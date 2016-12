Náchod si připomíná „krásné časy monarchie“ za vlády Františka Josefa I.

14:20 , aktualizováno 14:20

Do „krásných časů“ monarchie přenese návštěvníky nová výstava Regionálního muzea v Náchodě. Ukazuje módu na korze, moderní pomocníky do domácnosti, proměnu města i válčení. Potrvá až do konce dubna.