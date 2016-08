Gočárova třída v centru Hradce Králové pustne, zavřely další obchody

Dříve lukrativní místa plná malých obchodů, kde nyní přibývají výlohy s nápisy „k pronájmu“ jsou nejen na Gočárově třídě, ale i na Malém náměstí či pěší zóně. Malí obchodníci z centra mizí.

Za dva týdny to bude přesně rok, kdy na Gočárově třídě osiřel rohový prostor, který většina starších Hradečanů zná jako Burgas. Dříve v něm sídlilo městské informační centrum s pobočkou dopravního podniku, to se však loni v září odstěhovalo na Eliščino nábřeží. Od té doby se hradecké radnici nepodařilo sehnat nového nájemníka. Postupně se vyprazdňují další prostory v sousedství. Kvůli finančním problémům skončila na i sociální restaurace Dobromysl, nedávno se odstěhovaly i obchody s kuchyněmi či tapetami.

„Infocentrum jsme zatím nenabízeli. Lokalitu Gočárovy třídy od infocentra ke Koruně budeme řešit v září, kdy odbor správy majetku připraví a navrhne řešení pro oživení této lokality a nastaví specifické podmínky pro pronájmy nebytových prostor. Součástí bude i průzkum mezi obyvateli, jaké služby by si v této části města přáli,“ uvedl Jan Slavík, vedoucí oddělení hospodaření a evidence majetku města.

Prostory po bývalé restauraci Dobromysl se už magistrát pronajmout pokoušel, avšak neúspěšně. „Na zveřejněné záměry nám nepřišla žádná nabídka,“ dodal Slavík.

Nebytové prostory po Dobromyslu zejí prázdnotou už od loňského května, kdy musela podnikání ukončit nezisková společnost Lávka, která restauraci provozovala. Restaurace, která měla dát práci těžko zaměstnatelným, skončila s milionovými dluhy u 48 věřitelů (o problémech čtěte zde). Mezi nimi bylo i město, které pronajalo své prostory, ale také na zprovoznění jídelny poskytlo více než dvoumilionovou dotaci. Právě kvůli insolvenci neziskovky byl prostor drahnou dobu zablokovaný. Avšak ani pak, co ho město mohlo znovu pronajmout, se žádný zájemce nenašel.

Podle náměstkyně primátora Romany Liškové (HDK), která je zodpovědná za městský majetek, prý pronájmům prázdných prostor na Gočárově třídě pomůže podzimní otevření obchodního centra Aupark.

„Centrum do lokality přiláká lidi a zvětší se tak i zájem o nakupování v okolních obchodech,“ řekla Lišková.

Problém s vyprazdňováním menších obchodů však nemá pouze Gočárova třída, ale v posledních letech trápí třeba i Malé náměstí nebo pěší zónu v centru Hradce. Mezi náměstím Svobody, Masarykovým a Baťkovým se v posledním roce obchodníci rychle střídají, a i když se tam občas otevře nová provozovna, některé nebytové prostory stále zůstávají prázdné.

Historické centrum města na Velkém náměstí a v okolních uličkách drží naživu pouze restaurace, hospody a kavárny, kterých je tam drtivá většina. V závěsu za nimi jsou butiky, ale běžný obchod aby jeden pohledal.

„Není to problémem jen Hradce, ale i řady jiných měst v České republice i Evropě,“ potvrdil náměstek primátora pro rozvoj města Jindřich Vedlich (TOP 09).

Hradecká radnice podle něj chce přilákat obchodníky do krámků mimo velká nákupní centra tím, že do míst, v nichž mizí život, nejdřív přiláká zákazníky. „Do budoucna bychom rádi zkulturnili a zatraktivnili právě Gočárovu třídu a Puškinovu ulici. Když tato místa budou atraktivní pro obyvatele, přiláká to i podnikatele,“ uvedl Vedlich.

Radnice chce z Gočárovy třídy udělat zklidněný městský bulvár. K tomu však dojde až po vybudování jižní spojky a pokračování silnice R 35. „Tím dojde k výraznému snížení dopravy v centru a na Gočárově třídě,“ dodal náměstek.

Radnice by tak chtěla oživit i další části, například Benešovu třídu. Její střed město zrekonstruovalo před dvěma lety, ještě však zbývají další dvě strany, jejichž rekonstrukci chce magistrát rozdělit na čtyři etapy, přičemž jedna by měla stát mezi 150 až 200 miliony korun.

„Rádi bychom to měli hotové co nejdříve, protože na opravené střední části vidíme, že lokalitě prospěla. Lidé si ji velice chválí,“ vysvětlil Vedlich, podle nějž by kompletní rekonstrukce na největší hradecké sídliště malé podnikatele přilákala.