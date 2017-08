Překonali plot, vyřadili kamery. Čtveřice je obžalovaná z desítek vloupání

Z rozsáhlých krádeží po celém Česku z let 2011 až 2016 jsou obžalováni Herbert Pavelka, Josef Poláček, Patrik H. a Josef Brandejs. Jeho případ však senát krajského soudu vyloučil k samostatnému projednání. Brandejs se totiž nemůže líčení účastnit kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

„Obžalovaní se na krádežích podíleli různou měrou a v různých kombinacích. Pavelku považujeme za hlavního obžalovaného, byl u většiny skutků,“ uvedl státní zástupce Milan Vacek.

Podle spisu nejvíce krádeží spáchala skupina na Královéhradecku, Jičínsku a Pardubicku. Státní zástupce klade obžalovaným například za vinu, že se v červenci 2013 vloupali na zahradu rodinného domu v Třebechovicích pod Orebem, odkud odcizili terénní čtyřkolku v hodnotě asi 200 tisíc korun.

„Nedopustil jsem se ani jednoho skutku, které jsou mi dávány za vinu,“ odmítl obžalobu Pavelka.

Policie u něho při domovní prohlídce našla brašnu s nářadím, které podle spisu používal při vloupáních. O ukradených věcech, které měl doma, tvrdí, že je řádně koupil.

Myslel jsem, že jsou to věci z exekucí, tvrdí obžalovaný

Vinu odmítl i Poláček, který podle obžaloby hned po Pavelkovi nese největší díl viny. Také u něho našla policie věci pocházející z trestné činnosti. „Nikomu jsem nic neukradl a nebyl jsem ani na jednom z popisovaných míst,“ řekl Poláček.

Na dotaz předsedy senátu krajského soudu proč tedy tolik věcí shromáždil, odpověděl, že je nakoupil výhodně od Pavelky.

„Měl je prý z exekucí, přišlo mi to logické, působil přesvědčivě. Reagoval jsem na konkrétní nabídku, vše jsem zaplatil, nic jsem nezůstal dlužen. Neměl jsem k tomu doklady, to jsem podcenil. Dříve nebo později jsem je chtěl zpětně od Pavelky získat, nejlépe faktury. Žijeme na vesnici, proto jsem tolik věcí potřeboval. Od lesní po zemědělskou techniku. To, že některá výrobní čísla byla vybroušená, jsem zjistil až z policejního spisu,“ uvedl Poláček, který je obžalovaný i z nedovoleného ozbrojování.

Policie u něho totiž našla vzduchovku převrtanou na malorážku, upravenou brokovnici a ještě jednu střelnou zbraň. „Třicet let mám zbrojní průkaz. Tyto věci jsem od Pavelky přijal do zástavy,“ zdůvodnil to Poláček.

Krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody

Patrik H., který nebyl v době krádeží plnoletý a nelze tak podle zákona zveřejnit jeho celé jméno, ale vypovídat odmítl. U soudu tak zazněla jeho výpověď na policii, kde se přiznal.

„Odmítám ale, že bych se s Pavelkou na vloupání předem domlouval. Chtěl pomoct, tak jsem s nimi jel. Bál jsem se ho, byl agresivní. Tehdy mi bylo šestnáct,“ citoval předseda senátu z policejního protokolu.

Pavelka podle obžaloby způsobil krádežemi škodu ve výši 8,3 milionu korun a poškozením věcí přes 274 tisíc korun, Poláček více než osm milionů a poničil věci za téměř 225 tisíc korun a Patrik H. ukradl věci za více než 172 tisíc korun.

Skupina se zodpovídá z krádeží, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a Poláček navíc z přečinu nedovoleného ozbrojování. Pavelkovi a Poláčkovi hrozí až dvanáct let vězení, Brandejsovi nejvýše osm a Patriku H. čtyři roky, protože nebyl plnoletý.