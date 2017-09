Poznala jsem ho podle úsměvu, ukázala na Nečesaného napadená kadeřnice

Výslech poškozené očekávali všichni v jednací síni Krajského soudu v Hradci Králové s napětím. A žena znovu označila za pachatele právě obžalovaného Nečesaného. Osudným se mu možná stane jeho nakažlivý úsměv. Žena řekla, že ho po čase stoprocentně poznala právě podle toho, jak se usmívá.

„Prosím pane obžalovaný, postavte se,“ začal výslech předseda senátu Miroslav Mjartan. Na dotaz jestli je to skutečně on, Ludmila B. odpověděla: „Ano. Každý obličej má svůj úsměv,“ uvedla. Připustila, že dodnes má s pamětí problémy, ale je si jistá, že to byl on.

Soudu uvedla, že si kritickou událost podrobně vybavuje. „Skončila jsem s prací a začala uklízet, přestrojila se a uklidila. Byla jsem už ustrojená a chystala se odejít domů. Najedou jsem slyšela bouchnout dveře, v čekárně stál o futra opřený mladík kolem dvaceti let. Zeptala jsem se, co chce. Bylo kolem páté. Řekl: ‚Ostříhat‘. Usmíval se mi do očí. Něco měl za zády. Vytáhl poleno a začal mě mlátit do hlavy a pak už nic nevím. Byla to bříza. Mohlo to být kolem páté hodiny. To je čistá pravda,“ řekla žena, a to i navzdory údajnému nátlaku příbuzných obžalovaného.

Příbuzní vyhrožovali oběti soudem

Před jejím výslechem státní zástupkyně Lenka Faltusová citovala z dopisu adresovaného poškozené, podepsaného údajně Marií Nečesanou, babičkou obžalovaného. Příbuzní se tak prý snažili ovlivnit její výpověď. Kadeřnice Nečesaného totiž označila za pachatele už při líčení u krajského soudu v září 2015 (psali jsme zde).

I tehdy bylo rázem po pohodě. Obžalovaný i jeho advokáti znervózněli. Je to stále jediný přímý důkaz proti Nečesanému, který je těžkým kalibrem obžaloby. Soud tehdy připustil nový znalecký posudek, protože kadeřnice po činu trpěla ztrátou paměti, a tak chtěl vyvrátit pochybnosti.

Znalec sice dospěl k závěru, že žena má stále poruchy paměti, a proto si nemůže útok přesně vybavovat, a že k oživení vzpomínek na kritickou událost mohly přispět informace v médiích, ale také nevyloučil možnost, že se jí paměť vrátila.

Přesto Nejvyšší soudu právě tento znalecký posudek zařadil mezi důvody, proč musel hradecký krajský soud znovu případ otevřít. Prý u ženy mohlo nastat zkreslení a výpověď tedy nemůže být věrohodná.

„Pokud nejde anamnézu vyloučit, musíme ji připustit,“ stojí v odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu.

VIDEO: Lukáš Nečesaný přichází s rodinou k obnovenému procesu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle Faltusové by citovaný dopis adresovaný poškozené mohl být dokonce důvodem pro opětovné vzetí obžalovaného do vazby. „Po přečtení druhého rozsudku jsme se rozhodli vás žádat o omluvu, protože na základě vaší výpovědi náš vnuk byl odsouzen,“ citovala žalobkyně z dopisu a pokračovala: „Pokud přiznáte, že jste se mohla mýlit a omluvíte se, na váš podíl na nespravedlivém odsouzení našeho vnuka budeme moci zapomenout.“

Podle dopisu údajně poškozená podlehla nátlaku policie. Vyplynulo z něj, že jí příbuzní vyhrožovali občansko-právním sporem o náhradu škody, pokud výpověď neodvolá.

„Dopis jsem od Marie Nečesané skutečně dostala. Za co se mám omlouvat? Nevěděla jsem, co dělat, oznámila jsem to policii a oni mi řekli, ať to pošlu na státní zastupitelství, originál by měli mít,“ řekla před soudem poškozená.

Předseda senátu přečetl dřívější výpovědi poškozené na policii i u soudu. Rozpory vysvětlila zmateností a šokem z události. Například se liší čas napadení nebo věk pachatele.

„Pro mě není důležitý věk či vzhled, ale jeho obličej a vlasy, které si lidé dávají ostříhat,“ uvedla poškozená.

Soudy Nečesaného pětkrát odsoudily a třikrát případ vrátily na začátek. Jen hradecký krajský soud poslal pětadvacetiletého studenta za mříže třikrát. Nečesaný se zodpovídá z pokusu vraždy. Hlavní líčení je naplánované také na 20. a 21. září. Není ale jisté, jestli soud koncem měsíce kauzu skončí.