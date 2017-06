Skály v Adršpachu zdražují o prázdninách vstupné, chodí tam moc turistů

Skály v Adršpachu přilákají ročně kolem 300 tisíc platících návštěvníků. Vysokým číslům však v sezoně přestávají stačit služby. Kdo si loni vystál frontu před parkovištěm, na toho další čekaly v infocentru, na záchodech i u pokladny.

A na okruhu lidé častokrát neskrývali rozladění, že je na výletě do přírody doprovázejí stovky dalších zájemců. Letos o květnových svátcích, když auta ucpala úzkou silnici, se problémy opakovaly.

Obec Adršpach na některé výtky zareagovala, a tak se snaží zřídit zázemí pro větší infocentrum i více toalet. Na druhé straně však v prázdninových měsících zvedne vstupné.

„V Adršpachu určitě chybí toalety. Přece není možné, aby se jediné nacházely ještě před vstupem do skal, a dál už nic! To je málo, musí tu být další. Přesto jsme byly spokojené, ale je pravda, že na okruhu je moc lidí. Tady ve Vlčí rokli je konečně oddych,“ hodnotily výlet do skal mladé turistky z Varšavy Ewa Wisniewska a Zaneta Chmielewska. Prý by je nijak neodradilo, ani kdyby měly zaplatit vyšší vstupné.

Dosud dospělý turista platil po celý rok za vstup na okruh 70 korun, děti od šesti let a studenti polovic, rodina 170 korun. V červenci a srpnu však začne platit nově schválený ceník. Vstupné pro dospělého bude 100 korun, pro děti a studenty poloviční, pro rodinu 250 korun. Po zbytek roku bude platit původní cena.

„Zdražili jsme vstupné proto, abychom omezili sezonní návštěvnost. Snažíme se zaměřit na českou klientelu. Přáli bychom si, aby lidé přijížděli spíše mimo červenec a srpen,“ vysvětlil úpravu starosta Adršpachu Bohuslav Urban.

Turisté v Adršpachu mohou od května využít kartu hosta, která nahradila dřívější týdenní permanentku do skal. Lidé ubytovaní ve zdejších penzionech mohou chodit do skalního města volně, na polovic je přijde vstup do zámku. Osoby nad 15 let mají kartu za 150 korun, děti zdarma.

„Hlavní smysl karty je, aby pokud možno turisté v této oblasti vydrželi několik dnů. Řádově 85 procent turistů, možná i víc, tu setrvá pouze hodiny. Přijedou, proběhnou skály a za tři čtyři hodiny jsou pryč. I ty vítáme, ale chtěli bychom víc těch, kteří tu stráví určitou dobu,“ řekl starosta.

Před pěti lety ještě za předešlého vedení se Adršpach rozhodl za šest milionů korun koupit od Svazu klubů mládeže dlouho opuštěný zámek a začal s jeho opravou (psali jsme zde). O letošní zimě obec nechala ve dvou hlavních sálech v druhém podlaží rekonstruovat stropy. Do některých sálů přibyl historický nábytek a jedna skříňka a několik obrazů z původního inventáře.

Dvě ze tří pokladen už přijímají platby kartou

V zámku, kam si ročně najde cestu 5,5 tisíc lidí, je nyní připravena výstava o historii Adršpachu. Po přestávce se znovu také otevřela expozice o lezení na pískovci, kterou upravil bývalý správce skal Václav Bruckner, a do září potrvá výstava Tělo v kameni polského fotografa Jaroslawa Jaremy.

Začátkem června začala stavba nového infocentra, na nějž má obec v rozpočtu 3,5 milionu korun. Hotovo má být do konce srpna. K současnému infocentru se přistavuje stejně velká část budovy, vedle služeb pro turisty tam budou i celoročně přístupné toalety. Obec ale nemá jistou dotaci, už dva roky o ni usilovala neúspěšně.

Loni Adršpašští rekonstruovali budovu toalet nedaleko parkovišť, ale ty slouží jen v sezoně. Další záchodky vzniknou při bývalém vstupu do skalního města, obec se do nich pustí na jaře.

„Mělo by to pomoci turistickému okruhu, aby lidé měli toalety v dosahu 15 minut a okruh nemuseli opouštět,“ uvedl starosta. Podle něj však není technicky proveditelné umístit toalety přímo do skal.

Technické služby, i kvůli přechodu na EET, přijaly šest pracovníků, posílí jimi i strážce přírody, kteří dohlížejí ve skalách. Posílený je i personál na toaletách a v infocentru. Dvě ze tří pokladen přijímají platby kartou, což má odpomoci od front.

Obec má potíže s ochranáři kvůli parkování

Obec provozuje parkoviště asi pro 700 aut, ale ve špičkách, jaké byly třeba o svátcích v květnu, další posílala i na louku pro budoucí zástavbu, kam se jich vejde asi 180. Když to Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko kritizovala, obec sice ponechala louku bez aut, ale zato zkolabovala doprava. Ochranáři hrozili, že lidi, kteří na louce zaparkovali, budou pokutovat, i když si za to zaplatili. Vadí jim totiž, že obec nepožádala o vyhrazení místa k parkování. Už v minulosti Správa CHKO opakovala, že nové parkovací plochy nepovolí, protože počet parkovacích míst reguluje počet turistů na okruhu.

„Uvnitř prohlídkového okruhu turisté čekají, lidé se tam nudí a vymýšlejí, že se podívají i mimo značenou stezku. Okolí návštěvnické trasy tak přestává mít charakter, který by měla mít národní přírodní rezervace, ale má podobu sešlapaného lesního parku,“ komentoval to zástupce vedoucí Správy CHKO Petr Kuna.

Obec však ohledně nepovoleného parkoviště nijak necouvá. Už dříve totiž vyhrála soudní spor, když jí ochranáři dali několikatisícovou pokutu za to, že organizuje parkování na louce.

Do skal v Adršpachu míří tisíce turistů z Česka i Polska.

„Soud uzavřel, že by ministerstvo mělo upravit zákon, aby se tam dostala i skutková podstata toho, když někdo organizuje parkování. Neexistuje totiž navádění k přestupku,“ vysvětlil Petr Kuna.

Když přijede ke skalám hodně aut, obec je pouští současně na velké parkoviště i na plochu u železniční zastávky, aby se netvořily kolony. Že by omezení parkovišť znamenalo méně lidí ve skalách, to si vedení obce nemyslí.

„Ti turisté sem dojedou, postaví auto kdekoliv, kde se dá zastavit, a stejně do skal přijdou,“ řekl starosta.

Skalní okruh si obec pronajímá od Lesů České republiky a díky turistickému ruchu dokáže vydělat. Loni z hospodářské činnosti a z pronájmů získala 25 milionů korun. Může si proto dovolit investice. Loni dokončila čistírnu odpadních vod a vodovod, za 3 miliony postavila parkoviště pro autobusy a auta v Horním Adršpachu a 5 milionů vydala na dvě etapy stavby chodníku.

Chystá se jím propojit celý Horní a Dolní Adršpach, na zbývající tři etapy chodníku vydá 15 milionů. Na podzim chce za 1,5 milionu opravit zámeckou zeď. Také koupila budovu, po jejímž strhnutí by chtěla vystavět dům pro seniory. Nejprve by mohlo vzniknout 8, postupně až 24 bytů. Také rozšiřuje kapacitu malotřídky, kterou před třemi lety otevřela v opravené budově.