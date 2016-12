ANKETA: Vyberte nejlepší výrok roku 2016 v Královéhradeckém kraji

Hlasovat můžete do pátku 6. ledna do 12 hodin.

Lubomír Franc bývalý hradecký hejtman za ČSSD

„Je to matka mého dítěte, ne rodinný příslušník.“

Bývalý hejtman odzbrojujícím způsobem vysvětlil, že zaměstnáváním své partnerky Marty Koubové coby senátorské asistentky neporušuje etický kodex ČSSD, který výslovně zakazuje nechat vydělávat osoby blízké (více zde). Až poté, co si s ním promluvil šéf krajského výboru strany Jan Birke, protože po diskusi exhejtman pracovní místo své partnerky zrušil (psali jsme tady).

Miroslav Antl senátor a krajský zastupitel za ČSSD

„Celá kampaň mi připadá jako praktiky organizovaného zločinu.“

Antl coby státní zástupce s více než dvacetiletou praxí velmi ostře komentoval obhajobu Lukáše Nečesaného, který byl souzen za pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích. Předseda senátního ústavně-právního výboru narážel na údajný nátlak Nečesaného otce, jenž opakovaně svolával tiskové konference a ovlivňoval soud před vynesením rozsudku. Podle Antla vejde kauza do dějin soudnictví zneužitím opravných prostředků (více zde).

„Doufám v rázné a jasné rozhodnutí soudu,“ řekl Antl ve stejném rozhovoru. Zřejmě jej tak nepotěšilo, že nejvyšší soud Nečesaného pustil před svátky domů, než se rozhodne o jeho dovolání.

Vladimír Dryml exsenátor a bývalý ředitel vrchlabské nemocnice

„Třeba se v Česku najde nějaká nemocnice, kterou povedu a nebo přijde někdo, kdo tu nemocnici koupí a poprosí mě, abych jí pomohl.“

Bývalý senátor se v březnu po návratu z Afriky dozvěděl, že ho z organizačních důvodů odvolali z čela soukromé Česko-německé horské nemocnice Vrchlabí (více zde). Dryml je opravdovým mistrem v oboru výroků. Namátkou vybíráme z jeho sbírky: „Když opustím ředitelské křeslo, nemocnice se zavírá.“ „Jsem zvyklý na špinavou práci.“ „Kdybych napsal knihu, pár politiků by šlo do tepláků.“

Jana Galbičková bývalá starostka Týniště nad Orlicí

„Nemůžeme někoho šikanovat za to, že byl třeba, promiňte, neschopný politik.“

Nyní už bývalá starostka Týniště nad Orlicí mimoděk zhodnotila čtyřletou kariéru náměstka hejtmana pro dopravu Karla Janečka, když obhajovala jeho kritizované uchazečství o funkci ředitele místního kulturního centra. Tehdy ještě netušila, že její zmínka o neschopnosti není jen nevinnou poznámkou. Ukázalo se totiž, že Janeček se o práci ucházel s rok starou koncepcí, kterou opsal od své manželky (více zde). Ironií osudu je, že starostku o měsíc později odvolali zastupitelé Týniště. Údajně kvůli alibismu a manipulování s informacemi (psali jsme tady).

Klára Dostálová lídryně ANO v krajských volbách

„S kolegy si asi zavoláme a domluvíme se na správném okamžiku. Vzhledem k tomu, že my podobný úspěch zažíváme poprvé, ráda bych nyní strávila chvíle se svým týmem, abychom to oslavili a řekli si, jaké budou naše nejbližší kroky.“

Zatímco lídryně hnutí ANO krájela dort, oslavovala jasné vítězství v krajských volbách a plánovala nedělní návštěvu Velké pardubické, zmiňovaní kolegové - lépe řečeno političtí rivalové - se v tu samou chvíli vítali v hotelu Černigov, aby upekli většinovou pětikoalici a Dostálovou zcela vyřadili ze hry (více zde).

„Na začátku voleb jsem si přála, aby to bylo tak, že bez nás nedají koalici dohromady. Když odečtu komunisty, ono to tak skutečně je, protože je potřeba minimální počet 23 mandátů,“ pronesla rovněž ve volebním štábu. Skutečnost? Pětikoalice dala za jejími zády dohromady 24 mandátů.

Romana Lišková náměstkyně hradeckého primátora

„My si můžeme s panem Kulichem vrkat do ouška, co chceme. To jsme nerozpoutali my, to se opět dostalo do médií a udělala se z toho ohromná bambule. Já nevím proč.“

Náměstkyně hradeckého primátora svérázně vysvětluje, proč řediteli Dopravního podniku přikázala strhnout z trolejbusu reklamu na pardubický zámek, která pobouřila některé Hradečáky (více zde). „Nudíte se v Hradci? Zámek Pardubice!“ stálo v poutači na zadním skle dvou trolejbusů, které po nevysvětlitelné závadě oba naráz skončily v opravárenské dílně. Snad aby neprovokovaly.

