Hradec Králové čelí první žalobě od CTP kvůli blokování legalizace skladů

„Celkem je nyní v žalobě částka 746 864 eur (asi 20 milionů korun), zákonné úroky a náklady řízení, které jsou zhruba 1,1 milionu korun v případě jednoho stání,“ říká mediální zástupce firmy Boris Kudláček.

CTP na město žalobu podalo proto, že Hradec nereagoval na předžalobní výzvu, která ho tlačila, aby do 3. února poskytl souhlas s užíváním klíčové komunikace, bez níž není možné areál dostavět (o výzvě jsme psali zde). To vedení radnice neudělalo, na zastupitelstvo, které se konalo koncem ledna, takový bod nezařadilo. Pokud se firma s městem nedohodne, může prý výše škody přesáhnout až 10 milionů eur (více čtěte tady).



Na dotaz, jak se město hodlá k žalobě postavit, hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK) jasně neodpověděl. „Oslovil jsem všechny zastupitele s dotazem, pokud by se změnil názor některého klubu, abychom se vrátili k původnímu návrhu, tak ať mi dají vědět. Zatím se nikdo z nich neozval, linie směřuje k únorovému zastupitelstvu,“ odvětil na přímý dotaz.



Firma žalobu odeslala 8. února přes datovou schránku. Jelikož problém s dodatečným stavebním povolením leží na krajském úřadě a nepadlo tak ještě definitivní rozhodnutí, firma město žaluje zatím jen za zpožděný projekt.

„Zahrnuje i škody způsobené v Kutné Hoře nutností poskytnout České spořitelně náhradní prostory. Jde o škodu jen od 1. ledna 2016. V ten den, při normálním běhu okolností, kdyby nás město neblokovalo, by byl projekt už dostavěn,“ vysvětlil Kudláček.



Hradec prý firmě způsobil škodu úmyslně

Podle textu žaloby, který má MF DNES k dispozici, je výše škody, která vznikla nutností pronajmout prostory firmám, jež měly sídlit v hradeckém CTParku, 262 293 eur. Pronájem dalšímu nájemci, který musel být kvůli předčasnému ukončení tehdejší smlouvy poskytnut zdarma, firma vyčíslila na 484 571 eur. Podle žaloby byla škoda, která firmě vznikla, způsobena úmyslně.

„Při posledním jednání se žalovaným, kterého zastupoval primátor Zdeněk Fink a náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09), bylo žalobcům sděleno, že jejich další působení na území města není žádoucí, a naznačeno, že žalovaný využije veškeré prostředky, včetně svého politického vlivu na jiné orgány veřejné správy, aby dobudování areálu zabránil,“ stojí v textu žaloby.



Vedení města však problém kolem odebrání souhlasu už od začátku vidí jinak. „Opakovaně se tu zmiňují souhlasy pro původního majitele pozemků, firmu Fato. Tam však byly souhlasy ke stavbě silnice radou města uděleny v roce 2011 na dobu jednoho roku, takže roku 2012 povolení pro tuto stavbu vypršelo,“ uvedl loni v létě primátor Fink.



Firma se ve své předžalobní výzvě, která nynější žalobě předcházela, pokoušela tlačit i na jednotlivé zastupitele hrozbou, že budou muset vše uhradit z vlastních kapes. Podle mínění CTP zastupitelé, kteří hlasovali pro odejmutí souhlasu s využíváním komunikace, porušili svoji povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, jak stojí v občanském zákoníku.



„Pokud by město Hradec Králoévé nesplnilo svou povinnost nahradit výše uvedenou škodu a společnost CTP by se náhrady této škody nemohla domoct vůči městu, vzniklo by takovým členům zastupitelstva zákonné ručení za náhradu škody,“ vzkázal nizozemský developer jednotlivým zastupitelům.



„Věříme, že město je v právu, jednání ze strany CTP vnímáme spíš jako zastrašování,“ uvedl nedávno Adam Záruba ze Změny pro Hradec.