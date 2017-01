Výrokem roku je podle čtenářů Francovo vyjádření o matce jeho dítěte

Francovo vyjádření padlo v srpnu, když MF DNES přinesla informaci o tom, že senátor a tehdejší hejtman Královéhradeckého kraje zaměstnal svou partnerku jako svou druhou senátní asistentku, i když to etický kodex ČSSD zakazuje. Politik ale tvrdil, že nařízení se týká pouze osob blízkých, a to prý Marta Koubová není, ačkoliv s ní má malého syna (celý článek najdete zde).

„Je pravda, že je to matka mého dítěte, a tím to pro mě hasne. Samozřejmě, když je to matka mého dítěte, tak se s ní asi budu stýkat, zrovna tak jako se svým dítětem,“ poznamenal v srpnu dvaašedesátiletý senátor Franc.

Tehdy argumentoval především tím, že on i jeho partnerka mají trvalé bydliště na jiných adresách. Lidé z okolí jeho rodiny však MF DNES potvrdili, že spolu žijí. Až poté, co si s Francem promluvil šéf krajského výboru strany Jan Birke, exhejtman pracovní místo své partnerky zrušil (psali jsme tady).

Výrok Lubomíra France dostal v anketě iDNES.cz 420 hlasů, což jsou téměř dvě třetiny z celkem 683 odeslaných hlasů. Na druhém místě skončilo s velkým odstupem a 50 hlasy poučení náměstkyně hradeckého primátora Romany Liškové (HDK) o tom, proč byl hudební festival Hip Hop Kemp vyřazen z prestižního seznamu městských akcí Calendarium Regina.

Romana Lišková

„Už loni tam došlo k celé řadě pochybení. Když pominu ty drogy, dochází tam k celé řadě pochybení z hlediska organizátorského. Je potřeba rozlišit festival jako uměleckou scénu, v tom je dobrý, a pak kempové městečko, kde ti návštěvníci celou dobu žijí,“ uvedla tehdy Lišková (více čtěte zde).

Třetí příčku ankety obsadila se 48 hlasy slova kandidátky na hejtmanku Kláry Dostálové (ANO). Pronesla je ve chvíli, kdy bylo jasné, že její strana v krajských volbách jasně zvítězila.

Klára Dostálová

„S kolegy si asi zavoláme a domluvíme se na správném okamžiku. Vzhledem k tomu, že my podobný úspěch zažíváme poprvé, ráda bych nyní strávila chvíle se svým týmem, abychom to oslavili a řekli si, jaké budou naše nejbližší kroky,“ řekla Dostálová.

V tu chvíli už ale zástupci ostatních politických stran vyjednávali o koalici, která ANO vyřadila z vedení kraje (více zde).

Primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

Na dohled vedoucí trojici skončily v anketě ještě výroky hradeckého primátora Zdeňka Finka (HDK) o návrhu na tajné hlasování v kauze načerno postavených hal na okraji města (psali jsme tady) a druhý vybraný výrok náměstkyně Liškové, který se týkal nařízení odstranit provokativní reklamu na pardubický zámek z městských autobusů (psali jsme tady). Oba získaly shodně 40 hlasů.