Zdeněk Fink primátor Hradce Králové

„To je takový návrh, který možná přijde na zastupitelstvo. Počkejte si na to.“

Hradecký primátor z HDK reaguje na zprávu dobře informovaného zdroje MF DNES, podle kterého chtěl nařídit tajné hlasování o dohodě s firmou CTP, která načerno rozestavěla logistické haly u výpadovky na Třebechovice (více zde). Když tato novinka prosákla na veřejnost, tajné hlasování se nekonalo, zastupitelé úmluvu vedoucí k legalizaci hal neschválili a kauza nejspíš zamíří k soudu. Společnost, jež se cítí být poškozená, chce po městu vymáhat kolem osmi milionů eur.

Roman Prymula odvolaný ředitel nemocnice v Hradci Králové

„Mohl jsem si vybrat rezignaci z jakéhokoli důvodu, což jsem odmítl, a tak jsem byl s okamžitou platností odvolán. Oficiálním důvodem je konflikt zájmů. Jenže to je jen iluze ministerstva zdravotnictví.“

Exředitel hradecké fakultní nemocnice otevřeně hovoří o svém překvapivém červnovém vyhazovu (více zde) a netají se nepřátelstvím k nyní již rovněž bývalému ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi.

„Tomáš Cikrt (bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví - pozn. red.) je jen prodlouženou rukou, která odvedla tu špinavou práci. Ano, řada těch dat je korektních, další řada je ale zmanipulovaná nebo zcela falešná,“ konstatoval Prymula ve stejném rozhovoru.

Pavel Louda starosta Nového Bydžova (dříve ODS)

„Na jednu stranu se na to snažím nemyslet, protože takové věci mě hrozně rozčilují, na druhou stranu si říkám, že už jsem dost starý na to, abych nemlčel, když se mi takové postupy nelíbí. A také si říkám, proč bych měl odcházet kvůli dvěma blbcům.“

Starosta Nového Bydžova vysvětluje svůj vnitřní boj. Svedl jej po krajských volbách, kdy volební lídr Martin Červíček a krajský předseda ODS Ivan Adamec vyjednávali o vzniku široké pětikoalice (více zde). Louda, jenž v Bydžově starostuje nepřetržitě už 22 let, a dalších deset spolustraníků nakonec skutečně prásklo dveřmi, z ODS odešli a rozpustili místní sdružení.

Zdeněk Ondráček trutnovský poslanec za KSČM

„Byla to naše první návštěva Doněcké oblasti. Nevěříme propagandě, kterou tady vysílají média: že tam jsou teroristi a co se tam děje. Já jsem tam žádného teroristu neviděl. Viděl jsem tam lidi, kteří chtějí žít v míru, chtějí pracovat a rozvíjet svůj region. Ty fašistická vláda nazývá teroristy a chce je likvidovat.“

Komunistický poslanec vysvětluje svou soukromou misi do samozvané Doněcké lidové republiky, jejíž existenci neuznal žádný stát OSN. Ukrajinské úřady označily Ondráčkovu návštěvu za provokaci, do země navíc zastupitel Trutnova vstoupil nelegálně. Přicestoval totiž z Rostova na Donu, kde je mezinárodní letiště, Ondráček má přitom od loňského prosincového zadržení v Kyjevě na Ukrajinu zakázaný vstup (více zde).

Romana Lišková

„Už loni tam došlo k celé řadě pochybení. Když pominu ty drogy, dochází tam k celé řadě pochybení z hlediska organizátorského. Je potřeba rozlišit festival jako uměleckou scénu, v tom je dobrý, a pak kempové městečko, kde ti návštěvníci celou dobu žijí.“

Opět náměstkyně a její poučení, proč byl Hip Hop Kemp - festival evropského renomé - vyřazen z prestižního seznamu městských akcí Calendarium Regina. Pro pořadatele to znamená nejen konec nároku na dotaci, která v posledních třech letech dělala nejméně 400 tisíc korun, ale i ztrátu záruky, že budou moct dál počítat s pořádáním v hradeckém Festivalparku (více zde).

Otakar Ruml bývalý 1. náměstek hejtmana z KSČM

„Není to tak jednoduché a jednoznačné, jak se nám to mnozí snaží podávat. Každopádně my se s Čínou snažíme úspěšně rozvíjet hospodářskou i turistickou spolupráci, což vidím jako důležitější. Čínská strana tu kampaň bere velmi nedobře, a když dáme na misky vah pro a proti, jasně převažuje názor nevyvěšovat. Dobré vztahy s Čínou nám za to určitě stojí.“

Komunistický exnáměstek primátora dal najevo, že kšeft je ze všeho nejdůležitější a asijské soudruhy není radno provokovat (více zde). Ani vlajkou zasněžené hory pod tmavě modrým nebem a sluncem, která údajně symbolizuje radost ze svobody. Tedy radost Čínou utlačovaného Tibetu.