň na celý týden, vítá novinku skiareál

Projekt je nyní ve fázi investičního záměru. Firma má sice podporu polských úřadů, ale zatím jí chybí stavební povolení. Otázka je, zda české instituce vůbec budou moci do řízení zasáhnout.

„Podle mě, než se u nás něco rozhodne, oni už to budou mít postavené. Ale když my Češi něco stavíme, taky se jich neptáme. Třeba když se stavěla stezka v oblacích na Dolní Moravě,“ míní Špinler, kterého začátkem prázdnin překvapilo, že se na místě budoucí rozhledny už začalo kopat. Nešlo však o novou stavbu, ale o úpravy tamní lanovky.

„Vyhlídková věž bude stát tady hned vedle, v místě, kde se teď z lanovky vyjíždí na svah. Bude vysoká třicet metrů,“ ukázal reportérovi MF DNES jeden polský dělník na stavbě.

Polský projekt však má na české straně i příznivce. Nápad se líbí některým turistům i provozovateli největšího orlickohorského skiareálu v Deštném.

„My bychom tady něco takového nebyli schopní postavit. Mně se to líbí. Jsem pro to, aby návštěvníci Deštného měli nějakou náplň na celý týden. Toto by bylo třeba na jedno dopoledne, ale já věřím, že také my můžeme vybudovat zase jinou službu,“ říká Petr Prouza ze Skiareálu Deštné.