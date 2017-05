Ke zraněným turistům v Krkonoších se záchranka dostane rychleji

Vybudování stanoviště kraj plánuje už několik let. Hlavní podmínkou bylo právě získání evropské dotace (více čtěte zde), která spolu se státním příspěvkem pokryje 90 procent nákladů.

Jde hlavně o dojezdové časy záchranky v zimním období. Východní Krkonoše nyní obsluhují základny ve Vrchlabí a Trutnově, odkud je to do Pece pod Sněžkou 25 kilometrů a na Pomezní Boudy dokonce 31 kilometrů. K závažným případům proto do Krkonoš létá vrtulník z Hradce Králové, který trasu v zimě zvládne až dvakrát rychleji než sanita z Trutnova.

„Největší problémy nám dělá Horní Malá Úpa, která je opravdu vzdálená, ale třeba i svahy nad Pecí pod Sněžkou,“ potvrdil již dříve ředitel krajských záchranářů Jiří Mašek.



Nejvíce výjezdů registrují záchranáři v zimní a letní sezoně, zasahují hlavně u zraněných turistů. Výjezdová základna v Temném Dole, který je místní částí Horního Maršova, zkrátí dobu čekání na sanitu nejméně o deset minut.

Základna vznikne přestavbou jedné ze dvou budov, které má krajská záchranka v Temném Dole už nyní. V minulosti je získala od silničářů. Projekt počítá také s rekonstrukcí a dovybavením druhého objektu, v němž je vzdělávací a výcvikové středisko záchranářů. Celkové náklady se odhadují na 36 milionů korun. Krajská rada už schválila dofinancování zbývajících deseti procent. Schválit ho musí ještě zastupitelstvo.

Přístavba k heliportu i nové simulátory

Krajští záchranáři získali také dotace na další dva projekty, dohromady za téměř 17 milionů korun. Chtějí modernizovat věž vzdělávacího a výcvikového centra v Hradci Králové. Pořídí tam 11 nových simulátorů.

Dalším projektem je vybudování přístavby u heliportu letecké záchranky v sousedství hradecké fakultní nemocnice. Tam kraj pořídí simulátory zásahu u dopravní nehody, u nehody s hromadným postižením zdraví, simulátoru staveniště, zásahu ve výšce nebo lezecký trenažér.

„Modernizace vybavení a zlepšení podmínek výcviku pomůže našim záchranářům zvládat přípravu na mimořádné situace,“ komentoval získání dotace z Integrovaného regionální operačního programu hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.