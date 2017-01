Podporujeme restaurace, zní z radnice. Zahrádky zdraží o 600 procent

Hradečtí radní změnili vyhlášku, která určuje, kolik musí restauratéři městu platit za pronájem veřejného prostranství, na němž staví předzahrádky. A nepřiplatí žádné drobné. Restauratéři to považují za další hřebíček do rakve hradeckého centra. Jsou to prý právě letní zahrádky, které tam ještě trochu života udržují.

Do loňského roku platili provozovatelé restauračních předzahrádek jednu korunu za metr čtvereční denně, pokud je provozovali i o svátcích a přes víkend, což dělá většina. Letos za metr zaplatí už korun šest. V jednotkách se to zdá zanedbatelné, pokud však částku přepočítáme na reálné plochy, už to tak zanedbatelné nevypadá. Provozovatelé podniků, které přes léto mívají zahrádky, už začali počítat.

„Naše předzahrádka má 26 metrů čtverečních. Loni jsme od 1. dubna do 31. října zaplatili 5 564 korun. Letos to bude 33 384 korun,“ kroutí hlavou Milan Jedlička, který s kamarádem provozuje Vinotéku na pěší v Čelakovského ulici. Utáhnout provoz zahrádky pro ně bude vzhledem k sortimentu náročné.

„Nevaříme, takže máme provoz postavený na víně, kávě a nealku. Z toho náklady nepokryjeme,“ říká Jedlička, jemuž by oproti loňsku měly náklady za stejnou dobu, tedy od dubna do konce října, vzrůst o 27 820 korun.

Nyní vinárníci přemýšlí co dál, zdražovat kvůli tomu nechtějí. „Spíš nás napadl poplatek za obsluhu na zahrádce, který by mohl být třeba 5 korun. Ne každý ho ale bude akceptovat,“ dumá provozovatel vinárny.

Velké náměstí bude rozkopané, ale i tam restauratéři připlatí

Nazlobeni jsou i provozovatelé podniků na Velkém náměstí, kteří budou muset za zahrádku zaplatit šestkrát tolik, ač nemají jistotu, že ji budou využívat naplno. „Letos se má začít na náměstí kopat plyn a kanalizace. My bychom měli mít výkop dva metry od naší předzahrádky, na které se tudíž lidem nebude chtít moc sedět,“ říká Michaela Hladíková z restaurace Localis.

Zvažuje proto, na jak dlouho si vůbec městský prostor pronajmout. Náměstí má být přitom rozkopané zhruba tři roky. „Bude to těžké, velká část hospod na náměstí nepřežije,“ míní.

Léto je totiž hlavní dobou, která restauratéry na Velkém náměstí živí. „Máme zahrádku od dubna do září, podle počasí. Provoz v zimních měsících dotujeme,“ přiznává podnikatelka, která nově bude muset každý měsíc vydělat o 12 tisíc korun víc, tolik ji totiž bude stát rozdíl v platbě za zahrádku. Ale platit by mohla ještě víc. Localis patří mezi ty restaurace, které mají část venkovního posezení v podloubí.

„To nepatří městu, ale je součástí domu. My však musíme mít nájemní smlouvu s majitelem domu, i kdyby byla na symbolickou korunu. Kdybych městu nedoložila, že mám podloubí pronajaté od majitele, zpoplatnili by mi ho dle svého tarifu,“ říká Hladíková.

Máme vůli podporovat místní podnikatele

Náměstkyně primátora Romana Lišková (HDK), která má na starost městský majetek a organizace, však považuje novou vyhlášku a cenu za adekvátní. „Nastavili jsme to tak, aby to bylo pro město zajímavé a aby to bylo zajímavé i pro ty, kteří zahrádky provozují. Odsouhlasily to všechny orgány a výbory,“ uvedla Lišková a zdůraznila, že vedení radnice má povinnost majetek města zhodnocovat.

Dalšího vylidňování centra Hradce se však nebojí. „V jiných městech to funguje tímto způsobem. Samozřejmě máme vůli podporovat místní podnikatele,“ zdůraznila. Na dotaz, jestli je zdražení o 600 procent podle ní podporou, odpověděla, že ano: „Určitě je tím podporujeme, možnost té zahrádky tam je.“

Zdražením na 6 korun za metr denně se prý hradecká radnice chtěla vyrovnat ostatním městům. „Na začátku mého působení na radnici bylo v orgánech řečeno, že je vhodné tuto věc zhodnotit, tak jako se dělají valorizace, indexace a jak se přizpůsobuje cena všemu možnému. Odbor majetku to vlastně dostal jako úkol. Vyšlo to z řad zastupitelů a z potřeb města,“ argumentuje náměstkyně.

V Pardubicích se vejdou do dvou korun za metr

A jak je to v jiných městech podobné velikosti? Třeba v sousedních Pardubicích se poplatek za předzahrádky platí trochu jiným způsobem, a to za započatých 5 metrů čtverečních a za započatý měsíc. Pokud se to však přepočte na metr za den, vyjde cena na 66 haléřů až 2 koruny, podle lokality.

A třeba České Budějovice, které jsou podobně veliké jako Hradec Králové, mají v tržním řádu uvedeno, že pokud restauratér včas podepíše nájemní smlouvu s městem, poplatek neplatí.

Hradecké restauratéry nepopudilo jen obrovské zdražení, ale i způsob, jakým s nimi o tom magistrát komunikoval. Tedy spíše nekomunikoval. Provozovatelé pohostinství se o změně ceníku dozvěděli až ve chvíli, kdy šli na magistrát podávat žádost na letošní sezonu.

Ti, kteří na radnici ještě nevyrazili, zatím žijí v blažené nevědomosti. „O tom vůbec nevím. Je to dost velký rozdíl, nevím, co na to říct. Jestli je to pravda, tak jste mi právě zkazila den,“ reagovala na dotaz redaktorky MF DNES majitelka jedné z kaváren na pěší zóně ve Švehlově ulici.

Zastupitelstvem vyhláška prošla 29. listopadu 2016 a platná je od 1. ledna 2017. Radnice ji však zveřejnila až 10. ledna.

Gočárova třída skomírá, nájem vyjde levněji než zahrádka

Vylidňování města je patrné také na Gočárově třídě, ze které v posledním roce mizí jeden obchodník za druhým. Když o tom MF DNES informovala loni v srpnu, radní Lišková tehdy argumentovala, že pronájmům prázdných prostor na Gočárově třídě pomůže podzimní otevření obchodního centra Aupark.

„To přiláká lidi a zvětší se tak i zájem o nakupování v okolních obchodech,“ řekla náměstkyně. To se však nestalo a od té doby z Gočárovy třídy zmizeli další obchodníci. Radní proto odhlasovali, že v nebytových prostorách města sníží nájem, aby umírající část města oživili.

„Původní pevně stanovené ceny jsme se rozhodli snížit z minimálních 1 500 korun za metr čtvereční a rok na 600 korun. Nájemci budou mít pro počáteční období nulové nájemné,“ uvedla Lišková. Nová cena, za kterou město nabízí prostory na Gočárově třídě, je tedy skoro čtyřikrát nižší než nájemné, které žádá po restauratérech za chodník pod předzahrádkou.