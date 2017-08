Jeden kravín už nestačí, zemědělské muzeum spolku Chalupění se rozpíná

Sbírkový fond Muzea zemědělství a lidové kultury v úpické části Radeč neustále bobtná. Nyní už čítá několik tisíc položek. Spolek nadšenců pro historii a tradice v Jestřebích horách, který před dvěma lety v bývalém zemědělském areálu z 50. let muzeum otevřel, proto opravuje i druhý ze dvou kravínů a chce do něj umístit nové expozice.



Dělníci opravují stropy, omítky a podlahy v novějším objektu se třemi loděmi, který byl vybudován v 60. letech. V již zrekonstruované části kravína vzniká nová expozice prádelnictví a mandlování. K vidění tam budou valchy, historické mandly i první elektrické pračky.



„Expozici chceme otevřít ještě v letošní sezoně,“ naznačuje předseda spolku Chalupění Pavel Melichar.

V nejsušším místě objektu plánuje muzeum připravit výstavu papírových modelů z časopisu ABC, v dalších prostorách vznikne expozice zaměřená na zpracování mléka či krejčovská a kovářská dílna. Bude zde také zázemí pro restaurování exponátů.

Veškeré zemědělské stroje si členové spolku opravují sami. Podle Pavla Melichara práce na opravě kravína - pokud je sdružení bude dělat svépomocí jako dosud - potrvají dva až tři roky. V případě, že sdružení získá dotaci, budou hotové dříve. Po dokončení rekonstrukce bude mít muzeum k dispozici 3 700 čtverečných metrů výstavních prostor. V součtu s venkovními plochami jich bude téměř dvojnásobek.

„Místa máme hodně, ale exponátů je také dost. Naší touhou je udělat menší ucelené expozice, které budeme postupně doplňovat,“ poznamenává Melichar.

Na 400 dárců věnovalo kolem tří tisíc předmětů

Sbírkový fond se neustále rozšiřuje. Jen hlavních exponátů muzeum eviduje na tři tisíce. „Téměř všechny předměty nám věnovali dárci, v evidenci jich máme zhruba 400. Někteří se toho i rádi zbaví, protože třeba velké stroje se jim pletou ve stodole. Protože už máme sbírku poměrně rozsáhlou, nebereme teď automaticky všechno a vybíráme si,“ vysvětluje Pavel Melichar.

Chalupění kravín opravuje deset let Původní kravíny byly postaveny mezi lety 1954 a 1960. JZD v Radči zaniklo jako jedno z prvních v regionu již těsně po sametové revoluci. Od roku 2002 Chalupění objekty využívá jako sklady pro zemědělské stroje, které se mu během let podařilo získat.

V roce 2007 zchátralé budovy koupilo a postupně je s využitím evropských dotací začalo opravovat. V muzeu vytvořilo pět chráněných pracovních míst pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností. Ti provádějí návštěvníky, rekonstruují interiéry a opravují staré stroje, které jsou určeny do expozic.

Cílem muzea je dokumentovat život našich předků v podkrkonošském regionu. Základem expozice je kompletní inventář strojů a náčiní, které v minulosti používali rolníci a zemědělci: ráfové vozy, mlátičky, secí a žací stroje, pluhy či rádla. Celá řada exponátů je funkční. Návštěvníci tak mohou vidět v provozu lis na slámu, žací stroj a čističku obilí nebo shrnovací pásy na hnůj z původního vybavení kravína.

Přístupná je i jímka pod dojírnou

Zemědělskou část doplňuje výstava řemesel, dobových kočárků a hraček. Nejvíce prostoru zaplňuje expozice nazvaná Tajuplná půda představující široký repertoár předmětů denní potřeby, od vybavení domácnosti a oděvů přes retro časopisy, vinylové desky, černobílé televize až po ševcovskou dílnu, kuchyň a sportovní potřeby.

Muzeum nově návštěvníkům zpřístupnilo také podzemní část - tříkomorovou betonovou jímku pod bývalou dojírnou krav. Přestože kravín nefunguje už dlouho, ještě nedávno bylo podzemí zaneseno zbytky výkalů a sutinami. „Když se změnil tlak, tak jsme samozřejmě cítili, že tady dole něco je. Všechno jsme ručně vyvozili v kolečkách a komory vyčistili,“ pokračuje předseda spolku.

Muzeum je od června do září otevřeno kromě pondělí každý den od 10 do 17 hodin, ve vedlejší sezoně od úterý do pátku, v zimě jsou expozice zavřené.

„Starší návštěvníky zajímají především zemědělské stroje a řemeslná dílna, protože si vzpomínají, že v mládí pomáhali rodičům na poli. U žen má největší úspěch výstava kočárků, dětem se nejvíc líbí pochopitelně hračky. Na Tajuplné půdě si pak všichni najdou, co je jejich srdci blízké. Každý tam objeví něco, co ve svém životě už viděl,“ vypráví průvodkyně Lidmila Krejcarová, která ze své soukromé sbírky vybavila expozici kočárků a módních doplňků.