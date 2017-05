Úřad zamítl stavbu nového apartmánového domu v Peci pod Sněžkou

Jelení Louky jsou z centra Pece pod Sněžkou vzdáleny asi 2,5 kilometru. Oproti rušnému horskému středisku je tu klid luk obklopených lesy. Investor, trutnovská společnost Salert, několik let usiluje o výstavbu několikapatrového apartmánového domu s více než 30 parkovacími místy, a to i přesto, že stavební úřad ve Vrchlabí začátkem letošního roku výstavbu na Jeleních Loukách zamítl.

„Naše rozhodnutí potvrdil i odvolací krajský úřad, takže je pravomocné,“ uvedla vedoucí stavebního úřadu ve Vrchlabí Hana Vondroušková.

Ani tím však spor nekončí. Investor ještě může podat žalobu ke správnímu soudu. „S rozhodnutím nesouhlasíme, finalizujeme správní žalobu. Ke správnímu soudu můžete jít, až když je ukončeno jednání v nižším stupni, což se stalo. Táhne se to už tři roky. Je to další ukázka vymahatelnosti práva,“ uvedl Radek Davídek ze společnosti Salert.

Vše začalo na počátku 90. let, kdy společnost ČSAD, majitel původní budovy, získala územní rozhodnutí a stavební povolení na přestavbu. Nakonec k ní nedošlo, protože po nevydařené privatizaci objekt několikrát změnil majitele a chátral. Až v roce 2014 nový vlastník, společnost Salert, podal žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Stavební úřad v Peci to povolil, ale pecká radnice s tím nesouhlasila a odvolala se ke krajskému úřadu.

„V této lokalitě nic takového nemá co dělat. Je to pro nás naprosto nepřijatelné. Do hor to nepatří, je to megalomanie,“ uvedl Alan Tomášek, starosta Pece pod Sněžkou, jež je účastníkem řízení.

Odvolací krajský úřad povolení zrušil a kvůli podjatosti stavebního úřadu v Peci postoupil věc stavebnímu úřadu ve Vrchlabí. Když se tím jeho úředníci začali zabývat, s překvapením zjistili, že původní objekt už nestojí. Navíc chyběla stavebním úřadem ověřená původní dokumentace s povolením a územním rozhodnutím z počátku 90. let. Úředníkům nezbylo, než pátrat v archivech.

Povolení zaniklo se stavbou, argumentuje úřad

„Dospěli jsme k závěru, že stavbu v roce 2014 odstranila společnost. Tvrdili, že postupovali v souladu s původními povoleními. Předmětem povolení z roku 1990 však byla rekonstrukce původního rekreačního objektu a jeho přístavba. Stavební povolení a územní rozhodnutí podle našeho názoru zanikla s odstraněním stavby. Šlo tedy o postup v rozporu se zákonem,“ řekla Hana Vondroušková.

Proto vrchlabský stavební úřad výstavbu apartmánového domu zamítl. „Neměli právo objekt odstranit dřív, než by k tomu získali povolení. Není možné povolovat změnu stavby před jejím dokončením, když ten objekt už neexistuje,“ uvedla Vondroušková.

S tím však investor nesouhlasí. „Stavba začala v roce 1989, my jsme k tomu přišli v mezičase a chceme samozřejmě naplnit svá vlastnická práva,“ uvedl Davídek. Na otázku, kdy by se mohlo začít s výstavbou, odpověděl: „Mohu říci spoustu termínů, které nikdy nebudou platit, protože by musely platit u stavebního úřadu. Mezi stavebními úřady jsou velké rozdíly.“

Místo plánované výstavby je v druhé zóně Krkonošského národního parku. Správa KRNAP vydala k záměru „rekonstrukce a přístavby“ původního objektu čp. 75 povolení v lednu 2014.

„Jde o závazné stanovisko ke změně stavby před jejím dokončením, to znamená ke změnu stavby při zachování původně povolené zastavěné plochy, objemu i kapacity původního záměru,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

„Je to přesná ukázka toho, jak KRNAP tady chrání přírodu. Stále není vyhráno,“ říká ironicky tajemník Městského úřadu v Peci pod Sněžkou Michal Berger.

Jelení Louky leží v Zeleném dole sevřeném dvěma potoky. V současné době tam stojí dvě boudy manželů Říhových, kteří ve větší provozují hostinec s ubytováním.