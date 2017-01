Zahrádky z Hradce Králové možná nezmizí, restauracím svitla naděje

Když majitelé hradeckých restaurací počátkem ledna začali chodit na magistrát podávat žádosti o zábor veřejných prostranství pod letními předzahrádkami, řada z nich zůstala jako opařená. Kromě úřední desky, kterou čte málokdo, jim totiž město o změně cen nedalo vůbec vědět. Představitelé radnice zdražení o 500 procent ani dopředu neavizovali.

Na výrazné zdražení upozornila minulý týden MF DNES (více zde) a někteří zastupitelé ihned zareagovali, že na nadcházejícím zasedání budou chtít k vyhlášce iniciovat jednání o kompromisu mezi městem a hradeckými podnikateli. Ti dosud městu za metr čtverečný zahrádky platili korunu denně, letos mají platit už korun šest a to se nelíbí hlavně menším provozovatelům, kteří budou mít problém na provoz venkovního posezení vydělat.

„Naše předzahrádka má 26 metrů čtverečných. Loni jsme od 1. dubna do 31. října zaplatili 5 564 korun. Letos to bude 33 384 korun,“ popisuje Milan Jedlička, který s kamarádem provozuje vinotéku na pěší zóně v Čelakovského ulici. Jelikož jejich vinotéka nevaří a nabízí jen víno, kávu a nealkoholické nápoje, bude pro ně zdražení opravdu citelné.

Někteří restauratéři dokonce zvažují sepsání petice. Na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 31. ledna, by však mohli získat aspoň malou naději.

„Chceme navrhnout nové projednání cen nájmů v komisi cestovního ruchu a zjištění skutečné cenové hladiny nájmů v České republice. Cílem bude dosažení rozumného kompromisu mezi městem a nájemci,“ říká šéf zastupitelského klubu AN0 2011 Václav Víška.

Klubu vadí, že důvodová zpráva, podle které se zastupitelé loni v listopadu při schvalování nové vyhlášky řídili, obsahovala informaci, že zvýšení nájmu odpovídá cenám v obdobně velkých městech.

„To není pravda,“ oponuje Víška a namítá, že důvodová zpráva neobsahovala stanovisko komise cestovního ruchu.

Cena má být pro město zajímavá, namítá radnice

Podle informací od radní pro městský majetek Romany Liškové (HDK) však problematika měla projít všemi dotčenými orgány. „Nastavili jsme to tak, aby to bylo pro město zajímavé a aby to bylo zajímavé i pro ty, kteří zahrádky provozují. Odsouhlasily to všechny orgány a výbory,“ uvedla Lišková minulý týden, když se jí MF DNES na změnu vyhlášky dotazovala.

„Není problém tento bod v komisi otevřít. Sice nemá kompetenci stanovit částku, ale aspoň může dát své stanovisko,“ říká předseda komise cestovního ruchu a hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD).

Příští zasedání komise bude v únoru. Byť se někteří politici za majitele restaurací postavili, k předzahrádkám se netají výhradami. „Některé z nich jsou přímo rozměrnou dřevostavbou na chodníku a mnohdy narušují průchod chodců,“ upozorňuje Víška.

Pokud radnice nechá cenu za pronájem chodníku pro předzahrádky tak, jak ji nastavila novou vyhláškou, podle podnikatelů tím jen podpoří další vylidňování města.

„Všichni vidí, jak se střed Hradce vylidňuje. Kdyby se radní o víkendu šli projít po pěší zóně, budou se tam bát. Všichni jsou v nákupních centrech, teď nedaleko postavili další,“ říká šéf restaurace Atlanta Jiří Brož, jehož podniky bude zdražení pronájmu stát o několik stovek tisíc korun víc.

Brož upozornil i na nepoměr cen nájmu prostor za zahrádky a komerčních cen nájmu přímo za restaurace v centru města: „Když si spočítám metr čtverečný za rok, zahrádka vychází na 2 190 korun za metr. My za náš nebytový prostor platíme hodně peněz, ale určitě méně. Kde to jsme?“

Vylidňování města je patrné zejména na Gočárově třídě, ze které v posledním roce mizí jeden obchodník za druhým (o problému čtěte zde). Obchodníci z bulváru odcházejí především po otevření nákupního centra Aupark na jeho konci. Radní proto odhlasovali, že jim sníží nájem, aby umírající část města oživili.

„Původní pevně stanovené ceny jsme se rozhodli snížit z minimálních 1 500 korun za metr čtverečný a rok na 600 korun. Nájemci budou mít pro počáteční období nájemné nulové,“ uvedla radní Lišková.

Nová cena, za kterou město nabízí prostory na Gočárově třídě, je tedy skoro čtyřikrát nižší než nájemné, které nyní žádá po restauratérech za chodník pod předzahrádkou.