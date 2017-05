Závodní okruh Czech Ring kvůli vysokému nájmu za městské pozemky skončil

Součástí Festivalparku na letišti v Hradci Králové se závodní automobilový okruh Czech Ring stal v roce 2011. Měl být prvním svého druhu v kraji. Konaly se tam závody, tuning srazy či prezentace automobilek. Kvůli roztříštění nájemců pozemků pod areálem však okruh, do nějž jeho tvůrci nasypali miliony koruny, skončil. Mimořádně se otevřel na jeden den při nedávné Rally Show.

Problém nastal kvůli městské části pozemků, které se radnice rozhodla pronajmout třetí osobě. Parcely pod Czech Ringem najednou místo jednoho nájemce měly dva, ale ti se nedohodli. Je to stejné jako s celým Festivalparkem, jehož většina pozemků patří soukromé osobě a pětina tvořená komunikacemi a hangáry je městská. A právě ta se stala kamenem úrazu. V minulosti vše měla pronajaté firma Festivalpark, město jí však pronájem loni zrušilo a vypsalo výběrové řízení, v němž vybralo podle mínění radních lepšího nájemníka, trutnovsko-pražskou firmu HDTS Power zabývající se servisem a prodejem nákladních automobilů (více čtěte zde).

Zatímco Festivalpark i nadále slouží, byť s menšími rozpory, u Czech Ringu se to nepodařilo. Firma se s provozovateli okruhu nedokázala dohodnout na ceně, a ti ho proto trvale uzavřeli.

„Nájemné za městské pozemky pod autodromem po nás chtěli 4,5krát vyšší, než jsme v minulosti platili městu. Rozumná dohoda zatím nebyla možná,“ říká Radek Maliník, šéf firmy Festivalpark a investor Czech Ringu.

Do vybudování okruhu investoval sedm milionů korun, které se měly jeho provozem vrátit. Vinou jeho uzavření se mu vrátila jen necelá třetina investice.

Redakce MF DNES se pokusila kontaktovat šéfa společnosti HDTS Power Jana Baláže, aby se ho zeptala na jeho názor k celé věci, jeho telefon však byl nedostupný. Baláž rozhovory s redakcí dlouhodobě odmítá už od loňského jara, kdy výběrové řízení na pronájem městských pozemků ve Festivalparku vyhrál.

Podle Karla Pohnera, který byl ředitelem a otcem myšlenky okruhu, přitom bylo jeho provozování bezproblémové, nebylo nic, čeho by se město mohlo chtít zbavit.

„Když jsme Czech Ring budovali, pomáhala i spousta úředníků, kteří nám vycházeli vstříc,“ říká Pohner, jenž okruh označuje za své dítě, „nešlo o záležitost, která by vydělávala nějaké velké peníze, jezdili tam mladí amatérští závodníci a postupně jsme tam dělali různé akce pro automobilky, výrobce pneumatik a řadu drobnějších záležitostí. Fungovalo to a šlo to nahoru.“

Nájemce neplní sliby, od radnice ale dostal slevu

Problémy na letišti začaly loni, kdy město vypovědělo smlouvu na pronájem své části pozemku, které tvoří zejména komunikace a hangáry, firmě Festivalpark. Ve výběrovém řízení vybrali HDTS Power, která sice nabídla menší částku, ale zavázala se k investicím do areálu a k rekonstrukci hangárů. K tomu zatím nedošlo. Stejně tak jako ke stavbě rodinného zábavního parku Bagroland, ke Světu vrbových staveb, Family barbecue garden a k pořádání dětských příměstských táborů. Ani jeden ze záměrů, který byl součástí nabídky, nájemce neuskutečnil.

Kupodivu však městští radní před měsícem firmě dali slevu z nájmu ve výši 750 tisíc korun. Důvod? Firma prý nemůže pozemky naplno využívat kvůli hangárům, které město kvůli technickému stavu označilo za nezpůsobilé pro konání kulturních akcí. Tedy kvůli těm hangárům, které se firma zavázala opravit.